Noční vyjednávání: Babiš se sešel s Motoristy i s Okamurou

„Bylo to náročné, přeju hodně zdraví,“ řekl Babiš novinářům, když kolem 20:45 opustil volební štáb. Následně zamířil na vyjednávání s Motoristy. Krátce před 22:00 opustili Babišův dům Macinka a Turek, zastoupení Motoristů však doplnil i Boris Šťastný. Netrvalo dlouho a prostor po nich převzal Tomio Okamura, jenž se k Babišovi připojil pro další kolo povolebních jednání.
Babiš podle všeho usiluje o vytvoření jednobarevné vlády ANO, která by však měla oporu ve SPD a Motoristech. Vyjednávání o nové podobě vlády tak vstupuje do další fáze hned po sečtení volebních výsledků.
Jednobarevnou vládu s podporou Motoristů sobě a SPD označil za pravděpodobnou variantu v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz i bývalý prezident Miloš Zeman.
autor: Karel Výborný