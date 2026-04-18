Pavlův podraz na naše občany. Rajchl se neudržel

18.04.2026 15:56 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Před postupnou erozí Benešových dekretů, která by vedla k narušení majetkově-právní stability v pohraničí, varuje předseda strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl. Reaguje tak na schůzky prezidenta Petra Pavla s lichtenštejnským knížetem Aloisem a se soudkyní ESLP, které se odehrály na podzim 2023. Zdůrazňuje, že Lichtenštejnové přišli po válce o majetek právem a nevidí důvod, proč s nimi jednat.

Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Prolomení poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše se obává předseda strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl. Na svém facebookovém účtu zveřejnil příspěvek, v němž uvádí, že jednání s Lichtenštejny o uzavření dohody ohledně vydání majetku na českém území je ze strany prezidenta Petra Pavla „naprostým podrazem na naše občany“. Podotýká, že majetek byl rodu odňat v souladu s Benešovými dekrety.

„Fakticky se totiž jedná o postupnou erozi Benešových dekretů, a tedy o narušení majetkově-právní stability v našem pohraničí. Za sebe jasně deklaruji, že budu Benešovy dekrety hájit ze všech svých sil,“ ujistil politik.

Fotogalerie: - Pavel ve sněmovně

Prezident republiky Petr Pavel přednesl projev ve ...
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Ministr kultury Oto Klempíř
Jana Černochová
Premiér andrej Babiš
Gabriela Sedláčková

Zveřejnil také část svého vystoupení ve vysílání CNN Prima News. „Upozorňuji na skutečnost, že prezident Petr Pavel jednal s rodem Lichtenštejnů, dokonce veřejně prohlašoval, že by bylo dobré, abychom se nějak dohodli. V situaci, kdy jsme vyhráli všechny soudy s Lichtenštejny, nevidím jeden jediný důvod, proč bychom se měli s nimi o čemkoliv dohadovat. My jsme zcela jednoznačně v právu. Vyhráli jsme soudy jak v České republice, tak na evropské úrovni. Pokud se Petr Pavel dokonce schází se soudkyní Evropského soudního dvora, aby tuto věc s ní řešil, řeší, že bychom se měli dohodnout na zřízení nějakého společného fondu, který by Lichtenštejnové spravovali, tak je to salámová metoda, kdy uřízneme první díleček, aby se věci prolamovaly dál,“ podivoval se Rajchl.

Zdůraznil, že my s Lichtenštejny nemáme o čem diskutovat. „Lichtenštejnové spory jednoznačně prohráli. Byli subjekty Benešových dekretů. Jakmile se s nimi Petr Pavel baví, jednoznačně podkopává Benešovy dekrety. A to je něco, co já absolutně nechápu. A nesouhlasím s tím,“ dodal politik.

Lichtenštejnové se vrácení majetku domáhají bezúspěšně

Spor českého státu s Lichtenštejny kvůli majetku zabavenému podle Benešových dekretů se táhne již desítky let a jde o jeden z nejdelších a nejkomplikovanějších majetkových sporů v české historii. Rod Lichtenštejnů vlastnil před rokem 1945 rozsáhlý majetek v Čechách a na Moravě, včetně zámků Lednice a Valtice, velkých lesních a zemědělských komplexů a dalších nemovitostí. Po druhé světové válce byl tento majetek na základě Benešových dekretů, především dekretu č. 12/1945 o konfiskaci zemědělského majetku Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel státu, zabaven a přešel na československý stát.

Tehdejší státní orgány považovaly lichtenštejnského knížete Františka Josefa II. za osobu německé národnosti nebo za příslušníka nepřátelského subjektu, přestože Lichtenštejnsko bylo během války neutrální stát. 

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

3%
96%
1%
hlasovalo: 11177 lidí

Lichtenštejnové argumentují, že konfiskace byla nezákonná, protože kníže nebyl německým občanem ani kolaborantem a dekrety se na majetek neutrálního suverénního státu neměly vztahovat. Od roku 2018 vedou desítky soudních sporů u českých soudů, v nichž se domáhají určení vlastnictví a vrácení majetku. České soudy včetně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu jejich nároky opakovaně zamítají s odůvodněním, že vlastnictví přešlo na stát již v roce 1945 platně podle tehdejších dekretů, a že restituční zákony z 90. let se na tento majetek nevztahují, protože konfiskace proběhla před únorem 1948.

V roce 2020 podalo Lichtenštejnsko proti České republice mezistátní stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku.

Spor stále probíhá a rozhodnutí se očekává v průběhu letošního roku nebo v následujících letech.

Prezidentova schůzka s princem Aloisem a se soudkyní

Lichtenštejnové v minulosti navrhovali smírné řešení, například vytvoření společného fondu a stažení všech žalob, ale česká strana na tyto návrhy nepřistoupila. Český stát trvá na právní platnosti Benešových dekretů a na tom, že otázka je definitivně uzavřena vnitrostátními rozhodnutími.

V září 2023 se v New Yorku při příležitosti zasedání Valného shromáždění OSN prezident Petr Pavel setkal s lichtenštejnským dědičným princem Aloisem.

 

 

Princ mu představil návrh na mimosoudní vyrovnání majetkového sporu prostřednictvím vytvoření společného česko-lichtenštejnského fondu nebo nadace, do níž by byl vložen zabavený majetek včetně Lednicko-valtického areálu. Lichtenštejnové by pak stáhli všechny žaloby a vzdali se nároků na vlastnictví i odškodnění. Prezident Pavel tento návrh označil za sympatický a „velice solidní“, poté ho předal české vládě k posouzení a veřejně uvedl, že do rozhodování vlády nebude zasahovat. Návrh zůstal na stole, česká vláda na něj nepřistoupila a spor pokračuje u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Fotogalerie: - Dobové pohlednice jako svědek zničeného...

Rovných 200 let by v nadcházejícím roce bylo původ...
Z těchto fototypů je zřejmé, proč má smysl západoč...
Pro změnu před 100 lety, které si mimochodem letos...
Této pohlednici je nyní v prosinci 120 let. Jde o ...
V Západních Čechách běžně vycházejí dvojjazyčné pu...
V revolučním roce 1989 (příští rok uplyne 30 let o...

Prezident Petr Pavel se sešel také se soudkyní ESLP. Šlo o českou soudkyni Kateřinu Šimáčkovou.

Setkání proběhlo v říjnu 2023 během jeho návštěvy Štrasburku. Pavel s ní diskutoval probíhající spor Česka s Lichtenštejnskem a vyjádřil názor, že by pro Česko bylo nejlepší mimosoudní vyrovnání. Schůzky prezidenta s představiteli mezinárodních institucí, jako je ESLP, jsou obvykle považovány za součást standardní diplomatické praxe hlavy státu.

Psali jsme:

Nechceme prolamovat dekrety, říká Posselt. Jenže ve stanovách je něco docela jiného
Jana Šťastná: Co možná nevíte o Benešových dekretech
Benešovy dekrety a kroky Petra Pavla. Rajchl ukázal šokující věc
Podpora Landsmannschaftu v ČR? Legitimizace prolomení Benešových dekretů, varuje Vondráček

 

Článek obsahuje štítky

Benešovy dekrety , Pavel , Rajchl , Lichtenštejnové , ESLP

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Obáváte se stejně jako poslanec Jindřich Rajchl prolomení Benešových dekretů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Primátor

Je pravda, že uvažujete o kandidatuře na pražského primátora? Nepřijde vám, že ty funkce měníte jako ponožky? Proč jste tak nerozhodný? Nebo to byste byl primátor, poslanec a ještě zmocněnec či co to jste?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cvičení a masáže pro nápravu plochých nohouCvičení a masáže pro nápravu plochých nohou Horoskop na měsíc květenHoroskop na měsíc květen

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Ten komuinistický lampasák se jako zrádce národa chová od prvního dne, kdy jej mentálně slabší část národa posadila na HRAD., Kobliha22 , 18.04.2026 16:16:37
Všimli jste si , jak ujel i s první nánou před Markem Ruttem? :>)

|  7 |  0

