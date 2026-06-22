Mašek (ANO): Střih. Konec. Nebezpečí zažehnáno

Včera nás hodnotová redakce sportu ČT doslova zachránila před ruskou propagandou v přímém přenosu. Díky jejímu pohotovému zásahu a bleskovému střihu jsme byli uchráněni před hrůzným nebezpečím – před několika takty české hymny v podání Jaromíra Nohavici, kterého část médií a aktivistů už léta nálepkuje jako „dezoláta“ a „Putinova slouhu“.
Jen si představte tu katastrofu, kdyby diváci skutečně slyšeli českou hymnu. Naštěstí bdělí strážci správných názorů zasáhli včas. Střih. Konec. Nebezpečí zažehnáno.
Stávka zřejmě začala dřív, než bylo oficiálně oznámeno.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku