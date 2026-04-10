Než Kupka vybalí spacák: Poplatky, umělci a návrh, ke kterému se teď ODS nehlásí

Pane doktore, dnes se hodně mluví o koncesionářských poplatcích, vy přitom jako právník patříte k dlouhodobým kritikům. Jaké hlavní problémy jsou podle vás s tímto systémem financování?
Jsem přesvědčen, že současný systém je zbytečně složitý a nákladný. Výběr poplatků stojí značné prostředky – v řádu stovek milionů ročně. Efektivnější a levnější by bylo financovat veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu, tedy z daní.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Mnoho lidí ale tvrdí, že by to ohrozilo nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Je to reálné riziko?
Nemyslím si. Řada institucí v demokratickém státě je financována ze státního rozpočtu – například soudy, státní zastupitelství, NKÚ, NBÚ nebo veřejné vysoké školy – a jejich nezávislost tím není automaticky ohrožena. Není důvod, proč by média měla být výjimkou.
Pojďme si říci, jak by tedy měl vypadat ideální model financování.
Preferuji model, kdy jsou veřejnoprávní média financována z obecných daňových příjmů. Tento systém funguje v řadě zemí Evropské unie a je transparentnější i administrativně jednodušší.
Ať čtenáře uvedeme do obrazu: Ve kterých zemích se platí televize ze státního rozpočtu?
Kupříkladu Slovensko, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Belgie, Polsko a řada dalších. Nota bene v USA také také žádné koncesionářské poplatky nemají a naopak v Rusku veřejnoprávní TV mají, a chce snad někdo tvrdit, že USA jsou méně demokratické než Rusko? To snad nikoliv.
Zaznívají hlasy, že teď se na ČT a ČRo nesmí sahat, protože tato vláda má ambici je zničit a jakákoli změna je vysvětlována jako politicky motivovaná. Ale pokud k tomu budeme přistupovat takto, najdeme vůbec někdy vhodnou příležitost uvést naše veřejnoprávní média do 21. století?
Podobné návrhy se objevovaly už v minulosti, například kolem roku 2009 ze strany ODS. Nejde tedy o nic nového. Diskuse by měla být vedena věcně, nikoli ideologicky.
V pořádku, takže věcně: Jaký je podle vás hlavní důvod, proč by se měl systém změnit právě teď?
Současný model je nákladný, nespravedlivý a zastaralý. Pokud existuje efektivnější alternativa, není důvod změnu odkládat.
Ve svých článcích mj. koncesionářskému systému vyčítáte, že je zdrojem „sociální nespravedlnosti“. Kdo je podle vás současným systémem nejvíce znevýhodněn?
Typicky jde o osamělé seniory, často seniorky, kteří platí stejný poplatek jako vícečlenné ekonomicky silné domácnosti. De facto tak dochází k přerozdělování, kdy méně majetní dotují spotřebu těch bohatších. To je přece absurdní, ne?
Zmiňujete také vysoké náklady na výběr poplatků. Jak významný problém to podle vás je, o jakých částkách se bavíme?
Je to zásadní problém. Jen samotná agenda výběru stojí kolem 260 milionů korun ročně, tedy více než miliardu za jedno volební období. Citované prostředky by bylo možné využít mnohem efektivněji přímo na tvorbu obsahu.
Odpůrci změny varují, že financování ze státního rozpočtu by znamenalo „zestátnění“ médií. Co na to říkáte?
Považuji to za přehnanou obavu. Financování ze státního rozpočtu je běžné u celé řady veřejných institucí a jejich nezávislost tím automaticky netrpí. Debata by měla být vedena racionálně, nikoli na základě strašení veřejnosti.
Živá veřejná debata o České televizi nabrala grády v posledních dnech, když se v Poslanecké sněmovně volí šestice nových radních. Drama tomu tentokrát dodala i účast dramatického umělce, populárního herce Hynka Čermáka, který chtěl v Radě zastupovat výkonné umělce, ale neuspěl. Co na toto dění říkáte?
Abych stylově a vesele odpověděl názvem jednoho jeho seriálu – holt, tam nemůže sedět kdejaký rapl.
