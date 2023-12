Pět minut žida, pět minut Hitlera? To ne! Moravec zvedl ze židle obránce svobody projevu

Lhaní se stalo svého druhu normou, říká Václav Moravec jakožto host podcastu Cafe Evropa, kam byl přizván spolu s influencerem Patrikem Kořenářem. Podcast se věnoval šíření dezinformací a alternativním faktům. Podle Moravce společnost jakožto taková přistoupila na to, že „žvást“ povýšila na stejnou úroveň jako vědecké poznání. „Kdybych dřív přišel do rozhlasu a začal říkat, že Země je placatá, tak by mě vyvedli,“ uvedl Moravec. Společnosti pro obranu svobody projevu se ohradila.

Hostem podcastu Cafe Evropa, který přináší Institut pro Evropskou politiku Europeum a zastoupení Evorpské komise v České republice byl 18. prosince moderátor a vysokoškolský pedagog Václav Moravec a influencer Patrik Kořenář. Tento díl podcastu se věnoval především tématu dezinformací a lží.

Společnost si podle Moravce zvykla na to, že lhát je normální. „Bohužel se ocitáme ve společnosti, kde se obávám, že se to lhaní stalo svého druhu normou. Dřív jsem byl vychováván rodiči tak, že lhát není normální. Jako novinář jsem byl vychováván k tomu, že mám pokud možno co nejvěrněji popsat svět, který mě obklopuje, mám mít fakta,“ uvedl na úvod podcastu Moravec s tím, že „bude ještě hůř“ po nástupu umělé inteligence. Hrozbu pro fungování společnosti dezinformace podle něj představují především i proto, že lidé by mohli přestat věřit pravdivým informacím.

V návaznosti na to influencer Kořenář doplnil, že dezinformace mají ve společnosti „destruktivní“ vliv. „Dezinformace už ze své povahy – vzhledem k tomu, že jde často o systematické šíření tzv. alternativních faktů, což je jiná verze pro lži nebo kombinace pravdivých informací s nepravdivými, které jsou cíleně šířeny – způsobují rozklad důvěry v objektivně popsatelnou realitu,“ řekl Kořenář. Toto je podle něj jedna z nejhorších věcí pro demokratickou společnost právě kvůli vzniku nespočtu alternativních realit, na kterých se lidé mezi sebou neshodnou. „Kolikrát i dříve naprosto jasně popsatelná realita se naprosto ztrácí… Může to mít dlouhodobé důsledky z toho důvodu, že lidé se vzájemně už neshodnou absolutně na ničem, což může vést k rozkladu systému,“ dodal influencer.

Řešení podle jeho názoru musí být více, zmínil nicméně, že podceněna byla v České republice oblast vzdělávání. „Už jen to, že nazýváme lež „alternativními fakty“, nebo že v médiích připustíme, aby provozovatel serveru Placatá země diskutoval s astrofyzikem, tak si vlastně zvykáme na to, že blábol je na stejné úrovni jako vědecké poznání,“ řekl Moravec. „Já kdybych dřív přišel do rozhlasu a začal říkat, že Země je placatá, tak by mě vyvedli, dali by mi dýchnout nebo by mi udělali test na drogy, jestli jsem v pořádku. A dneska se tváříme, že to je alternativní pohled na věc, alternativní fakta,“ sdělil Moravec nevěřícně.

„My jsme jako společnost přistoupili na to, že úroveň žvástu je stejná jako úroveň vědeckého poznání,“ řekl Moravec s tím, že tento fakt pomohly lépe odhalit i krize, kterými si České republika v nedávné době prošla. Konkrétně moderátor zmínil pandemii COVID-19.

Hlavním atributem objektivity jsou fakta a pak jejich relevance. „Média nemají redukovat objektivitu pouze na nestrannost. Pět minut žida, pět minut Hitlera,“ řekl Moravec a dodal, že pokud z reality budou vyjmuta fakta a relevance, tak to novináři „můžou zabalit“.

Václav Moravec se též podílí na výzkumu Středovevropské observatoře digitálních médií (Central European Digital Observatory, CEDMO), jejíž cílem je zkoumat hlavní zdroje a příčiny nežádoucích informačních poruch ve střední Evropě. Moravec zmínil, že z prvních dat z observatoře vyplývá, že středí Evropa je vůči dezinformacím zranitelnější. Je to podle Moravce i proto, že například v České republice byla „nedokončená transformace“ a lidé si část hodnot, na které republika deklarovala, že bude navazovat v rámci první republiky, si lidé nestihli osvojit. „A do toho přišla zásadní technologická proměna,“ dodal Moravec.

V Evropské unii se nyní dojednává první světový zákon o regulaci umělé inteligence. Moravec sám je zastáncem toho, že základní regulace, která podpoří základní lidské hodnoty a práva jednotlivců, není v rozporu s pokrokem společnosti. Na příkladu sociálních sítích je podle něj vidět, kam neregulace a absolutní pojetí svobody vedou.

Jednotlivé dezinformační narativy a jejich vnímání společností mají společného to, že ta, která se týkají Evropské unie, jsou ta nejvěrohodnější, sdělil Moravec. „Náš obraz o Evropské unii je takový, jaký je, protože tady většinou politici, aby odvedli pozornost od svých neúspěchů, tak musí hledat obětního beránka nebo nepřítele,“ poskytl moderátor vysvětlení.

Na tento díl podcastu s Václavem Moravcem a Patrikem Kořenářem upozornila na sociální síti X i Společnosti pro obranu svobody projevu a následně i zareagovala a to s tím, že lišící se politický názor automaticky neznamená obhajobu faktu, že je Země placatá.

Častým argumentačním faulem honičů dezinformací je vydávat odlišný POLITICKÝ názor za obdobu obhajoby placaté země, zatímco ten jejich je vždy vědecky podložen. K tomu je třeba příčíst, že z dříve soukromých témat (pohlaví, rodina, manželství, klima), udělali libtardi politikum. https://t.co/Cqs6Vhfdpj — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) December 25, 2023

„Častým argumentačním faulem honičů dezinformací je vydávat odlišný POLITICKÝ názor za obdobu obhajoby placaté země, zatímco ten jejich je vždy vědecky podložen. K tomu je třeba přičíst, že z dříve soukromých témat (pohlaví, rodina, manželství, klima), udělali libtardi politikum,“ namítla Společnost pro obranu svobody projevu v souvislosti se sdíleným úryvkem z podcastu Cafe Evropa.

