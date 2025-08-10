Přišli demonstrovat za Palestinu. A londýnská policie je začala sbírat
10.08.2025 15:51 | Monitoring
Včera se v britské metropoli konaly dvě významné demonstrace na podporu palestinské věci. První protest, organizovaný skupinou Defend Our Juries, reagoval na kontroverzní rozhodnutí britské vlády zařadit aktivistickou skupinu Palestine Action na seznam teroristických organizací. Druhá demonstrace, pořádaná Palestine Solidarity Campaign (PSC), požadovala ukončení izraelských vojenských akcí v Gaze.
Ve Westminsteru se shromáždily stovky lidí, aby vyjádřily nesouhlas s rozhodnutím britské vlády označit Palestine Action za teroristickou organizaci podle zákona o terorismu z roku 2000. Tento krok byl odůvodněn červencovým incidentem na letecké základně RAF Brize Norton, kde aktivisté způsobili škody na vojenských letadlech za odhadovaných 7 milionů liber (přibližně 210 milionů Kč). Demonstranti, včetně známé osobnosti Biancy Jagger, drželi transparenty s nápisy „Odsuzuji genocidu. Podporuji Palestine Action“, čímž záměrně porušovali nový zákon zakazující veřejnou podporu této skupiny.
Podle Al-Jazeera zadržela Metropolitní policie nejméně 466 lidí za podporu zakázané organizace, což je jeden z nejvyšších počtů na jediném protestu v Londýně. Osm dalších osob bylo zadrženo za jiné přestupky, včetně údajných útoků na policisty, přičemž vážná zranění nebyla hlášena. Policie odmítla obvinění z nadměrného použití síly a zdůraznila, že její zásah byl přizpůsobený i takzvaným zranitelným osobám, jako jsou starší lidé či osoby s handicapem (LBC).
Organizace Amnesty International označila masové zatýkání za hluboce znepokojivé a kritizovala zákon jako příliš vágně formulovaný, což podle ní ohrožuje svobodu projevu. Skupina Defend Our Juries označila zásah za pokus umlčet nesouhlas a plánuje další protesty na září. Palestine Action se proti zákazu odvolala k Nejvyššímu soudu, kde má být případ projednáván v listopadu (Yahoo News). Ministryně vnitra Yvette Cooper obhajovala rozhodnutí s odkazem na silné bezpečnostní doporučení a zhodnocení Centra pro hodnocení terorismu.
Současně proběhl v Londýně pochod organizovaný Palestine Solidarity Campaign, který začal na Piccadilly a skončil před Downing Street 10. Demonstranti požadovali ukončení izraelských operací v Gaze, které podle ministerstva zdravotnictví od října 2023 způsobily smrt více než 61 tisíc Palestinců. Metropolitní policie odhaduje 20 tisíc účastníků protestní akce. Pochod byl většinou poklidný, s osmi zadrženími z nespecifikovaných důvodů. Policie nasadila značné síly, aby zabránila střetům s protidemonstrací skupiny Stop The Hate, která se shromáždila na Strandu s izraelskými vlajkami. Na protestující byly uvaleny podmínky podle zákona o veřejném pořádku, aby zůstali v určených oblastech.