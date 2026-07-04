Miroslav Kulhavý: Kdy už začne hodnocení války lety 2014-2022?

Když to zjednoduším, NATO z území Ukrajiny již zjevně bojuje proti Rusku. Maskování „závěsem s nápisem pomoc napadenému“ , který je už hodně děravý, nepomáhá. A právě když vezmeme aktivity USA jako hlavního tahouna v NATO od roku 2014, je více než zřejmé, že Ukrajina je jako výcvikový prostor pro vývoj nových zbraní. Právě proto vzniklo úsloví s garážováním jak v Evropě, tak i v USA: Bojujeme proti Rusku do posledního Ukrajince.
Řada komentářů začíná konstatováním, že Rusko napadlo Ukrajinu, a v podtextu se ozývá, při chybějícím odkazu na minulost, že bezdůvodně – což JE LEŽ! Co měli vyřešit Minsk 1 a Minsk 2? No to, že ukrajinská armáda útočila na povstalce na Dombasu a v Luhansku. Přímo 99procentního ohodnocení se dopustila mamá Merkel, když později konstatovala, že tyto dvě úmluvy měly hlavně dát čas ukrajinské armádě k lepšímu vyzbrojení.
Do roku 2022 bylo v těchto později samozvaných republikách zákeřně zabito několik tisíc ukrajinských občanů ruské národnosti včetně dětí, viz „alej andělů“. Ukrajinská armáda, tak jak si to přála mamá Merkel, byla připravena ke generelnímu útoku na slabší vzbouřence. Poznámka na okraj: Ke vzbouření došlo právě z důvodů četných hrdelních zločinů.
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A teď si představte, že by se Rusko nepohnulo a jen by přihlíželo, jak mnohem lépe vyzbrojená a početně větší ukrajinská armáda zabíjí příslušníky ruské menšiny. Upřímně, já si to představit nedokážu.
Jak už jsem vícekrát konstatoval, v žádném případě nechci hájit Putinovo chování, a to především před tímto střetem. Viním ho především z malé aktivity v několika měsíci před zahájením útoku, a to jak v OSN a v Radě bezpečnosti, ale i na evropském politickém kolbišti s pozváním mezinárodních kontrolních jednotek atd.
Na druhou stranu, A TO SE NIKDE NEUVÁDÍ!, na válečném běsnění měly především zájem USA, což lze dokumentovat na řadě příkladů. Již prezidentský převrat na Majdanu 2014 byl v režii právě Američanů, když gruzínským střelcům velel americký důstojník. Následně byla silová ministerstva naplněna americkými poradci a probíhala také vojenská cvičení. To, co je nejvíc zarážející, vůbec těmto personám nevadily nacistické projevy, ať už v chování, v hitlerovských symbolech na oblečení a případně ve vzývání hitlerovských pohlavárů včetně nočních pochodů s loučemi a rovněž vyřvávání hitlerovského potentátka – Hesse.
Odtud Putinovo, že je potřeba Ukrajinu denacifikovat. Korunu tomu všemu nasadil Zelenskýj udělením vyznamenání „Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády“ (UPA). Musel dobře vědět, že tím vydráždí především Poláky.
Americký zájem na válčení má zcela prozaické důvody. Americké zbrojovky jedou na plný plyn a dodávky nejsou převážně dary, ale půjčky, a Ukrajina včetně černozemě je již zčásti rozprodána. Trump by byl rád mírotvůrce, ale je dost vážná otázka, zda Zelenkyj je samostatná jednotka a z Trumpovy strany snadněji ovlivnitelná, anebo zda ukrajinské vedení není pod válečnickým tlakem jiných zainteresovaných, ať už vojensky, nebo i politicky, pod heslem co je proti Rusku, je dobré. Stejně tak se v negacích proti Rusku chová EU pod heslem „ať to stojí co stojí!“ (viďte, pane bývalý premiére Fialo).
Závěrem musím znovu opakovat: Válka začala rokem 2014 a Evropa včetně Putina zaspala a vůbec nevygenerovala proveditelné mírové návrhy. Tuto chybu je nutné si přiznat, opět včetně Putina, jinak se jen obtížně pohneme k ukončení bojů.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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