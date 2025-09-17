Rakušan na Slovensku: Objevila se teorie, proč tam jel. Zlá

Vít Rakušan se v pondělí večer objevil na protivládní demonstraci v Bratislavě, kde tisíce lidí protestovaly proti kabinetu slovenského premiéra Roberta Fica. Účast českého politika na akci vyvolala výrazný ohlas – zatímco liberální část veřejnosti ocenila gesto solidarity s občanskou společností, kritici poukazují na možné vměšování se do vnitřních záležitostí sousední země.
Rakušan svou přítomnost vysvětlil „podporou demokratických hodnot“ a vyjádřením respektu vůči lidem, kteří se podle něj obávají o směřování Slovenska.
„V Čechách všichni straší ‚slovenskou cestou‘. Já jsem dnes přijel Slováky v jejich cestě podpořit na námestie Slobody, na manifestaci za proevropské směřování Slovenska. Posílám trochu naděje z Bratislavy!“ pochlubil se na síti X Rakušan.
Podle bezpečnostního experta Jaroslava Štefce je ale jednání českého ministra vnitra absolutně za hranou. „Může mi prosím někdo logicky vysvětlit, co dělal místopředseda vlády ČR a ministr vnitra Vít Rakušan na demonstraci proti demokraticky zvolené vládě Slovenské republiky v Bratislavě?! Co na to říká tzv. ministr zahraničí Lipavský? Co na to premiér Fiala?“ ptá se Štefec, zda Rakušan o své cestě informoval ostatní členy vlády.
Rakušanova cesta na demonstraci proti premiérovi jiné země je podle Štefce obrovským mezinárodním skandálem. „Dovede si vůbec některé z posledně jmenovaných pimprlat české tzv. politické scény představit, jak obrovský mezinárodní průšvih to představuje? Jak je možné, že i po tomhle bezprecedentním činu tenhle člověk, jehož spojení s lidmi blízkými organizovanému zločinu, za nimiž zůstalo nejméně pět zavražděných lidí, bylo dokonce zveřejněno v médiích, je stále ještě členem vlády?“ nechápe Štefec.
„Účast tohoto směšného klauna na protivládní akci politických zoufalců v hlavním městě Slovenska nelze hodnotit jinak než jako pokus české vlády o přímý zásah do vnitřních záležitostí cizího státu, který je z hlediska mezinárodního práva plně srovnatelný s kauzou údajně Ruskem vypuštěných dronů, pohybujících se ve vzdušném prostoru Polska,“ říká Štefec rezolutně a všímá si, že mainstreamová média Rakušanovu účast na demonstraci přecházejí buď pouhým konstatováním, nebo ho za účast dokonce chválí.
Takový člověk podle Štefce rozhodně nemůže být premiér, jak si dal Rakušan sám za cíl. „Dovedete si představit, co by to pro ČR znamenalo, kdyby se tenhle bezpáteřní a prolhaný divnočlověk stal premiérem ČR, jak po tom volají někteří ‚lepšolidé‘?! Naštěstí už jen pár dnů a můžeme jemu i celé fialové vládě podivných existencí říci důrazné STAČILO!“ vyzývá Štefec.
Deník N později upozornil, že ministr vnitra Vít Rakušan reagoval na kritiku své přítomnosti v Bratislavě. Uvedl, že šlo o soukromou návštěvu a že se nevměšoval do slovenské politiky. „Nevměšoval jsem se do politiky, já se mísil do davu, nasával jsem atmosféru,“ řekl Rakušan s tím, že jeho účast na protivládní demonstraci neměla politický záměr.
Kaliňák: „Možná si přijel pro rady od naší opozice.“
K aktivitě Víta Rakušana v Bratislavě se vyjádřil i slovenský ministr obrany Robert Kaliňák. Na sociální síti se začalo šířit krátké video s komentářem, že „rozebral Rakušana za 34 sekund“.
Na dotaz novinářů, jak vnímá účast českého ministra vnitra na protivládním protestu proti návrhu konsolidačního balíčku v Bratislavě, Kaliňák reagoval: „Velmi zvláštně, protože nevím, co se mu nelíbí na slovenské konsolidaci. Je to takové zvláštní, ale je pravda, že pan Rakušan má velké problémy doma,“ uvedl slovenský ministr obrany a připomněl přitom kauzu Dozimetr.
Dodal i ironickou poznámku: „Možná si šel popovídat s naší opozicí o tom, jak korupční kauzy, s kterými jsou spojené některé strany, které tam včera byly, jak se to řeší. Možná to bylo hlavní téma,“ uzavřel Kaliňák.
autor: Jakub Makarovič