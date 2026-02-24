OSN na hraně kolapsu. USA dluží miliardy

Předsedkyně Valného shromáždění OSN Annalena Bearbocková vyzvala Spojené státy americké, aby uhradily své dluhy vůči OSN. Jedná se o více než 4 miliardy dolarů.

OSN na hraně kolapsu. USA dluží miliardy
Foto: Bearbock
Popisek: Bearbock

Spojené státy americké v uplynulém týdnu uhradily pouze zlomek této částky, přibližně 160 milionů dolarů. Podle předsedkyně Valného shromáždění OSN a bývalé německé ministryně zahraničních věcí Annaleny Bearbockové by však měly být dluhy uhrazeny v plné výši.

„Předpisy OSN jsou naprosto jasné. Každý členský stát musí zaplatit svůj příspěvek v plné výši a včas, a 160 milionů dolarů zjevně není plná částka,“ řekla Annalena Bearbocková novinářům v Ženevě, kde se účastnila zasedání Rady pro lidská práva.

OSN se už třetím rokem potýká s finančními problémy a generální tajemník António Guterres začátkem února varoval před možným „finančním kolapsem“, který by mohl nastat už v červnu, pokud státy své závazky nesplní.

Gutteres upozornil, že nedoplatky na běžném rozpočtu OSN dosáhly rekordních 1,57 miliardy dolarů Podle úředníků připadá více než 95 % dluhu právě na Spojené státy americké, informuje agentura Reuters.

Baerbocková situaci označila za „závažnou“.

Předsedkyně Valného shromáždění rovněž odmítla obavy, že by iniciativa Rady míru amerického prezidenta Donalda Trumpa, která byla založena v roce 2025 a ustanovena v lednu 2026, mohla oslabit roli OSN. Trumpova inciativa byla dle slov Bearbockové pověřena pouze řešením situace v Gaze.

„Pro vše ostatní, co se týká míru a bezpečnosti, máme mezinárodní instituci a legitimní orgán. Jmenuje se Organizace spojených národů,“ řekla Bearbocková.

