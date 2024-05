Past na stránce 170. Filip Turek ví, na co si od Bruselu dát pozor

Záměrná destrukce evropského průmyslu. V čím zájmu? Kdo skupuje emisní povolenky? Čína! Rakousko bude dělat testy DNA u imigrantů, aby se vyloučily nebo potvrdily rodinné vazby při eventuálním slučování. Je načase skončit s přijímáním těch, kterým je sice třicet, ale sami si řeknou, že jsou teprve děti, a skončí v základních školách. A co dělají, kdo kontroluje ty desetitisíce bruselských úředníků? Beseda kandidáta do Evropského parlamentu koalice Přísaha a Motoristé sobě Filipa Turka v Plzni byla „výživná“.

Dorazily stovky především mladých lidí a otázky jen pršely…

Na čem skončila Tatrovka

Turek v diskusní části setkání uvedl: „V Evropě, kde byly stovky a stovky automobilových výrobců, tak ty dnes vlastní tři čtyři společnosti. Žije spousta lidí, kteří se živí jen z dotací a z jejich zařizování. Přes všech Euro 4 nebo 5 nebo 6 ty menší společnosti prostě nedají. V devadesátých letech se třeba mnoho společností nedostalo za airbagy. Nejstarší automobilky v Evropě prostě nezvládly toto zajišťovat. To je i případ Tatry. Nejstarší automobilka v Evropě padla díky těmto bezpečnostním nařízením. Prostě nebyla schopna vyrábět. A to se týká stovek a stovek, možná tisíců společností a firem. V Anglii bylo třeba 800 manufaktur, které vyráběly auta. Mizí tedy konkurence.“

„Ale podívejte, kdo vlastně udělal brexit. Jeden britský europoslanec, Farage. Když přivedete ředitele továren, Volkswagenu, když tam vysvětlíte, jaký má evropský průmysl opravdu problémy, tak se musí něco změnit. Tyto volby jsou o tom, aby se napřímily vztahy a zklidnila situace. Protože ti stávající tam udělali takovou paseku. A proč k evropským volbám nechodí lidi? Když tam jde ale jen třicet procent lidí a ostatní řeknou – mne ty Green Dealy nezajímají, tak proto je tady vlastně máme! Díky tomu, že lidi nezajímá evropská politika, nechodí k volbám. A evropské právo je nadřazené národnímu. Musíme tam jít a dát to,“ burcoval Filip Turek.

Dotaz z pléna na nerovnost pracovníků: „Člověk tady, i když dělá to samé na stejných strojích jako v Německu, má jiný, menší plat. A Green Deal, jaderná energie byla prohlášena za čistou. U nás se budou čtyři bloky stavět, ale v Německu se 24 bloků bourá!“

„Jaderná energie je nejčistší. V Německu se snad bojí, že přijde tsunami,“ uvedl za smíchu auditoria Turek.

Mladá dívka připomněla problém kolem pohlaví.

„Mně je to úplně jedno. Když je to pohlaví dva plus, tak tomu nerozumím, mám k tomu zcela neutrální postoj a každý má právo na jakoukoliv pozici a může si myslet, že jeho pohlaví je helikoptéra,“ konstatoval za smíchu přítomných Turek. „Tak mně je to úplně jedno. Nic proti tomu.“

„Co homosexuální páry?“ nedala se mladá dívčina.

„Nu, já jsem tady chtěl přiznat tu helikoptéru,“ konstatoval smějící se Filip Turek.

Je to destrukce průmyslu!

„Já si myslím, že ta diskuse kolem homosexuálních párů je bizarní. Ještě před více než třiceti lety Světová zdravotnická organizace považovala homosexualitu za nemoc. Prostě každý máme přece stejná práva. A ta destrukce průmyslu. To je přece logické. Máme tady firmy a závody, které byly za Rakouska-Uherska, přežily první i druhou světovou válku, okupaci, socialismus a teď krachují. Za těmi výrobci, to jsou přece lidé. Je tady nějaká rodina, která tu firmu vybudovala, a teď to někdo svými zásahy zvenčí ničí. A pak přijde nějaký pirát, který vůbec neví, jak co funguje. Slovo destrukce je opravdu namístě. Já znám situaci v průmyslu a ekonomiku znám velmi dobře. Jsou oblasti, kde nemám takové hluboké znalosti, ale mám řadu zkušeností,“ konstatoval protagonista Motoristů.

Následoval dotaz na lidi kolem sebe, štáb.

„Lidé kolem mne, to je zásadní. Je třeba si vybrat ty nejlepší. Mám kolem sebe lidi, kteří mluví arabsky, ovládají francouzštinu. Mám experty na evropské právo. Ono je totiž nesmírně důležité, co dokážete přečíst. Protože těch spisů je spousta a pak se přijde na to, že třeba na 170. stránce je nějaká past. To je třeba pořádně analyzovat, všechnu tu legislativu, co prochází Evropským parlamentem. Je třeba mít kolem sebe lidi, kterým absolutně věříte a jsou to ve svém oboru experti. Je mi jasné, že těch pět let tam bude velmi náročných. Celý život jsem zvyklý v podstatě pracovat nonstop,“ konstatoval Turek.

„Je třeba hledat kontakty, setkávat se s lidmi, najít tu správnou hospodářskou frakci v europarlamentu. Ne tu, která chce bourat, ale tu, která je racionální. Realistická frakce, která chce nové zákonodárství a udělat Evropu před Lisabonskou smlouvou. Je jasné, že se to jen tak nepovede. Třeba se pustit do toho zákazu spalovacích motorů.“

Nikola Bartůšek pak ještě dodala: „Rakousko nyní přitvrzuje v oblasti nelegální migrace. Jde o zpřísnění azylových řízení, a navrhuje dokonce i testy DNA, co se týká sdružování rodin. Hledat obdobně ladění proti migračnímu paktu.“

A Petr Macinka dodal: „Devět let se mrzačí legislativa a pak se dějí šílené věci, kdy 30 let starého člověka musíte pustit do základní školy, protože vám řekl, že je dítě. O tom píší lidé, kteří jsou šílení.“

