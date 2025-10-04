Noční vyjednávání: Babiš se sešel s Motoristy i s Okamurou

Podle informací iDNES.cz šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš nečekaně opustil volební štáb na pražském Chodově a vyrazil na povolební jednání se šéfem Motoristů Petrem Macinkou. Do jednání se zapojil i Filip Turek. Setkání se uskutečnilo přímo u Babiše doma, kde se krátce po půl desáté objevil i předseda SPD Tomio Okamura.

Noční vyjednávání: Babiš se sešel s Motoristy i s Okamurou
„Bylo to náročné, přeju hodně zdraví,“ řekl Babiš novinářům, když kolem 20:45 opustil volební štáb. Následně zamířil na vyjednávání s Motoristy. Krátce před 22:00 opustili Babišův dům Macinka a Turek, zastoupení Motoristů však doplnil i Boris Šťastný. Netrvalo dlouho a prostor po nich převzal Tomio Okamura, jenž se k Babišovi připojil pro další kolo povolebních jednání.

Babiš podle všeho usiluje o vytvoření jednobarevné vlády ANO, která by však měla oporu ve SPD a Motoristech. Vyjednávání o nové podobě vlády tak vstupuje do další fáze hned po sečtení volebních výsledků.

Jednobarevnou vládu s podporou Motoristů sobě a SPD označil za pravděpodobnou variantu v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz i bývalý prezident Miloš Zeman.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Okamura , SPD , Turek , Macinka , volby 2025 , Motoristé sobě

autor: Karel Výborný

