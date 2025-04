Okamura: Rozhazovat za zbrojení, neomezeně. To Černochové schválili, i s ANO

V pátek Poslanecká sněmovna hlasovala o zvyšování zbrojních výdajů a SPD byla jediná, kdo se postavil proti. Co vás k takovému hlasování vedlo?

Je to tak. Poslanci Fialovy vládní koalice společně s hnutím ANO a s Piráty prohlasovali neomezené zvyšování výdajů na zbrojení do roku 2033, samozřejmě všechno na dluh. A slyšíte dobře, bez horní hranice, tedy neomezeně. Přitom vláda není schopná v současnosti utratit na armádu ani ta současná 2 % HDP, což nyní činí 160 miliard korun ročně – takže ministryně obrany Černochová z ODS dělá nekoncepční a předražené nákupy, jen aby za každou cenu utratila za něco peníze. A kritizuje ji za to už veřejně dokonce i Nejvyšší kontrolní úřad.

Poslanci SPD hlasovali jako jediní proti zvyšování výdajů na zbrojení. Nechceme posílat další zbraně Ukrajině. Chceme silnou a moderní armádu zaměřenou na obranu našeho území a našich občanů, a tu lze vybudovat i za současná 2 % HDP. Pro srovnání, neutrální Rakousko dosud vydávalo na obranu 1 % HDP – a má snad někdo pocit, že jsou v problémech nebo že Rakousko funguje hůř než Česká republika? A například Itálie vydává na zbrojení 1,57 % HDP ročně.

Den předtím se Sněmovna na mimořádné schůzi měla zabývat hospodářskými škodami vzniklými nezvládnutou digitalizací stavebního řízení ze strany ministra Ivana Bartoše a celé Fialovy vlády. Schůze byla přerušena na neurčito; očekáváte, že se někdy před volbami o tomto průšvihu dozvíme více?

Fialova vláda za účasti Pirátů způsobila pokaženou digitalizací stavebního řízení škody v desítkách miliard. My i kvůli takovýmto případům prosazujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků. Podle průzkumu analytické společnosti CEEC Research, který probíhal mezi 128 stavebními firmami, zaznamenalo 36 % oslovených podniků zásadní výpadky v tržbách. Způsobené škody jsou odhadovány již v desítkách miliard korun. Již před spuštěním vloni jsme na rizika veřejně ve Sněmovně i v médiích upozorňovali a vyzývali jsme vládu k odložení. Ta to však ignorovala.

Za způsobené škody by tak představitelé současné vlády včetně Ivana Bartoše měli nést hmotnou i trestní odpovědnost, což dlouhodobě hnutí SPD navrhuje uzákonit. Připomenu, že v roce 2024 se postavilo nejméně bytů za posledních deset let. A ceny bytů, domů i nájmů jdou raketově nahoru. Byty, domy i nájmy zdražily v průměru za rok nejméně o 10 %. To není náhoda – a se zpackanou digitalizací to souvisí.

Zato Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o podpoře bydlení, známý též jako „Fialova realitka“. Jde, podle vašeho názoru, tento princip koordinovaného rozmísťování nájemníků správným směrem?

Šlo o podporu nepřizpůsobivých na úkor slušných občanů, a vůbec nešlo o výstavbu či zlepšení dostupnosti bydlení, takže poslanci SPD hlasovali proti tomuto vládnímu návrhu zákona.

Co by tedy řešilo nedostupnost bydlení, podle vás?

Nabízíme systémové řešení, kde musí hrát klíčovou roli stát: Zásadně zjednodušit stavební řízení, masivní výstavba obecních, družstevních a startovacích bytů, bezúplatné převody nemovitostí v majetku státu na města a obce, výhodné rodinné půjčky na bydlení se státní garancí, zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zastropování cen energií a mnohá další opatření ve prospěch českých občanů včetně odstoupení od Green Dealu.

Počkejte, pane předsedo, co má konkrétně Green Deal společného s bydlením?

Green Deal se týká nejen průmyslu, cen energií, potravin či dopravy, ale právě i stavebnictví. Kvůli kooperaci Fialovy vlády s Evropskou unií se extrémně prodražují nové domy. Například od roku 2030 se budou moci stavět pouze domy s nulovou spotřebou energie, pro veřejné budovy to bude platit o dva roky dříve.

Počítá s tím evropská směrnice o energetické náročnosti budov, kterou se chystá zavést do praxe Fialova vláda, konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu. Stavebníci odhadují, že chystaná opatření významně prodraží výstavbu nových budov – až o desítky procent. Všechno se to děje v rámci klimatické politiky EU. SPD se postaví nesmyslným regulacím z Bruselu a proti Green Dealu EU.

Od roku 2040 by se navíc podle plánu EU měly úplně přestat používat kotle na fosilní paliva, přičemž už od roku 2025 bude zakázáno na tyto kotle poskytovat dotace.

Ale Green Deal poškozuje i zemědělství a potravinářství.

Potravinářství? Někdo zavírá Andreji Babišovi olomouckou mlékárnu?

K nám i do Evropské unie se dovážejí potraviny ze zahraničí, kde zemědělci tyto vícenáklady spojené s Green Dealem a s unijními směrnicemi nemají. Asi 60 % obchodu s komoditami ovlivňují čtyři nadnárodní firmy, které tlačí na to, aby se dovážela levnější produkce ze zemí mimo EU. Navíc na produkci ze zemí z EU se aplikují mnohdy přísnější pravidla než na země mimounijní, a kontrola je nedostatečná.

Takže zemědělci mimo EU mají v tomto další konkurenční výhodu. K tomu, dvojí kvalita potravin nadále přetrvává, Fialova vláda s tím nic nedělá a k nám se dovážejí méně kvalitní potraviny. Po vstupu do EU jsme museli zrušit, aby české státní normy byly povinné. Dnes jsou jen doporučující. Takže my chceme zavést, aby byly znovu povinné.

Sněmovna projednávala také novelu volebního zákona, k čemuž jste předložili pozměňovací návrh, aby kampaně politických stran mohly být financovány ze zahraničí. Máte nějaké informace, že se to děje?

Ano. Předložili jsme vlastní pozměňovací návrh, dle něhož by příspěvek na volební kampaň mohli poskytnout fyzické či právnické osoby pouze z České republiky. Nechceme, že by zahraniční firmy, globalisté s jejich „neziskovými“ organizacemi či cizí státy mohli ovlivňovat volby u nás.

Na mezinárodní úrovni se už několik týdnů řeší vyjednávání míru na Ukrajině. Naposledy jsme teď v sobotu viděli intimní chvilku Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského na židlích ve Vatikánu. Jak hodnotíte dosavadní vývoj jednání, dočkáme se míru?

Přivítali jsme vyhlášené dočasné příměří mezi Ruskou federací a Ukrajinou po dobu velikonočních svátků. Přestože došlo na několika místech k jeho oboustrannému porušovaní, proběhla vzájemná výměna zajatců a jednání mezi USA, Ruskou federací a Ukrajinou pokračují. Pokud dojde k prodloužení tohoto příměří, je zde předpoklad vzniku mírové dohody. Prezident Trump oznámil, že prý už dohodu s Putinem má. Takže je ještě potřeba, aby se dohodli se Zelenským.

My podporujeme mírové řešení konfliktu na Ukrajině, a proto odmítáme podporu vyzbrojování Ukrajiny jak ze strany vlády Petra Fialy, tak Evropské unie. Již dnes vydávají USA ročně na zbrojení 968 miliard dolarů, evropské státy NATO (bez USA) v přepočtu 425 miliard dolarů, zatímco Ruská federace v tomto porovnání „jen“ 129 miliard dolarů.

Je potřeba zrušit Green Deal EU, konsolidovat veřejné finance, podporovat naše firmy a občany – nikoliv vyvolávat závody ve zbrojení, a to navíc na dluh.

A současně je potřeba zajistit návrat těch ukrajinských „uprchlíků“, u nichž se prokáže, že nejsou pro naši ekonomiku nezbytní. A není možné, aby Ukrajinci zabírali pracovní místa českým občanům a aby podsekávali mzdy na trhu práce. Pak nestoupají mzdy našich občanů, a to je špatně. Podle většiny českých občanů – a já mám stejný názor – by náš stát už neměl Ukrajince podporovat. Jen každý třetí český občan si myslí, že ukrajinští „uprchlíci“ prospívají ekonomice. Podpora Ukrajinců klesá i na Slovensku a dokonce i v Polsku. Takže podle nás by se z velké části Ukrajinci, kteří odešli z Ukrajiny po vypuknutí konfliktu, měli vrátit zpět. Je to i v zájmu Ukrajiny, protože z této země odešla téměř polovina obyvatel.

Na vašem mítinku v Brně jsme zaznamenali živou debatu s LGBT aktivisty. Jaký jste z ní měl dojem?

Já nemám problém diskutovat s kýmkoli. Musí se ovšem diskutovat slušně a klást argumenty. To je základ demokratické společnosti. V tomto případě to byla debata s mladými lidmi – s pirátskými LGBT aktivisty, kteří podporují migranty z Afriky a adopce dětí homosexuály. Já jsem si vyslechl jejich pohled, ale také jsem jim řekl, že já mám vlastní zkušenost z dětského domova v Ústeckém kraji, kde jsem část dětství vyrůstal, a neumím si představit, že by mě adoptovali homosexuálové. Řekl jsem jim, že jsem vždy chtěl mít maminku a tatínka.

Jinak celkově se naše demonstrace za svobodu slova velmi vydařila. Atmosféra byla perfektní, mluvilo se o svobodě slova, mluvili jsme o tom, že chceme mír, a ne válku, a aby lidi měli levnější bydlení a potraviny a dostupné energie. To byla hlavní témata, a jsem rád, že jsem právě na ně zaznamenal od lidí nejživější reakce. Moc děkuji všem za účast a těším se na další setkání.