Orbán mluvil ke svým. Uniklo to. Tohle se bude v Bruselu těžko poslouchat. Ale nejen tam

Maďarský premiér Viktor Orbán na neveřejném mítinku strany Fidesz predikoval, že by se do roku 2030 mohla rozpadnout eurozóna a následně i samotná Evropská unie. Mnoho evropských metropolí se podle něj také bude potýkat s tím, že v nich převládnou muslimští přistěhovalci. Budoucnost politik naopak spatřuje ve spojení České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, ze kterého se dle něj stane „silné mocenské centrum“. Spolupráce V4 by se prý brzy mohla zlepšit. Očekává totiž, že by vlády v Česku a na Slovensku mohly brzy padnout.

podle serveru szabadeuropa.hu uvedl, že podle něj je nutné udělat vše pro zvýšení počtu obyvatel Maďarska a oznámil, že kvůli demografickým problémům země budou zavedena nová opatření na podporu rodin.



Maďarský premiér rovněž považuje za nutné udržet v zemi plnou zaměstnanost a zvyšovat příjmy lidí či pokračovat v modernizaci hospodářství a v „národním sjednocení“. Pod pojmem „národní sjednocení“ prý Orbán dle zdrojů serveru myslel hlavně na maďarské obyvatelstvo v zahraničí, nikoliv to uvnitř země. Za efektivní označil čínský státní kapitalismus a Maďarsko by se po vzoru Číny prý mělo také snažit o podobně rychlý ekonomický rozvoj.



Tvrdil, že by se do roku 2030 mohla rozpadnout eurozóna, a dokonce i samotná Evropská unie.

Do roku 2040 pak dle názoru maďarského předsedy vlády budou muslimští přistěhovalci ve francouzských městech tvořit většinu a podobný trend mají nabrat i další hlavní evropská města, což prý povede k nutnosti „přehodnotit“ vztahy Maďarska s těmito metropolemi.



Uskupení České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska Orbán naopak dává slibnou budoucnost. Visegrádská čtyřka se dle něj do té doby stane „silným mocenským centrem“.



Spolupráce v rámci V4 sice dle něj kvůli odlišnému pohledu Maďarska na objem pomoci Ruskem napadené Ukrajině skřípe, ale není to prý nic, co by nešlo překonat. Orbán se podle serveru na uzavřeném jednání vyjádřil, že „liberální vlády v Bratislavě a v Praze se kymácejí a v obou zemích by mohly snadno vzniknout vlády, s nimiž by Fidesz mohl uzavřít spojenectví“.

Jakmile země V4 přestanou dostávat peníze z EU, ale kvůli svému rozvoji se již stanou čistými plátci, měly by se dle maďarského šéfa vlády zamyslet nad tím, „co nám členství v EU za těchto okolností dává“.



I přes poslední zprávy z Ukrajiny, které se nesly ve znamení osvobození velké části Charkovské oblasti a zároveň tak největšího ruského vojenského debaklu od doby, kdy se Rusko muselo stáhnout od Kyjeva poté, co mu zde hrozilo obklíčení od Ukrajinců, si Orbán myslí, že tamní konflikt bude mít ještě dlouhé trvání a Rusko bude pokračovat v útočení. Vše by prý mohlo trvat až do roku 2030.



Maďarský premiér pak podle serveru zmínil, že má za to, že nakonec Ukrajina kvůli ruskému napadnutí ztratí třetinu až polovinu svého území.

Přestože Maďarsko podpořilo všechny sankce proti Rusku za jeho vojenskou agresi, za zavřenými dveřmi Orbán balíček sankcí kritizoval a tvrdil, že právě ony mohou za energetickou krizi, jež prý může v zimě omezit až 40 % evropského průmyslu. Další prodloužení sankcí tak prý již bude třeba odmítnout. Doufá, že v tomto najde podporu po volbách také v Itálii.



Na závěr pak Orbán přítomným řekl, že jeho strana Fidesz by měla vychovávat novou generaci vládních představitelů, kteří by dle něj měli být schopni v Maďarsku vládnout až do roku 2060.

