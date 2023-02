Nevídané: Totální nechuť k Zemanovi narazila. I u těch, kteří ho nemilují

Filozofka Tereza Matějčková na ČRo prohlásila, že by si ostatní politici mohli verbální kopance do odcházejícího Miloše Zemana odpustit. Zvláště pokud jásají, že se na Hrad vrací slušnost. Také podotkla, že Miloš Zeman je velikánem české politiky. A hned schytala kritiku, že je moc mladá na to, aby věděla, co je Zeman zač, od komentátora Alexandra Mitrofanova. Ale dostalo se jí zastání, například od advokáta Roberta Nerudy.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26909 lidí bylo hodnoceno například v podcastu Čekání na prezidenta.

Filozofce Tereze Matějčkové v něm přišlo, že je například trochu brzo na to oznamovat podání trestního oznámení na hradní kancelář. „To potom asi neudělá dobrou atmosféru pro to předávání. A ještě v situaci, když oni nemohou vůbec vědět, jak to tam vypadá, tak střelit do veřejného prostoru ‚možná budou padat trestní oznámení‘, tak jestli takhle má vypadat ta smířlivá nota nebo spojování společnosti, tak to mě tedy mimořádně zarazilo,“ uvedla.

A dodala: „Prostě Miloš Zeman odchází, poté, co tady mnoho let určoval politiku v dobrém i ve zlém, je to velikán české politiky a já myslím, že bychom teď mohli být trochu velkorysejší.“ Vysvětlila, že politici pětikoalice slaví zvolení Petra Pavla tím, že se radují, jaké už to nebude a kopou pak více či méně do odcházejícího prezidenta. „Myslím si, že bychom si to mohli odpustit. Už odchází, vyprovázet někoho verbálními kopanci bych od reprezentantů státu, zvláště těch, kteří hovoří o slušnosti, to bych si prostě nepředstavovala,“ mínila.

Zemana by hodnotila jako celek a souhlasila, že nyní je čas ho hodnotit, tedy ať novináři píšou kritické články. „Ale když jsou rozhovory a v každé větě si někdo odfrkne…“ dodala. Petr Pavel by podle ní měl projevit velkorysost a když mu Miloš Zeman nezavolal ohledně pozvání, tak by měl zavolat jemu. „Tímhle způsobem se můžeme zacementovat a nebude to tu jiné, než to známe,“ doplnila.

Její slova o velikánovi rozhodně zaujala. Například politologa Miloše Gregora, který jen zcela jasně nesouhlasil. „Zajímavý pohled. Lidsky mám chuť chápat, ale politicky i společensky je neschopnost pojmenovat špatné jako špatné relativizací, která se nám dlouhodobě nevyplácí. Schválně, kolik čtenářů těchto dvou knih bude mít po jejich přečtení chuť být velkorysý?“ ozval se Ján Simkanič z Deníku N s odkazem na dvě chystané knihy o Zemanovi.

„Viktor Kožený je velikánem českého byznysu. Jiří Kajínek je velikánem české justice. Tereza Matějčková je velikánem české filozofie. Český rozhlas Plus je velikánem české kritické žurnalistiky,“ ironizoval podnikatel Ondřej Fér.

A do filozofky Matějčkové se obul i komentátor Alexandr Mitrofanov. Podle něho je na hodnocení Zemana příliš mladá. „Nejdříve jsem se podivil. Pak jsem se podíval na věk a zjistil, že v době, kdy tento ‚velikán‘ začínal v české politice, bylo paní filozofce 5 let. Takže není důvod se tomuto hodnocení věnovat. Ostatně by mohl někdo ze současných filozofů označit za velikána třeba Zdeňka Nejedlého,“ řekl Mitrofanov. Kromě toho se do filozofky pustili také „obyčejní diskutéři“, a to mnohem nevybíravějším slovníkem.

Ale filozofce se dostalo také zastání. Že má Matějčková pravdu si myslí například marketér a spoluautor podcastu Insider Tomáš Jirsa.

„Tereza Matějčková říká, že je nešťastné vyprovázet MZ verbálními kopanci, a to zvláště ze strany těch, jež sami sebe považují za ty slušné, ...načež se na ní snese vlna verbálních kopanců, že si dovolila něco takového říct. Za mě palec hore Matějčkové a plivačům jedu zrcadlo,“ zhodnotil ředitel Institutu H21 Adam Růžička.

„Tereza Matějčková toho oproti ostatním účastníkům debaty neřekla mnoho pozoruhodného. Ohledně vztahování se k odstupujícímu Zemanovi se vlastně se všemi shodla. Pohoršeně útočné reakce na (příliš mladou) ‚filozofku‘ v téhle debatě jsou nízké a nešťastné. A dávají jí vlastně za pravdu,“ míní sociolog Zdeněk Konopásek.

„Odsouzení Terezy Matějčkové za jednu citaci, kterou na síť ani sama nedala, od lidí, co nečetli jediný její text. Odkaz na věk a ‚komunistka‘. Zabíjíte debatu na síti, kterou jsme pro debatu měli rádi. Fakt si myslíte, že bude svět lepší, když si tu jen budeme plácat po zádech?“ ptal se manžel Danuše Nerudové, advokát Robert Neruda.

A pár lidí se opřelo i do Mitrofanova za jeho výroky. „Mně je 62. Zažil jsem ‚pussy‘, ekonomické zm*dy z úst Miloše Zemana. A nejenom to. Přesto, nebo právě proto budu při střídání na Hradě volat po velkorysosti. Jinak se z toho nevyhrabeme. Jdu napsat Tereze Matějčkové, ať i nadále říká do rádia to, co si myslí,“ reagoval Jan Pokorný, který právě podcast s Matějčkovou moderoval. Mitrofanov proti názorům nic neměl, ale podle něho si Zeman důstojný odchod nezaslouží.

Po Pokorném se ozval i František Trojan z Respektu, který Mitrofanova obvinil, že názor jen shodil kvůli věku.

Že Mitrofanov neměl šermovat věkem byl velice častý názor.

