Mašek (ANO): Střih. Konec. Nebezpečí zažehnáno

22.06.2026 19:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ustřižení zpěvu Jarka Nohavici ze strany ČT při mistrovství v hokejbalu.

Mašek (ANO): Střih. Konec. Nebezpečí zažehnáno
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Včera nás hodnotová redakce sportu ČT doslova zachránila před ruskou propagandou v přímém přenosu. Díky jejímu pohotovému zásahu a bleskovému střihu jsme byli uchráněni před hrůzným nebezpečím – před několika takty české hymny v podání Jaromíra Nohavici, kterého část médií a aktivistů už léta nálepkuje jako „dezoláta“ a „Putinova slouhu“.

Jen si představte tu katastrofu, kdyby diváci skutečně slyšeli českou hymnu. Naštěstí bdělí strážci správných názorů zasáhli včas. Střih. Konec. Nebezpečí zažehnáno.

Stávka zřejmě začala dřív, než bylo oficiálně oznámeno.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„ČT zradila národ.“ Stávka jede i jinak, než chtěli redaktoři
Beran: Energetika má sloužit, ne škodit. V Ralsku škodit přestala
„Řeším to. Ale je to těžké.“ Dusno mezi Polskem a Ukrajinou trvá
25. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Mašek , ANO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je to ze strany ČT obhroublá odrzlost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Čí je to vina?

Tvrdíte, že jinde financování veřejnoprávních médií funguje, díky vysoké politické kultuře. Proč není možná i u nás? Je pravda, že kdo víc sleduje jak spolu jednáte, je to děs a zlepšení nepřispíváte ani jedna strana. A jestli projde ta změna financování, jako že as projde. Co budete dělat dál? Proč...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Koudelka (Trikolora): Istanbulská úmluva o násilí na ženách a naše právo

20:05 Koudelka (Trikolora): Istanbulská úmluva o násilí na ženách a naše právo

Náš právní řád zajišťuje rovnost a trestá násilí na lidech, proto Senát 24. 1. 2024 nesouhlasil s ra…