Nářek Respektu. „Novinář – zbytečná veš. To si lidé myslí.“ Tabery smutný z Fialy

„Když se podíváme na ty výroky, které vládní politici nabízejí, a ten krok samotný, tak si nejde myslet nic jiného. A já bych to propojil i s veřejnoprávními médii, protože já jsem slyšel to interview, které bylo u Václava Moravce s premiérem Petrem Fialou, který vlastně tam na otázku moderátora, že to vydavatelství Vltava-Labe-Press uvažuje, že končí s vydáváním tištěných novin, se tak usmíval, že to se nestane...,“ popsal Tabery. Připomněla se i slova premiéra Fialy, který poukázal na to, že případně jsou tady média veřejnoprávní, která jsou dostupná všem.

„Popravdě jsem příliš nemohl věřit svým uším, že to slyším od premiéra, a to z vícero důvodů. On odkazuje na veřejnoprávní média, ale tato vláda odmítá zvýšit koncesionářské poplatky, což má za následek samozřejmě slabší veřejnoprávní média. Tato vláda pokračuje, jenom kultivovanější cestou, v omezování veřejnoprávních médií, jako to dělal Andrej Babiš. Pokud to spojíme s těmi soukromými... Pokud si premiér demokratické země myslí, že je jedno, že tady nebudou soukromá média, tak mi to přijde jako neuvěřitelná teze. Je to nesmysl. Veřejnoprávní média mohou fungovat tak, jak fungují, jenom díky tomu, že jsou tady i soukromá média. Respekt toho je příkladem,“ řekl Tabery.

„Vyjmout jedno nebo druhé je chyba nebo riziko pro tu společnost. Svět soukromých médií je propojen také, mnohem víc, než si většina lidí uvědomuje. Máme tady digitální média, o nichž mluví premiér. Některá, aby mohla fungovat nadále, musela založit tištěnou platformu, aby měla další příjem. A ta digitální média jsou de facto velká část z nich závislá na Seznamu. Pokud by se Seznam rozhodl někoho omezit, je konec. Takže kdybychom šli do toho digitálního světa, vytváří se tady obrovská závislost trhu na Seznamu,“ dodal Tabery.

„Vláda spoléhá na to, že redakce buď zvýší nějakou část ceny, nebo že budou propouštět. Oni budou tvrdit, že žádný titul nezkrachoval a běží dál, ale my už skoro nemluvíme o redakcích. To jsou piditýmy, které z velké části přežvýkají četku, maximálně udělají nějaký tým, ale z českých médií do velké míry zmizely zahraniční reportáže, velké domácí reportáže, analýzy, které se dělaly častěji, tak dneska už na to nejsou peníze. A ta kvalita, ten rozsah té novinařiny se tak strašně zmenšuje a omezuje...,“ poznamenal dále Tabery.

Žádná společnost podle něj nemůže bojovat proti dezinformacím čistě státní agendou nebo státní institucí. „Nejúčinnější boj s dezinformacemi je komplexní znalost společtiny. Propojení toho světa, kde se vysvětluje, dávají věci do kontextu. A tam ta nezanedbatelná role médií je na sto procent. Všichni říkají, aby se bojovalo hodně s dezinformacemi, tak je zapotřebí vzdělávání, ale to je projekt na roky, v desetiletí v některých ohledech. Co se dá dělat hned, je práce médií. Že se vysvětluje, odhaluje se lež, manipulace. Věnujeme tomu spoustu času a energie. A tady najednou vláda říká, že to vlastně téma pro ně není. Myslím, že je třeba možná vysvětlit i jim nebo širší veřejnosti, protože tady se vytvořil dojem, že buď ti novináři nejsou potřeba, nebo že jsou odtržení od reality a žijí si ve strašném luxusu a redakce jsou bohaté atd. To je úplný mýtus – bohatých novinářů je strašně poskrovnu,“ zmínil dále Tabery a pohovořil o životě novinářů.

Tabery se pak pozastavil i nad rozdílem DPH u časopisů a novin, což podle něj logiku rozhodně nedává.

„Když vidíme, že česká vláda zvyšuje DPH na noviny do míry, která nemá vůbec v Evropě srovnání, tak to značí přístup té vlády k novinářům. Prostě je tady nechtějí. Čím hůř pro ně, z jejich pohledu, tím lépe. Čím slabší budou, tím pro ně lépe. Oni připravují podhoubí pro toho, kdo přijde. Když potom přijde Babiš, tak ten řekne: podívejte se, tady už je naťukli, tak my je dorazíme. A když se někdo ozve, tak řekne: ty vaše demokratické strany to přece udělaly, tak co se vztekáte. V některých zemích je mnohem nižší DPH a ten stát ještě ta média podporuje, že je velice propracovaný systém různých dotací pro tu mediální sféru, protože ten stát si uvědomuje, že ta společnost informace potřebuje. My se dostáváme do stadia, že vlastně každou chvíli se buď přijímá, nebo se rozhoduje, nebo se stane něco, co víc a víc ohrožuje fungování médií, a tím pádem i snižuje kvalitu informací ve společnosti,“ řekl Tabery.

