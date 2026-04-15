Nerudová se brání výsměchu a mluví o impotenci

15.04.2026 13:44 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Europoslankyně Danuše Nerudová (za STAN) sklízí výsměch za své nápady, podle kterých by vláda Andreje Babiše měla sáhnout na marže kromě čerpacích stanic i rafinériím. Vládní politici jí ale připomínají, že Česko žádné rafinerie nevlastní. Podle Jindřicha Rajchla (PRO) se Nerudová ztrapnila v přímém přenosu.

Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Hosty nedělní Partie byli Patrik Nacher a Danuše Nerudová

Nerudová v debatě na CNN Prima News o řešení drahých pohonných hmot nadhodila překvapivý nápad. „Vy jste zastropovali marži čerpadlářů na 2,50 kč, nicméně marže rafinerií je 6 až 7 korun na litr benzínu. Já bych sahala do marží rafinerií,“ prohlásila Nerudová.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomu se podivila i moderátorka Terezie Tománková, která připomněla, že Česko žádné rafinerie nevlastní, a zeptala se Nerudové, jak by tedy chtěla řešit marže rafinerií.

Nerudová odpověď nedala s tím, že to už by měl vymyslet premiér Andrej Babiš. „To je otázka na něj, protože já od něj jako od premiéra očekávám, že tu situaci bude řešit,“ vzkázala Nerudová.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z neznalosti Nerudové se okamžitě stal virál a video pobaveně sdílela třeba poslankyně ANO Berenika Peštová. „Ten den, kdy se Danuše Nerudová dozvěděla, že ČR nevlastní žádné rafinerie,“ napsala Peštová a přidala emotikon klauna.

Poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl dal dokonce Nerudové novou přezdívku. „Tak dlouho Danuše ´Rafinerie´ Nerudová označovala všechny své oponenty za primitivy, až ze sebe udělala největší tupelo v historii české politiky v přímém přenosu,“ směje se Rajchl. „Sorry jako, ale já fakt nechápu, jak tohle může někdo volit,“ dodal.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nerudová následně úder vrátila a připomněla, že ani většinu pump stát nevlastní a přitom jim do marží sahá. „Mozkový trust hnutí ANO. To jsem se pobavila. ČR žádné rafinerie nevlastní, ale na svém území má dvě. Stejně jako tisíce pump, které nevlastní, a stejně jim sahá do marží. Takže ukazováním na mne se jen hloupá hlásná trouba ANO snaží maskovat svou impotenci, pokud jde o řešení skutečných problémů téhle země,“ reagovala útočně Nerudová.

 

 

Podobně to schytal i předseda Přísahy Robert Šlachta, který se také bavil na účet europoslankyně. „A tady mozkový trust Robert Šlachta taky na sebe prásknul, že neví, že jedna rafinerie je v Kralupech a druhá v Litvínově. A ještě to hrdinně smazal…“ uvedla Nerudová, přičemž Šlachtův příspěvek už opravdu není k nalezení.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

 

Článek obsahuje štítky

benzín , Šlachta , Rajchl , rafinérie , Peštová , Nerudová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Důvěřujete vládě při řešení cen pohonných hmot?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Úhrada dálniční známky.

Při úhradě dálniční známky je významně znevýhodněna platba z účtu na účet tím, že platba trvá 4 dny a naopak platba kartou je provedena okamžitě. Řadu řidičů toto přinutí k platbě kartou. Platba kartou je však bankou zpoplatněna a stát přichází o nemalé peníze, nešlo by s tím něco udělat? Vždyť přev...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 24 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Je to tu: „Vyjděte do ulic za Českou televizi.“ Výzva

11:12 Je to tu: „Vyjděte do ulic za Českou televizi.“ Výzva

Ministr kultury Ota Klempíř v koaliční vládě ANO, Motoristů a SPD oznámil, že se ruší dlouhé roky fu…