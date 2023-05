Pijete, tloustnete. A dost. Fialova vláda a bič na Čechy

Ve vládní pětikoalici již delší dobu sílí volání po vyšším zdanění slazených nápojů, a tak se v souvislosti s aktuálně projednávaným vládním daňovým balíčkem spekuluje, že by mohlo dojít na oznámení speciální daně na cukr či zvýšení DPH na slazené nápoje. Tloustnete, vzkazuje vládní orgán Čechům a říká: A dost. Piráti souhlasí. Pijete alkoholické nápoje, zdražíme i je, šlo by tlumočit i další doporučení vládních ekonomů, která mají přinést bič na nezdravě žijící Čechy.

reklama

Anketa Máme být kromě západních spojenců vděční za osvobození od nacismu i Rudé armádě? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12538 lidí



Přestože se tak zdá, že byli čeští spotřebitelé zvyšováním ceny cukru k uplynulých měsících potrestáni za chuť na sladké skrze své peněženky dostatečně, některé hlasy ve vládní koalici by se přiklonily ještě k razantnějšímu zakročení proti konzumaci sladkého. Největší otázka nad dalším zdražování aktuálně visí nad slazenými nápoji.



Slazené nápoje v obchodech přitom již – stejně jako cukr v nich obsažený – dosti podražily a chuť na americkou Coca-Colu dnes znamená bez slevové akce zanechat v obchodě obnos podobný tomu, kolik stojí polévka k polednímu menu. Dvoulitrová lahev Coca-Coly totiž dnes stojí i necelých padesát korun. 48,90 Kč vyjde dvoulitrovka známého amerického nápoje v internetovém supermarketu Rohlík.cz, 47,90 Kč v konkurenčním obchodě Košík.cz a za 46,90 Kč, tedy za 23,45 korun za litr, si pořídíte Coca-Colu v Tescu.

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin

Cena se zvýšila i u české verze nápoje a stejný objem Kofoly vyjde v Rohlíku na 39,90 Kč, v Košíku na 38,90 Kč a v Tescu bez tamější Clubcard na totožnou částku. S věrnostní kartou pak aktuálně v akci v Tescu pořídíte Kofolu za 24,90 Kč, což se již blíží ceně, kterou si zákazníci mohou pamatovat ještě z poměrně nedávné doby.

Psali jsme: 98% zdražení cukru. Český rekord v EU. Podvod na lidi

Místo coly porce zeleniny, navrhují Piráti



Téma zdražení slazených nápojů za účelem změny jídelníčků Čechů není nikterak novinkou uplynulých dnů a již v září loňského roku budila pozornost výzva Pirátů, aby se trvale snížila DPH u ovoce a zeleniny z 15 na 10 procent a naopak značně daňově zatížila konzumace slazených nápojů.



„Polovina Čechů nesní denně ani jednu porci ovoce ani zeleniny. Nemůžeme se stravovat pouze houskami,“ vysvětlil tehdy šéf pirátských poslanců Jakub Michálek a představil, že by se mělo zdanění přislazovaných nápojů s cukrem zvýšit o 6 procent na 21 procent.



Kromě toho, že tyto nápoje přispívají k obezitě či cukrovce, stát by od občanů vybral dle Michálka až přibližně tři miliardy korun. Právě tolik by dle něj vyšla i podpora skrze sníženou DPH toho, aby Češi více jedli ovoce či zeleninu.



Když v té době návrh kritizoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a upozorňoval například na sezónní výkyvy cen u ovoce a zeleniny, Piráti tehdy podotkli, že se návrh těší podpoře i od ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

Náš návrh je rozpočtově neutrální, protože tu ztrátu chceme vykrýt zvýšením DPH na slazené nápoje. A navíc ho podporuje i váš ministr zdravotnictví. — Piráti (@PiratskaStrana) September 16, 2022

Návrh na zvýšení daní u slazených nápojů po měsících ticha znovu ožil v půlce dubna, kdy se ve Strakově akademii uskutečnilo jednání Národní ekonomické rady vlády (NERV), jehož bodem byla i prevence a zlepšování zdravotního stavu české společnosti.

„Z odborných studií vyplývá, že zlepšení zdravotního stavu je z více než dvou třetin proveditelné v oblasti prevence, zbytek připadá na zvýšení dostupnosti léčby. Proto pracovní skupina NERV pro zdravotnictví představila konkrétní kroky, které je vhodné učinit pro zlepšení prevence v České republice,“ zaznělo tehdy po jednání, jehož výstupem je shrnutí, že je „zdravotní stav obyvatel ČR významně horší než v zemích západní Evropy, což má významný dopad na náklady na zdravotnictví a sociální systém a dále zhoršuje dostupnost a produktivitu pracovní síly“ a v době „potřebného odsunutí věku odchodu do důchodu“ jde o aktuální téma.

V doporučení NERVu zaznívá, že pokud by vláda měla více zdanit slazené nápoje a pokud by sáhla po sazbě spotřební daně 2,5 Kč na litr slazeného nápoje, která vychází z estonské základní sazby 0,10 € a odpovídá cca 15procentnímu aditivnímu zatížení průměrného slazeného nápoje, lze očekávat daňový výnos okolo 2,2 miliardy korun. A to při spotřebě 100 litrů slazených nápojů ročně, i pokud by při tomto vyšším danění spotřeba nápojů klesla o 15 procent.

Fotogalerie: - V pivovaru Řeporyje

Efekt navýšení sazby DPH na 21 procent by byl podle poradního orgánu vlády výrazně menší a cena slazených nápojů by se Čechům zvýšila jen o korunu, což by navýšilo DPH maximálně o 500 až 900 milionů korun.

Zdražit by tak dle NERVu měli pro větší výběr daní i ty nápoje, které paradoxně cukr nemají. „Vyšší DPH nicméně může být uvalena na nápoje s nekalorickými sladidly. Jejich efekt na rozvoj obezity sice nebyl prokázán, z hlediska ochrany zdraví ale jejich vyšší zdanění rozhodně nepovede k negativním účinkům,“ píše se v textu.



„Motivace“ skrze zdražení by mohla potkat i alkoholické nápoje



Pokud před slazenými nápoji dáváte raději přednost vínu, pivu či panáku něčeho ostřejšího, i na vás by si mohla skrze vyšší zdanění posvítit. Národní ekonomická rada vlády by totiž chtěla obyvatele Česka „motivovat“ ke zdravému životnímu stylu i zdražením alkoholu.



Rozpočet státu by mohl skrze zvednutí spotřební daně lihu o maximálně 9 procent, omezení výjimek danění lihu, zvednutí spotřební daně z piva o 25 procent, zvýšení DPH na točené pivo na 21 procent, omezení výjimek danění piva, zvednutí daně ze šumivého vína o 25 procent a zavedení spotřební daně na tichá vína získat 7,5 až 10 miliard.



Za efektivní NERV považuje zdražení nejlevnější alkoholických nápojů, jelikož ty jsou „často využívány k nejvíce poškozujícím formám pití alkoholu“.



Očekává, že zavedení daně vybere nejvíce prostředků z dovozových vín a nejvíce zdraží levná krabicová vína. Zatímco dopad na dražší vína a víno v restauraci má být minimální, při spotřební dani 29,3 korun za litr by víno prodávané aktuálně za 33 korun zdražilo o 89 procent na 62,3 korun, lahev vína v obchodě za 200 korun by zdražila o 11 procent na necelých 222 korun a nejméně by vše dolehlo na ty, kteří si rádi dají víno v restauraci za 800 korun. Lahev takového vína by zdražila jen o 3 procenta na necelých 822 korun.

Fotogalerie: - Pražský Majáles

Podpora z Hradu i od části lidovců



Pro zvýšení daní na nešumivá vína i sladké nápoje se staví i prezidentův ekonomický poradce David Marek. „Pokud bude muset dojít na zvyšování daní, je nejdříve potřeba podívat se na dočasné úpravy a různé výjimky, například na absenci spotřební daně u tichého vína či slazených nápojů,“ vyjádřil se v minulém týdnu v rozhovoru pro Novinky.cz, kde zmínil, že by preferoval nejdříve hledání úspor na výdajové straně.

Téma po doporučení Národní ekonomické rady vlády oživil též Michálek a pro Hospodářské noviny shrnul, že „pro začátek úplně stačí, aby slazené nápoje, tekuté kalorie, které u nás způsobují největší počet kardiovaskulárních nemocí a chronických zánětů, nebyly ve snížené sazbě DPH“.

Dle lidoveckého poslance Toma Philippa z KDU-ČSL jde hlavně o osvětu. „Třeba krabička cigaret dnes stojí snad 150 korun a mnozí lidé kouří dál. Rozhodně ale má smysl vedle varování před spotřebou alkoholu a tabáku mluvit také o cukru. S ním související obezita je jedním z důvodů, proč za vyspělými zeměmi Evropy zaostáváme zhruba o osm až deset let, co se délky dožití obyvatel ve zdraví týče,“ řekl.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naopak jeho stranický kolega – ministr zemědělství Zdeněk Nekula je proti vyššímu zdanění cukru. „Česko je smutným rekordmanem ve zdražení cukru, z celé evropské sedmadvacítky u nás meziročně zdražil nejvíce, což dokládají data Eurostatu. Zvládli to sami obchodníci, nevidím proto důvod, proč by měl jejich hamižnost podporovat svým zásahem ještě stát a potraviny více zdražovat. Tím spíš, když bojujeme za to, aby se potraviny zlevnily,“ uvedl v komentáři na serveru Seznam Médium.

Dle Nekuly je „velmi krátkozraké označit některou z potravin za nezdravou, aniž bychom řešili množství, které zkonzumujeme“. „A to platí pro cukr, červené maso, sůl, ale třeba i pro vodu, zejména tu minerální. I u ní platí, že bychom jí neměli vypít příliš velké množství, jinak může mít pro tělo neblahé účinky,“ poznačil s tím, že se otevírá Pandořina skřínka a „dnes zdražíme cukr, zítra sůl, pozítří maso a za týden vejce“.



„A jednoho dne se probudíme zpátky v jeskyni, budeme lovci a sběrači u ohně (než si zdaníme i oheň, přepálené jídlo může být karcinogenní) a již nebudeme mít co zdražovat či zakazovat,“ varoval.

Fotogalerie: - Maso je vražda

Neuspěje u něj ani „výchovný“ účinek. Dalším faktorem dle něj totiž je, že „stát nemá občany vést za ruku v každém momentu jejich života“ a je také prý „naivní myslet si, že lidé kvůli vyšší DPH na cukr přestanou o Vánocích péct a omezí příjem sladkostí“. „Nebo že přestanou pít slazené nápoje,“ uvedl. Kvůli vyšším cenám dle ministra lidé zdravě jíst nezačnou a vše může mít naopak opačný efekt.

"Sociální inženýrství zdraví národa nezachrání. Zdravějším se totiž člověk nestane, když za cukr zaplatí o pět korun více. Role státu je spotřebitele vzdělávat, ne mu zdražit to, čím se přejídá."



Více v mém komentáři??https://t.co/XzFZC0PeFS — Zdeněk Nekula (@ZNekula) May 2, 2023

Psali jsme: Nafta 28,90. Maso, brambory, mléko neklesají. Viník odhalen Orbán nastoupil na supermarkety: Povinně snižte ceny potravin, jinak... Nakoupíte, BILLA, Lidl, Kaufland ostrouhají. Novinka, když chcete maso, ovoce nebo pečivo „Podvod.“ Lidl, Billa, Kaufland. Přišlo udání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.