Pořád vykládali, jak budou spořit, a pak začali úspory od důchodců... Schillerová se musela držet

reklama

Podle Schillerové je vyloučeno, aby se omezovala rychlost mimořádného navyšování důchodů v závislosti na inflaci. „Osobně si myslím, že vláda selhala na samém začátku, kdy neměla dopustit takové utržení cen energií. Mimořádná valorizace má chránit důchodce a jejich koupěschopnost. Nemůžeme přece těm nejzranitelnějším tento nástroj odepřít,“ kritizovala stínová ministryně financí jednání vlády o snížení růstu penzí.

V kontextu toho zdůraznila, že mimořádné valorizace tu nebudou stále: „Včera jsem viděla novou makroekonomickou predikci Ministerstva financí, tam už ministerstvo predikuje na rok 2024 inflaci kolem 2,4 procenta. To znamená, že tam už žádné mimořádné valorizace nebudou. Takže teď se to holt musí vydržet,“ uvedla Schillerová v pořadu Interview ČT24.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nelíbí se jí, že vláda chce mimořádnou valorizaci jako jednorázový příspěvek: „Marian Jurečka nám asi před týdnem prezentoval návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, že chtějí tu mimořádnou valorizaci kompletně zrušit a nahradit ji jednorázovou sociální dávkou. S tím nesouhlasím, to není řešení, nevíme ani, jak vysoká by ta částka byla,“ pokračovala šéfka poslanců hnutí ANO.

„Pokud ta mimořádná valorizace bude zrušena a nahrazena mimořádnou dávkou, tak de facto nevím, zda by to odráželo ochranu před ztrátou koupěschopnosti při této vysoké inflaci. Mimořádnou valorizaci nenastavovali žádní hlupáci, dává smysl a je promyšlená. Nechme to, jak to je, myslím, že kromě letošního roku už to stejně řešit nebudeme,“ míní Schillerová.

Na argument řady odborníků, že na mimořádné valorizaci více vydělají bohatší důchodci než ti chudší, Schillerová podotýká: „Je to logické, tam hraje roli zásluhovost a princip zásluhovosti je v pořádku. Tak jako dnes všichni neberou stejně, tak všichni nemohou ani stejně brát důchody. Dá se ale pracovat s tou pevnou částí, když jsme my navyšovali nad rámec valorizace, tak jsme navyšovali do té pevné části,“ pokračovala Schillerová.

Co se týká pravidelné valorizace, i tu chce vláda omezit, a sice tak, že se nebude zvyšovat podle inflace a poloviny růstu reálných mezd, ale podle třetiny růstu mezd.

I tento krok je pro Alenu Schillerovou nepřijatelný: „Tak jak je to nastaveno, je to právě proto, aby se tam vytvářel logicky poměr mezi reálnými mzdami a důchody,“ řekla jasné „ne“ omezení pravidelné valorizace. Hnutí ANO bude tuto záležitost projednávat v příštím týdnu.

„Prostě tato vláda začala první své úspory, o kterých slyšíme rok a půl, na důchodcích. Oni se musejí postarat, aby tu měli hospodářskou strategii, ne šlapat na brzdu, ale naopak šlápnout na plyn. Pomoci investicemi ekonomiku nakopnout. Vždyť my jsme v technické recesi. A jediný nápad, se kterým zatím přišli, je, že zpomalili valorizaci červnovou, jsem přesvědčena, že protiústavně, a teď v tomto trendu pokračují!“ rozhodila Schillerová nechápavě rukama.

Souhlasí zároveň s tím, že důchodový systém nemůže být zachován tak, jak je, protože takový je neudržitelný. „Určitě musí přijít důchodová reforma,“ uvedla a projevila zklamání, že čekala, že za rok a půl vláda přijde s podrobným návrhem, jak ji udělat. Na dotaz moderátora Daniela Takáče, proč tedy nepředstaví plán na důchodovou reformu opozice, dodala: „Pane redaktore, samozřejmě že plán máme, ale nečekáte, že to máme v mašličkách, když za sebou dnes nemáme silný aparát. To má představit ministr, který ho za sebou nyní má,“ krotila Takáče, který se dožadoval představení jednotlivých kroků.

Podivoval se, že Schillerová plán na udržitelnost důchodového systému nesype z rukávu a nemá jej už z minulé vlády. „Ten aparát musí udělat analýzy a propočty, to v opozici neuděláte, já se nevymlouvám, prostě to tak je, proto jsem o ně pana ministra požádala,“ uvedla Alena Schillerová s tím, že za Babišovy vlády bohužel komise pro spravedlivé důchody pod vedením profesorky Nerudové nepracovala efektivně. „Když budu velmi zdvořilá, tak to bylo nepoužitelné, po roce jsem zjistila, že to nikam nevede,“ podotkla k práci Danuše Nerudové, tehdejší předsedkyně této komise.

Psali jsme: Deset vajíček přes 60 korun. A zdraží! Středula zuřil ve studiu: Rok a čtvrt. A Fiala nic neudělal! Zbídačování národa a obohacování vyvolených. Profesor Šesták a čísla, která nezaznívají Levice: Chtějí politici šetřit? Ať začnou u sebe Pro Ukrajince máte cukr, na české občany bič, vmetl Okamura Bartošovi. A když spustil o banderovcích, šlo do tuhého

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama