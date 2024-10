Osm hlasů se hledat nebude. Zdůvodnění soudu považuje STAČILO! za výsměch

Osm hlasů. Právě tolik chybělo koalici STAČILO! k postupu do zastupitelstva v Libereckém kraji. Získala by tím dva mandáty, o které by přišli Starostové pro Liberecký kraj a koalice SPOLU, kteří už mezitím podepsali koaliční dohodu. Pokud by došlo k této změně, měla by jejich koalice jen nejtěsnější většinu 23 hlasů.

Hned o volebním víkendu Kateřina Konečná avizovala, že její koalice bude chtít hlasy přepočítat a podle zákona k tomu podali i žalobu.

Jak byla informována média, Komunistická strana Čech a Moravy a Česká strana národně sociální, které společně kandidovaly ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje, dnes obdržely usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky Liberec, který návrh koalice STAČILO! na zneplatnění volby všech kandidátů zamítl.

„Komunistická strana Čech a Moravy a Česká strana národně sociální odmítají odůvodnění usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem s tím, že důkazy, které KSČM a ČSNS předložily ve svém návrhu, považuje koalice STAČILO! za dostatečné k tomu, aby došlo k přepočtu hlasů minimálně v některých volebních okrscích. Protože tak Krajský soud v Ústí nad Labem neučinil, obrátí se obě strany se stížností na Ústavní soud,“ rozeslali novinářům v tiskové zprávě.

ParlamentníListy.cz požádaly koalici STAČILO! o vysvětlení důvodů, proč je argumentace Krajského soudu neuspokojila

Podle tiskového mluvčího Romana Rouna v odůvodnění svého usnesení soud vlastně uznává, že mohlo dojít k pochybení ze strany některých členů okrskových volebních komisí například pro nepozornost. Předložené důkazy, včetně konkrétních čestných prohlášení voličů, ale nepovažoval za dostatečné. „Což považujeme za absurdní, protože mezi relevantní důkazy patří především přepočet hlasů, který koalice STAČILO! navrhovala a který soud zamítl,“ dodává mluvčí STAČILO!.

Zároveň Krajský soud v Ústí nad Labem do budoucna doporučuje delegovat do všech okrskových volebních komisí zástupce, a tím zabránit manipulaci s hlasy. „Tuto část odůvodnění považuje koalice STAČILO! za výsměch malým politickým stranám. Liberecký kraj má 582 okrsků a všechny je obsadit svými zástupci není pro malé strany reálné,“ dodal Roun.