Nepíšete o Trumpovi dost tvrdě, sekla Hillary Clintonová. Chce trestat

„Stále ho učí, že čím víc je ofenzivní, tím víc bude dominovat mediálnímu prostoru,“ uvedla rozhovor o republikánském kandidátovi s Hillary Clintonovou moderátorka MSNBC Rachel Maddowová. Zděšena byla například Trumpovými výroky o přistěhovalcích z Haity v Ohiu a ptala Clintonové, zda existuje protilátka, jak být vůči Trumpovým slovům imunní.

Clintonová v odpověď zkritizovala média, která jsou podle ní neschopná důsledně informovat o osobě Donalda Trumpa. „Tisk bohužel stále není schopen o Trumpovi psát tak, jak by měl,“ řekla Clintonová, Trumpova protikandidátka z prezidentských voleb 2016.

„Jdou od jedné nehoráznosti k druhé, to, co bylo pobuřující před třemi dny, už není na prvních stránkách novin, přestože to ohrožuje fyzickou bezpečnost tolika lidí, zejména imigrantů, které se on (Donald Trump) a Vance rozhodli démonizovat,“ pokračovala v kritice Clintonová. „Nechápu, proč je pro tisk tak těžké mít konzistentní narativ o tom, jak je Trump nebezpečný.“

Trumpovu „demagogii“ následně označila za nebezpečí pro Spojené státy americké i svět.

Média byla dle Clintonové nelítostná k Joeu Bidenovi po debatě s Trumpem na CNN. „Já věřím, že Donald Trump sám sebe znovu a znovu diskvalifikoval k tomu být prezidentským kandidátem, natož prezidentem,“ řekla Clintonová. Americké veřejnosti doporučila, aby Trumpovy výroky brala vážně a doslovně.

„Myslím, že stále více víc Američanů odmítá chaos, který Trump představuje… Nemůžeme se vrátit zpět a znovu dát tomuto nebezpečnému muži šanci způsobit škodu naší zemi a světu,“ dodala bývalá ministryně zahraničí.

Moderátorka Maddowová následně rozhovor stočila k tématu ruského vměšování se do amerických voleb. „Kreml platí miliony dolarů pro-Trumpovským influencerům,“ uvedla například.

Clintonová poukázala na to, že problém s propagandou a šířením dezinformací neexistuje pouze na straně Ruska, ale také v rámci USA. Naznačila, že kromě ruského zasahování do voleb, které podporovalo Donalda Trumpa v roce 2016, se na šíření dezinformací podílejí i američtí jednotlivci. Clintonová navrhla, že pro účinnější boj proti tomuto problému by mělo být možné trestní stíhání těch, kteří se podílejí na šíření dezinformací

„Byli Rusové, kteří se podíleli na přímém zasahování do voleb a podporovali Trumpa v roce 2016, ale také si myslím, že jsou Američané, kteří se podílejí na tomto druhu propagandy, a zda by měli být občansky nebo trestně obviněni, by bylo něco, co by bylo lepším odstrašujícím prostředkem,“ uvedla Clintonová.

Na tento její návrh na sociální síti X reagoval miliardář a podnikatel Elon Musk. „Znepokojující,“ napsal Musk, který se dlouhodobě věnuje podpoře svobody projevu. V amerických listopadových volbách veřejně podpořil Donalda Trumpa.

