Rakušan se hájil útokem na Babiše: Já nejsem bezpečnostní riziko, vy jste riziko

Babiš vystoupil z pozice zástupce svolavatelů jako první a obsadil řečniště na hodinu a 40 minut. Fialův vládní tým označil za „opravdu špatný“ a jeho skóre za katastrofální. „Netušil jsem, jak moc jste schopní zničit život našich občanů a naši zemi,“ řekl bývalý ministerský předseda. Mluvil o porušování slibů týkajících se nezvyšování daní, o osekávání důchodů, rozdělování trafik, nezvládnuté migraci, inflaci či o propadu reálných mezd. „Proto tato vláda musí skončit co nejdřív,“ prohlásil lídr ANO.

Premiér svůj kabinet bránil. „Moje vláda je vládou na svém místě. Úspěšně měníme Českou republiku k lepšímu a napravujeme nečinnost, nebo dokonce selhání předcházejících vlád,“ prohlásil Fiala v hodinovém projevu. Na vládu podle něj útočí zejména jeho předchůdce ve funkci. „Vláda Andreje Babiše a on osobně nedělali nic pro naši bezpečnost a naši prosperitu. Svou nečinností a chaotickými rozhodnutími je naopak ohrožovali,“ řekl Fiala.

Fiala vyjmenoval sedm desítek kroků vlády, které označil za úspěchy, a pozastavil se nad tím, že opozice chce svrhnout kabinet kvůli tomu, že ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan „legálně vlastnil zabezpečený telefon“.

Podle zástupců ANO tento mobilní telefon obsahoval stejnou šifrovací aplikaci, jakou používali lidé spojovaní s korupční kauzou Dozimetr. Babiš ale uvedl, že ta byla až poslední kapkou k vyvolání schůze. „Hlavním a nejdůležitějším důvodem je fakt, že premiér Fiala a celá vláda podvedli a zradili nejen své voliče, ale všechny občany,“ prohlásil.

Předseda vlády reagoval na kritiku slovy, že jeho vláda „zachraňuje budoucnost České republiky“, kritizoval naopak vládnutí Babišova kabinetu, které označil za „ostudné“. Hlasování o nedůvěře považuje za „ztrátu času“. „Stojí nás to čas a energii, kterou bychom mohli určitě využít lépe, například k hlasování o zákonech,“ uvedl předseda vlády.

Mezi vystoupeními ministrů promluvila předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Vládu vinila například ze zvyšování daní a plateb za elektřinu, ze zvyšování odvodů zaměstnanců nebo z nárůstu počtu domácností, které pobírají příspěvek na bydlení. Řekla také, že vláda postavila svou rozpočtovou politiku na tricích. „Fialova vláda trestuhodně zašlapala rozjetou inovační strategii České republiky. Místo ní přišla jen s frázemi a hospodářskou stagnací,“ poznamenala Schillerová. Vyzvala koaliční poslance, aby „řekli vládě dost“.

Předseda SPD Tomio Okamura opět obvinil Fialovu vládu z neschopnosti a přisoudil jí mimo jiné odpovědnost za vysoké ceny energií. Vyzval také ANO, aby na výměně nynějšího kabinetu spolupracovalo s SPD. „Je potřeba, abychom nyní táhli za jeden provaz s cílem ukončení Fialovy vlády,“ uvedl.

Současná vláda podle Okamury „škodí zemi“ a není vládou odborníků. „Od samého počátku jsme upozorňovali na to, že nejsou kompetentní řídit tento stát a nemají zkušenosti,“ zdůraznil.

Okamura si postěžoval, že hnutí ANO neumožnilo dvacítce poslanců SPD přidat se ke svolání schůze k hlasování o nedůvěře. Je to podle něj škoda, když ANO není přístupné jednotnému postupu. „Vyzývám Andreje Babiše ke spolupráci na výměně vlády,“ řekl. „Je potřeba, abychom nyní táhli za jeden provaz s cílem ukončení Fialovy vlády,“ dodal.

Fialovu vládu obvinil například z toho, že se k moci dostala podvodem, její sliby byly populistické a nereálné a vláda se je ani nepokusila uskutečnit. Vládě vyčetl kromě jiného „stovky miliard na Ukrajince, na nejzkorumpovanější zemi Evropy“. Vláda podle něho snese srovnání s protektorátní vládou řízenou Berlínem. V případě pomoci Ukrajině Okamura řekl, že drtivou většinu nákladů a ztrát nezpůsobila přímo Ukrajina, ale ideologický postup Fialovy vlády. Sankce vůči Rusku nejvíc poškodily českou ekonomiku a české občany, uvedl.

K absurdnímu divadlu přirovnal nynější schůzi ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Opozice dobře ví, že nemá dost hlasů na svržení kabinetu, ale dělá, že to neví. A vystupuje tu v roli herců, kteří mají navodit atmosféru, že snad mají důvod k celému tomu představení,“ řekl. Ministr pro legislativu za Piráty Michal Šalomoun vysvětloval mimo jiné to, že tři ministři vlády jsou pověřeni řízením ministerstev. „Rozumím opozici, proč zaměňuje ministry a ministerstva,“ uvedl. Podle něj to vyvolává negativní dojem, že vznikla tři nová ministerstva se třemi úředními aparáty.

Jednání k vyslovení nedůvěry vládě je disciplína, která patří k demokracii a rozhodně by se nemohla odehrávat v totalitní zemi, uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) ve zjevné narážce na tvrzení předsedy ANO Andreje Babiše o nové totalitě. Vláda nemá ve svých řadách nikoho trestně stíhaného ani nikoho, kdo se vyskytuje v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti, dodal Dvořák.

Ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš označil pokus opozice za snahu o mediální zviditelnění za peníze daňových poplatníků. „Předsedové obou opozičních stran jsou koneckonců i soudem odsouzení lháři a opakovaně se za své výroky, i zde, musejí omlouvat. Když se podívám na jeden příklad, tak tu bylo jasně vidět, kdo pracuje a kdo jen blábolí,“ bránil kabinet Bartoš. Narážel například na to, že se Babiš z rozhodnutí Nejvyššího soudu měl omluvit exministrovi financí Miroslavu Kalouskovi (TOP 09) za výrok, že „rozkrádal Ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky“. Za schůzí k nedůvěře vládě vidí další snahu opozice o vlastní zviditelnění.

Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan ve svém projevu vrátil úder Andreji Babišovi s tím, že bezpečnostním rizikem je pro naši zemi on. „Bezpečnostním rizikem pro Českou republiku je každopádně člověk, který demokratické zřízení v naší zemi nazývá novou totalitou. A ještě o tom mluví člověk, který se s tou starou totalitou sakra smočil, bylo mu v ní zatraceně dobře. Pokud o mě hovoříte jako o bezpečnostním riziku, tak vás mohu ubezpečit, že se nemáte čeho bát. Zaklekávání ani politická objednávka není mojí DNA, tahle DNA je v jiné části Poslanecké sněmovny,“ reagoval na vystoupení předsedy hnutí ANO.

Schůze svolaná z podnětu ANO, z důvodu neochoty premiéra Petra Fialy (ODS) odvolat šéfa koaličního hnutí STAN Víta Rakušana z postu ministra vnitra, má podle dosavadních informací pokračovat po noční přestávce od středečních 9.00. Aby kabinet padl, pro vyslovení nedůvěry by musel aktivně hlasovat nejméně 101 poslanec, tedy nadpoloviční většina všech zákonodárců dolní komory. Opozice ke svržení kabinetu dostatečný počet hlasů nemá.

„Dnešní a zítřejší den pokládám za možná nejzbytečnější práci Poslanecké sněmovny v tomto volebním období. Vládní koalice měla osvědčit svoji většinu na konsolidačním balíčku, a to se podařilo. Na konci jsme měli 108 hlasů při jednom chybějícím poslanci. Podpořil nás dokonce i již vyloučený bývalý hejtman Moravskoslezského kraje z ANO. Je tedy jasné, že má balíček širší podporu. To, co se bude odehrávat zhruba v následujících 48 hodinách, bude čistá exhibice opozice. Tak jak včera řekl Radek Vondráček, je to jejich demonstrace, ale demonstrovat se má podle mě někde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

V současném volebním období půjde již o třetí opoziční pokus o svržení vlády.

