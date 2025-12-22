Nejdřív Zůna, teď Babiš. Opozice se může ukřičet

22.12.2025 15:29 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Po rozhodnutí koaliční rady, že se má ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) věnovat záležitostem armády a vyjadřování ohledně Ukrajiny a zahraničí přenechat premiéru Babišovi, opozice hovoří o „cenzuře“. „Dát mu náhubek, aby ‚náhodou neřekl pravdu‘, je v duchu bolševických praktik,“ píše šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Přidal se i expremiér Fiala (ODS).

Nejdřív Zůna, teď Babiš. Opozice se může ukřičet
Foto: CNNP Prima NEWS
Popisek: Jan Jakob

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

94%
4%
2%
hlasovalo: 7576 lidí
Kritika opozice na vymezení oblastí, k nimž se má do budoucna ministr obrany Zůna vyjadřovat, přichází po dohodě kabinetu, že se šéf obrany bude věnovat armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničním otázkám včetně té k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). 

Dohoda koaliční rady ANO, SPD a Motoristů, o níž informoval místopředseda SPD Radim Fiala, přichází po pátečním brífinku Zůny, během nějž ujistil, že s výměnou vlády česká podpora pro Ruskem napadenou Ukrajinu nekončí. Řešit se má podle něj nastavení, jak v oblasti pomoci Kyjevu pokračovat. „Jde jen o to, jakým způsobem, jak optimálně – i z hlediska našich národních zájmů – dále Kyjev podporovat,“ vysvětlil Zůna v minulém týdnu, že podpora Ukrajiny má probíhat s ohledem na naše národní zájmy, což však nic nemění na tom, že „stojíme na straně Ukrajiny“ a že agresorem v probíhajícím konfliktu je Rusko. 

Expremiér Petr Fiala (ODS) rozhodnutí nové vládní koalice omezit vyjadřování ministra obrany k zahraničním otázkám označuje za „naprosto absurdní“. „Úkolem ministra je mj. úzká spolupráce a koordinace s našimi partnery v NATO a jednání na mezinárodních summitech a fórech,“ podotýká Fiala s tím, že „omezit vystupování ministra obrany, který je navíc místopředsedou vlády, jen na komentování armády působí jako špatný vtip“.

Ještě ostřeji krok komentoval bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský, jenž jej přirovnává k poměrům za minulého režimu. „Zákaz mluvit o zahraniční politice pro vicepremiéra a ministra obrany nás vrací do časů Československé lidové armády,“ vyjádřil se. 

Podobná slova volí také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, jenž poukázal, že rozhodnutí padlo v době, kdy je „válka pár set kilometrů od nás a kdy je ministr obrany klíčovou osobou pro bezpečnost ČR i NATO“. „Dát mu náhubek, aby ‚náhodou neřekl pravdu‘, je v duchu bolševických praktik. Start nové vlády? Fiasko!“ hodnotí

Mladoboleslavský senátor Ondřej Lochman (STAN) se ptá, co nyní Zůna odpoví v případě otázky: „Pane ministře, tak velké investice do armády děláme proč?“ „Jako bylo by to celý vtipný, kdyby nešlo o bezpečnost naší země,“ dodává. 

Část opozice rovněž hovoří o „cenzuře“ ministra ze strany vládní koalice. „Dělají vše, aby se veřejně zdiskreditovali. Je jasné, že nechtějí přijít o voliče, když jejich ministr říká pravdu, tedy pravý opak toho, co říkali před volbami. Kam ještě klesnou?“ kritizuje novou vládu pirátská poslankyně Eva Šrámková.

A o „umlčování“ ministra hovoří dále předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová. „Tedy ti, co se zaklínají svobodou slova, umlčují svého ministra. Neříká to, co chtějí slyšet jejich voliči, tak nesmí mluvit. Holt realita zodpovědnosti a proklamací na sociálních sítích se dá jen těžko v případě SPD skloubit,“ míní. 

Ještě před nedávnem se přitom kritici strefovali do samotného Zůny a po jeho nominaci na post ministra obrany zaznívalo pohoršení zejména nad tím, že byl Zůna před listopadem 1989 členem KSČ. To vadilo například novináři Marku Wollnerovi. „Prošel západním výcvikem, zastával významné velitelské a diplomatické funkce, ale část jeho kariéry zůstává zcela utajená,“ psal někdejší reportér České televize o Zůnovi a ve svém textu pro Forum24.cz poukazoval, že ministr obrany za minulého režimu projevoval zájem o působení ve vojenské zpravodajské službě.

Kritický byl k Zůnovi taktéž senátor Pavel Fischer (za TOP 09), jenž pro server Aktuálně.cz zmínil, že by Zůna v případě hodnocení jako ve škole přes něj neprošel. „Když čtu návrh vládního prohlášení, kde stojí, že ‚dle našeho názoru nedošlo k žádné systémové změně takového charakteru, která by vyžadovala přehodnocení typu, účelu nebo velikosti Armády ČR‘, mám dojem, že to musel psát akademik, kterého zapomněli v učebně po vyučování! Vycházím-li z toho, že autorem textu je generál Jaromír Zůna ve spolupráci s SPD, pak by měli všichni dostat pětku,“ komentoval tehdy Fischer.

genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.

  • BPP
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Lipavský na Primě: Za bývalou vládu hovoří konkrétní výsledky. Kdo potřeboval, ten peníze dostal
Okamura a „nový vítr“: Žádné peníze českých občanů na válku
Jindřich Šídlo děkoval SPD
Omluvte se, nebo odstupte, spustil Zdechovský na Majerovou. Ta si klepala na čelo

 

Zdroje:

https://t.co/EgFvO4PePM

https://t.co/NUZZiBuhcL

https://twitter.com/JanLipavsky/status/2003082306744164496?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala/status/2003070845162225692?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PiratkaSramkova/status/2003070604535357695?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SebelovaM/status/2003063923726274560?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.forum24.cz/utajena-minulost-kandidata-spd-na-ministersky-post-general-zuna-chtel-byt-komunisticky-rozvedcik

https://x.com/Jan_Jakob/status/2003073690054070440

https://x.com/ondrejlochman/status/2003065254235009274

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/exkomunista-zuna-ministrem-obrany-meli-by-dostat-petku-nebere-si-servitky-fischer/r~aaa29261dc5f0f6cad7d0d41a9a16a16/?lp=1

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , Fischer , Jakob , obrana , Ukrajina , vláda , Wollner , SPD , Lochman , Šrámková , Zůna , Šebelová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s vymezením oblastí, k nimž se má ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) vyjadřovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Co přesně byste nyní udělal jinak?

V čem jste podle vás byli málo odvážní? A nemyslíte, že řadu voličů mohl odradit i ten váš boj s dezinformacemi, za který jste schovávali podle mě spíše jen snahu umlčet jiný názor? Nebo jinak, co jste udělali pro svobodu slova, a proto, aby se lidé nebáli říkat své názory nahlas, což se děje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Velmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostatyVelmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostaty Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech

Diskuse obsahuje 33 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

JAKOB, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseJokop , 22.12.2025 16:05:40
NEANDRTÁLEC JAKOB MILÁČEK MEDIÁLNÍ ŽUMPY. KDY BYL DOVEZEN DO ČR ?

|  6 |  0

Další články z rubriky

„Zlatý záchod“ Mindič nalezen. A vyfocen

12:15 „Zlatý záchod“ Mindič nalezen. A vyfocen

Novináři deníku Ukrajinská pravda vypátrali Timura Mindiče. V Izraeli. Blízký spolupracovník prezide…