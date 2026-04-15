Nerudová se brání výsměchu a mluví o impotenci

Nerudová v debatě na CNN Prima News o řešení drahých pohonných hmot nadhodila překvapivý nápad. „Vy jste zastropovali marži čerpadlářů na 2,50 kč, nicméně marže rafinerií je 6 až 7 korun na litr benzínu. Já bych sahala do marží rafinerií,“ prohlásila Nerudová.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Tomu se podivila i moderátorka Terezie Tománková, která připomněla, že Česko žádné rafinerie nevlastní, a zeptala se Nerudové, jak by tedy chtěla řešit marže rafinerií.
Nerudová odpověď nedala s tím, že to už by měl vymyslet premiér Andrej Babiš. „To je otázka na něj, protože já od něj jako od premiéra očekávám, že tu situaci bude řešit,“ vzkázala Nerudová.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
Z neznalosti Nerudové se okamžitě stal virál a video pobaveně sdílela třeba poslankyně ANO Berenika Peštová. „Ten den, kdy se Danuše Nerudová dozvěděla, že ČR nevlastní žádné rafinerie,“ napsala Peštová a přidala emotikon klauna.
Poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl dal dokonce Nerudové novou přezdívku. „Tak dlouho Danuše ´Rafinerie´ Nerudová označovala všechny své oponenty za primitivy, až ze sebe udělala největší tupelo v historii české politiky v přímém přenosu,“ směje se Rajchl. „Sorry jako, ale já fakt nechápu, jak tohle může někdo volit,“ dodal.
JUDr. Jindřich Rajchl
Nerudová následně úder vrátila a připomněla, že ani většinu pump stát nevlastní a přitom jim do marží sahá. „Mozkový trust hnutí ANO. To jsem se pobavila. ČR žádné rafinerie nevlastní, ale na svém území má dvě. Stejně jako tisíce pump, které nevlastní, a stejně jim sahá do marží. Takže ukazováním na mne se jen hloupá hlásná trouba ANO snaží maskovat svou impotenci, pokud jde o řešení skutečných problémů téhle země,“ reagovala útočně Nerudová.
Podobně to schytal i předseda Přísahy Robert Šlachta, který se také bavil na účet europoslankyně. „A tady mozkový trust Robert Šlachta taky na sebe prásknul, že neví, že jedna rafinerie je v Kralupech a druhá v Litvínově. A ještě to hrdinně smazal…“ uvedla Nerudová, přičemž Šlachtův příspěvek už opravdu není k nalezení.
