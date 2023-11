Nenechat opozici prostor v příštích volbách! Pekarová spustila na volebním sněmu TOP 09

„Musíme se v polovině volebního období podívat na to, co se třeba úplně nepovedlo, ale být dostatečně sebevědomí, nepropadat malomyslnosti," uvedla na dnešním sněmu TOP 09 jediná kandidátka na předsedkyni vládní TOP 09 a aktuální šéfka strany a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Jako největší úspěch TOP 09 zmínila možnost měnit život v Česku k lepšímu. Zároveň připustila, že lidé nepřijímají některé kroky s nadšením. Populistická a extremistická opozice však podle ní nesmí dostat v příštích volbách prostor.

Kandidátka na šéfku TOP 09 v úvodu svého kandidátského projevu hovořila o těžkých posledních dvou letech vlády, kdy se ke krizi klimatické, energetické a zdravotní přidalo největší bezpečnostní ohrožení od konce studené války, kterým je vpád ruské armády na Ukrajinu. „Musíme se v polovině volebního období podívat na to, co se třeba úplně nepovedlo, ale být dostatečně sebevědomí, nepropadat malomyslnosti," prohlásila.

Pekarová Adamová uvedla, že vládní koalice, ale i koalice SPOLU, je postavena na kompromisech, díky tomu TOP 09 může ovlivňovat život v Česku. „Ustoupili jsme v programu i v osobních ambicích, výměnou za výhru ve volbách. Největším úspěchem pro nás je samotný fakt, že můžeme opět ovlivňovat život v této zemi a měnit ji k lepšímu,“ řekla delegátům.

Následně uvedla, že úděl TOP 09 v této vládě je prokazovat ekonomickou zodpovědnost a racionalitu v těch nejtěžších časech. „Po dlouhých letech vlády populistů, naprosto odosobněných od jakýchkoli hodnot či morálky, prožíváme obzvláště složitou dobu. Víme, že kroky, které děláme, nejsou obecně přijímány s nadšením. Všichni bychom chtěli vládnout v době ekonomického růstu a dělat pouze populární kroky, vládneme však v letech, kdy tomu tak není. Možná je to náš uděl ekonomickou zodpovědnost a racionalitu prokazovat v těch nejtěžších časech,“ dodala Pekarová Adamová.

Kritizovala současnou opozici za to, že je populistická a extremistická a zcela bez zábran. „ANO a SPD nezáleží na tom, jak bude vypadat Česko za deset let, pouze loví hlasy na sliby rozdávat peníze," uvedla s tím, že by byl velký hazard s budoucností naší země, pokud by se nechal opozici prostor v příštích volbách.

