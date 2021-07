Prymula a Smejkal proti sobě. Co „na hubu“ vevnitř? Hostomský to rozsekl

Debaty na CNN Prima News se zúčastnili čtyři odborníci, biochemik Zdeněk Hostomský, exministr zdravotnictví Roman Prymula a epidemiologové Jiří Beran a Petr Smejkal. Tématem byla stále trvající opatření a také varianta delta. Zazněla i slova o zkušenostech z minulého léta. Proti úplnému uvolnění, včetně konce respirátorů v budovách, se vyslovil Petr Smejkal, naopak podle Prymuly už by stačily roušky. Ale proti dalšímu nošení ochranných pomůcek u těch, kdo by nemuseli, se vymezil Hostomský. „Já to beru jako symbol strachu a podřízenosti. A ani jedno z toho mi není sympatické,“ uvedl. Smejkal by přitom neodpustil ochranu úst ani očkovaným.

Zdeněk Hostomský v debatě podotkl, že o variantě delta je sice známo, že se snadněji šíří, ale nebylo zatím vůbec prokázáno, že způsobuje více hospitalizací. „Delta tady bude, budiž. Ale my jsme z velké části vakcinováni," řekl a dodal, že přítomnost varianty delta může dokonce přimět více lidí k vakcinaci. Připomenul, jaký strach se šířil z britské mutace, nyní zvané alfa, která je v současnosti normálem. A nyní se podobně šíří strach z varianty delta. Dle biochemika není v zájmu viru svého hostitele zabít, naopak je v jeho zájmu se rozšířit, ale nikomu nic neudělat.

Doktor Smejkal uvedl, že výhodou ČR je, že má nyní ministra, který si pamatuje, jak Česko údajně vir v létě podcenilo. Kritizoval, že v Česku jdou opatření ode zdi ke zdi a také, že tu není zájem o očkování, i když vakcín bude výhledově dostatek.

Profesor Prymula uvedl, že v Česku je sice podobná nálada jako minulé léto, tedy že se všichni chtějí zbavit omezení, ale podstatně jiná situace, totiž že značná část populace je očkovaná nebo onemocnění prodělala. „V tomto si myslím, že máme záruku, že by tady neměla být nějaká dramatická velká vlna, která by kopírovala to, co bylo v minulosti,“ řekl. Že se varianta delta nezdá tak problematická, je podle něho způsobeno tím, že se dostává do mladších věkových kategorií, kde není průběh dramatický. Ale přesto by preferoval vakcinaci před přirozeným promořením, řka, že nejsou známé všechny následky.

Profesor Beran mínil, že variantu delta je třeba přestat démonizovat, mimo jiné i proto, protože má dle britských dat dvacetkrát menší smrtnost než původní britská mutace. „Znamená to, že kdyby ten virus napadl všechny v České republice, tak tady zemře 'jenom' 10 000 lidí. Kdyby tady od začátku byl delta virus, tak místo 30 000 lidí nám tu zemře jenom 1 500,“ přiblížil statistiku českými poměry. Přidal další číslo, že 2,5krát méně lidí je s deltou hospitalizováno. A data z Velké Británie prý také ukazují, že ti, kdo covid prodělali, jsou velmi dobře chránění proti této mutaci.

Smejkal prohlásil, že je namístě se bát toho, že ze zahraničí přijdou nebezpečnější varianty viru. „I my jsme, zaplať pánbůh, zpřísnili nějaká opatření,“ dodal a srovnal ČR s Velkou Británií, kde lidem v karanténě prý každý den někdo volal. „Tohle jsme vlastně u nás nikdy nedělali. A to není nic represivního, to je jenom dodržování věcí, které se mají dodržovat,“ mínila hlavní tvář MeSESu. A vyjádřil naději, že se najde „rozumná cesta“, aby nebylo rozvolněno všechno. Posteskl si, že opatření se moc nedodržují v hospodách a že vláda rozhodla, že se budou uznávat jako očkovaní i ti, kdo mají jen první dávku. Podle Smejkala by se očkovaným mohl odpustit test při návratu ze zahraničí, ale aby nemuseli nosit ochranu úst, tak tak daleko by prý nešel. „Respirátor ani roušku bych ani u těch očkovaných nerušil,“ prohlásil.

Hostomský souhlasil s Prymulou, že situace je zkrátka jiná, jen vypadá podobně jako minulé léto. Dle odhadů je 70 % populace ČR imunitně vybaveno k čelení viru. „Já si myslím, že ten společenský tlak na to, žít normální život, je tak silný, že bych prostě nešel zpátky do minulého roku,“ vyjádřil. „Já si nemyslím, že v těch horkých, parných dnech je nutné mít respirátor, myslím si, že by se mělo jít do běžných roušek, pokud je chceme mít v těch vnitřních prostorech,“ podpořil Prymula konec respirátorů a ještě dodal, že testování by se mělo zaměřit na navrátivší se ze zahraničí, protože plošné testování není efektivní.

Konstatoval, že na konci léta zřejmě zbudou jen ti, kdo se očkovat chtít nebudou a zapochyboval, že by na ně fungovala např. loterie nebo odměny. „Budeme losovat, jestli ten očkovaný dostane barák, auto, mně to nepřipadá úplně smysluplné, já bych se to spíše snažil vysvětlit,“ řekl.

Že respirátor už je jenom symbol, mínil také profesor Beran. Ten zmínil, že jen zlomek testovaných ve školách a továrnách byl pozitivní, tedy že nemocní zůstávali doma a povětšinou nikoho nenakazili. „Ta populace ví, co má dělat. My si pořád myslíme, že jsou to hloupí lidé, kteří nevědí, co mají dělat. Oni používají svůj rozum a vedlo to k tomu, že tam, kde se to sledovalo, tak ta opatření byla samozřejmě dodržována,“ vyhodnotil. Smejkal se pro změnu vymezil, že testování v továrnách by se vyplatilo, kdyby se s ním začalo mnohem dříve a litoval, že se testovalo jen jedním antigenním testem. Při této incidenci je i podle Smejkala testování ve firmách zbytečné. Ale nesouhlasil s Prymulou, ve vnitřních prostorech by se prý respirátory měly zachovat.

K respirátorům a rouškám se vrátil i Hostomský, který se pochlubil, že jednou argumentačně zatlačil epidemiologa Rastislava Maďara, takže ten řekl, že má brát roušku jako symbol. „A já jsem říkal, dobře, jako lékař a epidemiolog to berte jako symbol. Ale já to beru jako symbol strachu a podřízenosti. A ani jedno z toho mi není sympatické,“ uvedl biochemik s tím, že je očkován a nemocí si prošel. A varoval, že při používání roušek a respirátorů se možná selektují varianty, které je dokážou překonat.

