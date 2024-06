Nebude kuřecí ani vepřové, letí obavy Českem. Co se děje? Zemědělský expert promluvil

U nás není problém zatím vidět, ale je cítit určitá nejistota. Navíc mohou nastat lokální výpadky.

Mimo nás

Zemědělský odborník Petr Havel pro ParlamentníListy uvedl: „Naši producenti říkají, že kuřecí není, ale já jej na pultech stále vidím. Asi žijeme každý někde jinde. Nedá se to nazvat, že kuřecí není. Vždyť v médiích je stále nějaká sleva, třeba na kuřecí řízky. To, že není, je tedy nadsazené. Má logiku, že kuřecího masa je nyní o něco méně a má to několik důvodů. V České republice konzumace drůbežího masa neustále roste, protože je ze všech druhů mas nejlevnější. Navíc ceny drůbežího v posledních dvou třech měsících klesají. A to znamená, že se ještě více kupuje. Za další – začalo léto a je grilovací sezóna, takže je větší poptávka právě na toto maso, které se prostě na rošt hodí. Takže jde o určitý nárůst sezónní poptávky,“ vysvětluje Havel.

„Jestli polské kuřecí maso není, přiznám se, že nevím, ale má to logiku, protože se na náš trh právě odtud velmi dováží a export z Polska je přesměrováván do Francie, protože se blíží olympiáda a je jasné, že tam vznikne po drůbežím větší poptávka. Bude enormní nárůst lidí – účastníků i fanoušků, a to se samozřejmě projeví na zvýšené konzumaci kuřecího a drůbežího masa. Takže ve Francii shání surovinu, která je levná. Takže proč by to Poláci vyváželi k nám, když mohou na západní trhy za víc. A to se ještě blíží fotbalové euro. Takže šampionát v kopané a olympiáda zvedly poptávku po drůbežím. Kombinace grilování, celoevropských a celosvětových akcí a fakt, že drůbeží je u nás nejlevnější, a proto se hodně kupuje, žene odbyt do vývrtky. A když je větší poptávka a producenti nestačí reagovat, což se objeví jako lokální nedostatek někde, ale není to, že by drůbeží nebylo a situace se nějak zhoršovala,“ vysvětluje renomovaný zemědělský odborník.

„Už jsem někde říkal, že výhodou drůbežího masa je to, že má nejkratší produkční cyklus. Takže lze na dočasný a částečný nedostatek reagovat navýšením chovu. Na to je možné tedy operativně reagovat. Důvody tedy jsou, ale pokud se podívám na náš trh, za první čtvrtletí se sice snížila výroba kuřecího masa, ale jen o půl procenta. To je hrozně málo. Nevidím důvod, proč by se v dalším kvartálu měl tento snižující se stav nějak pokračovat. V objemu tuzemské produkce je to ve spotřebitelské poptávce a na to lze reagovat.“

Druhá komodita, která prý jde cenově nahoru, je vepřové maso. Údajně jeden z největších evropských producentů, Španělsko, si jej nechává více pro sebe.

Vepřové je, ale...

„Já o tom vím, že se toto v médiích a na sociálních sítích vyskytlo, ale trochu se podle mne tento stav nadsazuje,“ konstatuje Havel. Chápu, že když cena poněkud padá, tak musí vyslat nějaké signály, které hovoří o nějakém problému na trhu, protože výsledkem tohoto tlaku by mohlo být zase zdražení. U vepřového masa nehrozí, že by hrozil jeho nedostatek. Někde, lokálně třeba není nebo je cenově vyšší nebo může nějaká část chybět, třeba řekněme, že nebude kotleta, ale bude bůček. To je jako u kuřecího – nebudou v obchodě lokálně třeba prsa, ale budou stehna. A tak dále. Že by vepřové vůbec nebylo, to nemyslím. Můžeme tomu říkat výkyv na trhu, který je dán zvětšením poptávky. Protože zase – vepřové je druhý nejlevnější druh masa, a tak se používá všude možně a zas musím zdůraznit to grilování, což je, jak už jsem řekl, lokální tlak. Je to prostě stejný vývoj v obou komoditách – jak u vepřového, tak i u zmiňovaného kuřecího,“ uvádí Havel.

„Ve statistikách vidíme, že lidé utrácejí více, a to i za potraviny, takže i to je potvrzení zvyšující se poptávky. U vepřového je samozřejmě problém, že nelze tak rychle reagovat, protože produkční cyklus prasat je půlroční, zatímco drůbeže je třeba půldruhý měsíc.“

Ve vepřovém masu jsme podle Petra Havla soběstační zhruba z poloviny, i kuřecího zhruba ze 70 až 80 procent.

Bouchne Argentina do stolu?

Nechystá se nějaké zázemí pro návštěvu argentinského prezidenta, který bude jistě lobovat za MERCOSUR. Nepůjde sem třeba brazilské kuřecí?

„Samozřejmě, že prezident Argentiny bude lobovat, ale je to jen u jednoho státu,“ odkazuje Havel na blížící se návštěvu výrazné osobnosti, poněkud excentrického argentinského prezidenta Javiera Mileie. „Podle mne to dopadne tak, ale to je můj soukromý odhad, protože se to dělalo i v minulosti, že až bude zvolen nový Evropský parlament, tak na podzim tohoto roku se k tomu nějak přistoupí, ale své si jistě také řeknou i posilující strany a hnutí, které bojují za ochranu evropského trhu ze třetích zemích. Takže zemědělské komodity by mohly mít nějaký specifický režim, to se ostatně dělo i před dvaceti lety. Takže se asi připraví nějaké kvóty, takže když dovoz bude větší, než bylo dohodnuto, bude třeba zatížen vyššími cly. Tahle dohoda, tedy MERCOSUR, není tak velký problém pro naši republiku, ale třeba pro Španělsko a západní Evropu. Samozřejmě, že by to ale nějak dopadlo i na nás, ale ne tak významně.“

Takže se nebude hovořit o potravinách?

„Ale bude! Samozřejmě. Co se domluví, to bude spíše na platformě EU. A dokud to nebude na papíře, tak těžko odhadnout, protože to je i politický problém. Na druhou stranu, Evropa potřebuje vyvážet své průmyslové výrobky a my třeba auta. Vyjednávači si musí stejně dávat pozor, aby nepoškodili naše evropské zemědělce,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz zemědělský analytik Petr Havel.