Rakety dopadají nejen na ukrajinská města. Explodovaly také u konzulátu USA. V Iráku

Na Ukrajině už osmnáctý den Rusové odpalují rakety, dělostřelecké granáty a ničí ukrajinská města. Charkov, Mariupol a mnoho dalších. Město Volnovacha prakticky srovnali se zemí. Naznačují to fotografie a videa kolující po sociálních sítích.

Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko prozradil, že Volnovacha byla jeho rodným městem a při pohledu na něj konstatoval, že Rusové tomuto dosud kvetoucímu městu přinesli jen smrt. „Moje rodné město, Volnovacha. Dříve patřilo mezi nejrychleji se rozvíjející města Donbasu. Rusko nepřineslo nic jiného než absolutní smrt,“ uvedl k videu na twitteru.

My hometown, Volnovakha.

It used to be among the fastest-evolving cities of Donbas.

Russia has brought nothing but absolute death. pic.twitter.com/UIEMzn98TQ