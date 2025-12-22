Nejdřív Zůna, teď Babiš. Opozice se může ukřičet

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Dohoda koaliční rady ANO, SPD a Motoristů, o níž informoval místopředseda SPD Radim Fiala, přichází po pátečním brífinku Zůny, během nějž ujistil, že s výměnou vlády česká podpora pro Ruskem napadenou Ukrajinu nekončí. Řešit se má podle něj nastavení, jak v oblasti pomoci Kyjevu pokračovat. „Jde jen o to, jakým způsobem, jak optimálně – i z hlediska našich národních zájmů – dále Kyjev podporovat,“ vysvětlil Zůna v minulém týdnu, že podpora Ukrajiny má probíhat s ohledem na naše národní zájmy, což však nic nemění na tom, že „stojíme na straně Ukrajiny“ a že agresorem v probíhajícím konfliktu je Rusko.
Expremiér Petr Fiala (ODS) rozhodnutí nové vládní koalice omezit vyjadřování ministra obrany k zahraničním otázkám označuje za „naprosto absurdní“. „Úkolem ministra je mj. úzká spolupráce a koordinace s našimi partnery v NATO a jednání na mezinárodních summitech a fórech,“ podotýká Fiala s tím, že „omezit vystupování ministra obrany, který je navíc místopředsedou vlády, jen na komentování armády působí jako špatný vtip“.
Je naprosto absurdní, že by se ministr obrany nesměl vyjadřovat k zahraniční politice.— Petr Fiala (@P_Fiala) December 22, 2025
Úkolem ministra je mj. úzká spolupráce a koordinace s našimi partnery v NATO a jednání na mezinárodních summitech a fórech.
Omezit vystupování ministra obrany, který je navíc místopředsedou…
Ještě ostřeji krok komentoval bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský, jenž jej přirovnává k poměrům za minulého režimu. „Zákaz mluvit o zahraniční politice pro vicepremiéra a ministra obrany nás vrací do časů Československé lidové armády,“ vyjádřil se.
Zákaz mluvit o zahraniční politice pro vicepremiéra a ministra obrany nás vrací do časů Československé lidové armády.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 22, 2025
Podobná slova volí také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, jenž poukázal, že rozhodnutí padlo v době, kdy je „válka pár set kilometrů od nás a kdy je ministr obrany klíčovou osobou pro bezpečnost ČR i NATO“. „Dát mu náhubek, aby ‚náhodou neřekl pravdu‘, je v duchu bolševických praktik. Start nové vlády? Fiasko!“ hodnotí.
Mladoboleslavský senátor Ondřej Lochman (STAN) se ptá, co nyní Zůna odpoví v případě otázky: „Pane ministře, tak velké investice do armády děláme proč?“ „Jako bylo by to celý vtipný, kdyby nešlo o bezpečnost naší země,“ dodává.
Část opozice rovněž hovoří o „cenzuře“ ministra ze strany vládní koalice. „Dělají vše, aby se veřejně zdiskreditovali. Je jasné, že nechtějí přijít o voliče, když jejich ministr říká pravdu, tedy pravý opak toho, co říkali před volbami. Kam ještě klesnou?“ kritizuje novou vládu pirátská poslankyně Eva Šrámková.
Cenzura vlastního ministra v přímém přenosu. Dělají vše, aby se veřejně zdiskreditovali. Je jasné, že nechtějí přijít o voliče, když jejich ministr říká pravdu, tedy pravý opak toho, co říkali před volbami. Kam ještě klesnou? https://t.co/EgFvO4PePM— Eva Šrámková (@PiratkaSramkova) December 22, 2025
A o „umlčování“ ministra hovoří dále předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová. „Tedy ti, co se zaklínají svobodou slova, umlčují svého ministra. Neříká to, co chtějí slyšet jejich voliči, tak nesmí mluvit. Holt realita zodpovědnosti a proklamací na sociálních sítích se dá jen těžko v případě SPD skloubit,“ míní.
Tedy ti, co se zaklínají svobodou slova, umlčují svého ministra. Neříká to, co chtějí slyšet jejich voliči, tak nesmí mluvit. Holt realita zodpovědnosti a proklamací na sociálních sítích se dá jen těžko v případě SPD skloubit. https://t.co/NUZZiBuhcL— Michaela Šebelová (@SebelovaM) December 22, 2025
Ještě před nedávnem se přitom kritici strefovali do samotného Zůny a po jeho nominaci na post ministra obrany zaznívalo pohoršení zejména nad tím, že byl Zůna před listopadem 1989 členem KSČ. To vadilo například novináři Marku Wollnerovi. „Prošel západním výcvikem, zastával významné velitelské a diplomatické funkce, ale část jeho kariéry zůstává zcela utajená,“ psal někdejší reportér České televize o Zůnovi a ve svém textu pro Forum24.cz poukazoval, že ministr obrany za minulého režimu projevoval zájem o působení ve vojenské zpravodajské službě.
Kritický byl k Zůnovi taktéž senátor Pavel Fischer (za TOP 09), jenž pro server Aktuálně.cz zmínil, že by Zůna v případě hodnocení jako ve škole přes něj neprošel. „Když čtu návrh vládního prohlášení, kde stojí, že ‚dle našeho názoru nedošlo k žádné systémové změně takového charakteru, která by vyžadovala přehodnocení typu, účelu nebo velikosti Armády ČR‘, mám dojem, že to musel psát akademik, kterého zapomněli v učebně po vyučování! Vycházím-li z toho, že autorem textu je generál Jaromír Zůna ve spolupráci s SPD, pak by měli všichni dostat pětku,“ komentoval tehdy Fischer.
