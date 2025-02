Proč Trump řeší mír s Putinem? Válka je pro USA příliš drahá, říká expert

Když se Donald Trump stal prezidentem, nejen Ukrajinci sázeli na to, že umí být ve svém chování nepředvídatelný a že by to mohlo pomoct Izraeli i Ukrajině. Jenže měsíc po nástupu Donalda Trumpa do úřadu jsou Ukrajinci velmi zklamaní, protože Trump dává najevo, že raději dohodne mír s ruským agresorem. Bez obránců napadené země.

Proč to dělá?

První možností prý je, že se válka zdá Američanům příliš drahá.

„USA prostě jen chtějí válku (a s ní spojené náklady) ukončit co nejrychleji a tak jsou ochotny akceptovat část ruských požadavků, o kterých by se jinak vedly napjaté diskuse. Žádná velká strategie v tom není, spíše se do toho promítá jistá antipatie k Zelenskému. Tohle je pořád ještě dobrá možnost (ač pro Ukrajinu nepříjemná), protože neznamená skutečně radikální posun v americké politice vůči Evropě,“ napsal Kofroň na sociální síti X.

Druhou možností podle Kofroně je, že Američané se snaží z Ruska udělat svého spojence proti Číně. Kofroň má za to, že tato možnost představuje pro střední a východní Evropu problém, a to problém nikoli malý. Má totiž za to, že na tuto variantu fakticky nejsme připraveni.

„USA chtějí ukončit válku a udělat z Ruska svého spojence proti Číně (jakožto klíčové hrozbě) a tak se snaží dát Rusku takovou nabídku, která jej přesvědčí - že to znamená ústup nejen z Ukrajiny, ale i východní Evropy jako takové je nasnadě. Připomenu, že tuhle politiku hodně propagoval Vivek Ramaswamy (ten sice teď v administrativě není, ale stojí za pozornost, že jeho žena je rodinnou přítelkyní ženy JD Vance, navíc JD a Vivek spolu studovali). Tohle by pro nás byl opravdu velmi nepříjemný hodně tmavý scénář (opět pro ty na východním křídle NATO, pro Španěly to tolik znamenat nebude),“ poznamenal Kofroň s tím, že jediné, co by jej překonalo, by byl přímo odchod USA z Evropy.

Druhý bod poté rozvedl v diskusi pod příspěvkem.

„Řekněme, že na dvojku fakt nejsme připraveni. I personálně, tohle bylo dlouhodobě politickou a úřednickou elitou vysmíváno jako zcela nereálná možnost,“ napsal.

Klíčová otázka posledních dní, zní proč USA nyní jednají tak, řekněme, "velkoryse" ve vztahu k Rusku. Základní teorie jsou dvě:



