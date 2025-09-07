Pivo proti Babišovi. Hřib prozradil obsah Rakušanovy SMS

07.09.2025 9:21 | Monitoring

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib odmítl účast na „setkání u piva“ s předsedou ODS Petrem Fialou a s předsedou STAN Vítem Rakušanem, jež mělo deklarovat vyloučení jejich povolební spolupráce s Andrejem Babišem. V rozhovoru pro časopis LUI, jenž je zaměřen na gaye a LGBT+ komunitu, Hřib řekl, že politiku nelze redukovat jen na PR gesta.

Pivo proti Babišovi. Hřib prozradil obsah Rakušanovy SMS
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý primátor Zdeněk Hřib

Setkání u piva s Petrem Fialou a Vítem Rakušanem mělo deklarovat vyloučení povolební spolupráce s Andrejem Babišem a hnutím ANO. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ale zmínil, že šlo pouze o prázdné gesto, které není potřeba. „Pan Rakušan mi dokonce v SMS, kterou mi poslal při pozvání na pivo mezi šesti očima, doslova napsal, že jde o gesto a že podle něj jsou gesta potřeba. Podle mě ale prázdná gesta potřeba nejsou,“ uvedl Hřib.

Připomněl, že Piráti odmítli jakoukoliv koaliční spolupráci nebo podporu vlády populistů, extremistů a těch, kdo by chtěli Českou republiku vyvést z EU nebo z NATO. Tím je podle něj vyloučena spolupráce s ANO, SPD i Motoristy sobě. „Máme to na rozdíl od jiných stran postavené tak, že nejde o můj osobní názor, ale o oficiálně schválenou povolební strategii. Ta strategie je transparentně zveřejněna, každý rok se znovu schvaluje a je závazná pro všechny naše kandidáty,“ uvedl předseda Pirátské strany.

To je podle slov Hřiba velký rozdíl oproti jiným stranám: „Když slyším, jak Petr Fiala říká, že nepůjde s ANO, tak si nejsem jistý. Mluví jen za sebe, za celou ODS, nebo dokonce za celé Spolu, včetně lidovců, kteří už s Andrejem Babišem ve vládě jednou byli?“

Hřib zopakoval, že by bylo lepší, kdyby ostatní strany místo PR gest, jako bylo „pivo proti Babišovi“, jasně deklarovaly svůj postoj oficiálním rozhodnutím. „My jsme jim doporučili, aby místo prázdných gest nechali svůj postoj schválit na vrcholném stranickém orgánu, stejně jako jsme to udělali my. Jen tak je to závazné pro všechny kandidáty a není to závislé na momentálním postoji jednoho lídra, který tam stejně nebude navždy,“ prohlásil Hřib.

Zároveň zdůraznil, že důvodem jeho odmítnutí „společného piva“ s předsedy ODS a STAN nebylo osobní napětí kvůli vykroužkování v minulých volbách. Tehdy Piráti v koalici se STAN díky preferenčním hlasům získali pouze čtyři mandáty, zatímco Starostové 33. „Žádným takovým traumatem netrpím. V minulých sněmovních volbách jsem ani nekandidoval a na magistrátu máme sestavenou koalici už sedm let, vlastně už druhou po sobě. Nemyslím si tedy, že by kdokoliv mohl pochybovat o tom, že umím sestavovat a uzavírat koalice,“ poznamenal pirátský předseda Hřib, a že problém nikdy nebyl ve vzniku koalic, ale spíše v tom, přimět partnery plnit to, co slíbili, a hlídat, aby to skutečně dělali.

Pokud by se Piráti spolu s hnutím STAN znovu dostali do vlády, podle Hřiba tentokrát by byli mnohem „důraznější“. „Pro nás bylo vládní angažmá velkou zkušeností. Do vlády jsme vstupovali už od začátku oslabení, měli jsme jen čtyři poslance. To, jak k tomu došlo, už nemá cenu řešit, ale jasně se ukázalo, že musíme mnohem důrazněji prosazovat zájmy našich voličů,“ pravil Zdeněk Hřib.

autor: Natálie Brožovská

