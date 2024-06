Poslanci i senátoři volají po zákazu elektronických cigaret pro děti. Ministerstvo mlčí

Toto cílení je bohužel poměrně úspěšné. Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v ČR z roku 2023 ukazuje , že počet uživatelů elektronických cigaret ve věkové kategorii 15–24 let vzrostl meziročně z přibližně 25 na 30 procent. Statistika potvrzuje i to, že prodejci často nedostatečně kontrolují věk svých zákazníků, zejména to platí pro nákupy na internetu. Elektronické cigarety, které mají nabízet méně škodlivou alternativu kuřákům klasických cigaret, jež nedokážou přestat, se takto bohužel stávají vstupní bránou mladých lidí do světa kouření.

Rostoucí počet mladistvých užívajících elektronické cigarety v Česku je alarmující. I proto počátkem března senátní Výbor pro zdravotnictví vyzval Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby si posvítilo na výše uvedené problematické praktiky. Téma na výboru otevřela senátorka Věra Procházková, jež správně identifikovala i několik faktorů, které mladé k e-cigaretám motivují, jako například líbivý design krabiček anebo příchutě, které navrhuje legislativně omezit. Debata o elektronických cigaretách se následně rozhořela i na půdě Poslanecké sněmovny. Zde se tématu věnovala zejména předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Zdenka Němečková Crkvenjaš a člen tohoto výboru poslanec Petr Fifka.

Obě debaty vyústily v přijetí usnesení žádajících Ministerstvo zdravotnictví neprodleně o dvě věci. Zaprvé, aby se s maximálním důrazem zabývalo porušování zákazu prodeje osobám mladším 18 let. Za druhé, aby neprodleně upravilo vyhlášky o elektronických cigaretách, zejména aby: „Se zaměřilo na použití tzv. cukrovinkových příchutí atraktivních především pro nezletilé, jako např. příchuť gumových medvídků či cukrové vaty a o ustanovení regulující grafickou podobu obalů, a to prvků přímo, nebo nepřímo cílené na nezletilé.“