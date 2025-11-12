Pavel nadával na program Babišovy vlády. Toto se ozvalo

„Je tam hodně ambiciózních slibů, co se komu dá. Ale už chybí řešení, jak se to konkrétně udělá a zaplatí,“ uvedl Pavel. Vzápětí ovšem dodal, že si je vědom, že „není úkolem prezidenta mluvit do jejího (vlády, pozn. redakce) programu“.
Přesto podotkl, že programové prohlášení podle jeho názoru postrádá kontext. „Není tam ani zmínka o mezinárodní a bezpečnostní situaci ve světě, která nás ovlivňuje. Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme nejen benefity spojenectví, ale máme i nějaké závazky. Není tam ani zmínka o Rusku jako bezpečnostní hrozbě pro nás, jak ho hodnotí všechny státy EU i NATO,“ vyčetl prezident Pavel.
Rovněž prezident odmítl návrh na zrušení muniční iniciativy pro Ukrajinu. Označil ho za nesmyslný. „I kdybych chtěl odhlédnout od hodnotového základu, proč podporujeme Ukrajinu, a podíval se na to pragmaticky, tak mi přijde nesmyslné cokoliv rušit. Vždyť my jsme Ukrajině vyjadřovali podporu od počátku,“ cituje prezidenta server SeznamZprávy.cz.
K prezidentovu komentáři k programovému prohlášení nové vlády se pro CNN Prima NEWS vyjádřil politolog Lukáš Valeš. Video následně na svém facebookovém profilu sdílela poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová.
Valeš uvedl, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš, nemusí z programového prohlášení prezidentovi vysvětlovat vůbec nic. Připomněl, že prezident i členové vlády byli zvoleni v demokratických volbách, které dopadly podle vůle voličů a nová vláda musí respektovat přání těch, kteří ji zvolili, nikoliv přání prezidenta.
„Pan prezident nemá zasahovat do programového prohlášení, protože jestli je v souladu s většinou v rámci zastupitelské demokracie, bude posuzovat Poslanecká sněmovna, která od toho je, nikoliv pan prezident,“ uvedl Valeš.
„Zdá se, že pan prezident, nebo jeho poradci, tady hraje svoji hru. Ale každopádně není důvod to tříštit v takovýchhle detailech,“ dodal politolog s tím, že i odpovědnost za programové prohlášení nemá prezident, ale Poslanecká sněmovna.
Valeš navrhl návrat k původním záměrům tvůrců české ústavy a nezasahovat do programového prohlášení. „Bylo by dobré, kdybychom se vrátili k tomu, co zamýšleli otcové české ústavy. To znamená, aby v této věci byl prezident spíše pasivní, protože nenese odpovědnost ani za programové prohlášení vlády, ale ani za to, zda Andrej Babiš splní svoji povinnost,“ řekl Valeš. Následně vysvětlil, že Babiš nemusí být „čistý“ už při jmenování, ale má 30 dní po svém jmenování na to, aby případný střet zájmů odstranil.
autor: Alena Kratochvílová