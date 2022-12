Proč se nemluví o tom, jak nám sankce škodí? Igor Chaun se pustil na tenký led

reklama

Igor Chaun se v rozhovoru pro Rádio Universum zamyslel nad cenzurou, která podle něj nyní vládne nejen v českém mediálním a společenském prostoru. „Já bych umřel, kdybych neříkal, co si myslím. A teď máme dokonce vzedmutou vlnu vzpomínky na listopad 89. Vlastně je smutné, že teď už musíme hovořit o odvaze, po třiatřiceti letech, když chceme jenom říct, co si myslíme. Vždyť my tady nevybízíme k žádnému terorismu. Naopak, my tady vybízíme k míru, vybízíme k pochopení, k naslouchání různým názorovým proudům,“ říká Chaun, že by se měla minimálně vést diskuse, zda neškodí protiruské sankce více nám než samotnému Rusku.

Přitom právě ve veřejnoprávních médiích by takové debaty s více názorovými proudy probíhat měly, protože to je základ demokracie. „Proč tohoto nejsem svědkem ve veřejnoprávní televizi? Proč tam není jeden názor, například, že sankce nejsou úplně účinné, a další názor, který vysvětlí, jak je to fajn, a že musíme držet spolu a že máme historii Mnichova, kdy nás západní společnost takzvaně zradila. Chybí normální otevřená diskuse. Chybí tady tříbení názorů. Vždyť to je demokracie, a teď ani nemusíme citovat Masaryka, to je prostě podstata, že si takhle povídáme,“ apeluje Chaun.

Celá situace je podle něj neutěšená zejména proto, že média, dokonce celé mediální domy, byly koupeny bohatými a vlivnými lidmi, kteří mají vlastní byznys plány. „V rámci multibyznysu mají zájem například na testech PCR. Problém spočívá v tom, že jsme téměř ztratili skutečnou investigativní žurnalistiku. Že se novináři nechali koupit nebo zastrašit. Nebo to řeknu laskavě – nechali se unavit. Mnoho lidí, tak, jako to bylo za normalizace v Česku, prostě upadlo do pasivity, protože platí hypotéky, mají doma rodiny, potřebují platit, jak se říká, složenky – a tak je pohodlnější držet linii, která mi byla nařízena,“ má jasno Chaun, že většina lidí na tříbení názorů rezignovala stejně jako za dob totality.

Naštěstí podle něj existují lidé, kteří pluralitu názorů podporují, jako je například senátorka Jana Zwyrtek Hamplová nebo právník Jindřich Rajchl. „A já teď pozoruji, s určitou nadějí, objevování se nových lidí. Už jsem jmenoval: Jana Zwyrtek Hamplová. A já mám obrovskou radost z toho, jak se chová, jak hovoří, a že se dostala do Senátu, a už jí bude muset být popřáván hlas. Líbí se mi chování, argumentování Jindry Rajchla. Snad ustojí tlak, snad ano. Je tam spousta dalších lidí, kteří se objevují, ale jde o to, abychom aspoň měli odvahu je volit, abychom nevěřili průzkumům, schématům, statistikám, které na nás mainstream opět chrlí,“ apeluje na závěr Igor Chaun.

