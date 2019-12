Řeporyjský vepř... Petr Hampl napsal naštvaný text. Hádejte o kom a proč

„V každé době, v každé společnost a v každém politickém systému se najdou takoví lidé. Zakomplexovaný člověk, který nic neznamená a nic nedokázal. Nevyučil se řemeslu, nenapsal úspěšnou knihu, nenatočil film, co by stál za koukání. Nezlepšil situaci ve své obci. Nikomu nepomohl. Nepřišel s žádným zajímavým nápadem. Nedokázal naprosto vůbec nic. Jediné, co mu zatím jde, je tloustnutí a vtipy založené na ukazování vlastní holé zadnice. Pokud existuje něco jako zkrachovalá existence, je to tento muž,“ poznamenal Hampl.

„Kdyby v naší zemi byly zdravé poměry, vyřešilo by se to pár fackami, ten muž by přišel k sobě, naučil by se něčemu pořádnému, začal vést slušný život a nakonec by i on byl mnohem šťastnější. Jenže v naší zemi nejsou zdravé poměry. Takže ten muž zkouší, jak vzbudit ještě víc pozornosti a koho ještě urazit. Pořád to stupňoval, až logicky dospěl k tomu nejhoršímu – oslavovat esesáky a plivat na hroby civilistů vyvražďovaných nacisty. Půjde příští rok vystrkovat zadnici do lidického památníku? Možná ano. Nebylo by to překvapující,“ sdělil dále Hampl.

A zhurta se pustil do ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD), do předsedy ODS Petra Fialy i do expředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. „Jsme svědky toho, jak předvádějí tu nejodpornější kombinaci zbabělosti, ubohosti, bezpáteřnosti a chamtivosti. Včera bojovali proti nacionalismu, dnes se hlásí k esesácké uniformě, zítra k čemukoliv jinému,“ sdělil. „Je to úplně jasný doklad o tom, že politický systém nefunguje. Měl zajistit, že lidé budou mít své zástupce. Jenže místo lidových zástupců tu je samozvaná elita. Měl do politiky dostat lidi moudré, nebo aspoň průměrné – a místo toho se do politické třídy koncentruje ten nejhorší morální odpad z celé země. Někdo říká, že politici jsou jako jejich voliči. Ale tak tomu u nás není. Politici jsou mnohem horší než jejich voliči,“ dodal.

„Přes to všechno zůstáváme demokraty. Věřím, že ani vy nepožadujete něčí odstoupení, protože k tomu jsou volby. Ale je důležité dát najevo, že se současným hanebným jednáním části české politické scény nesouhlasíme,“ zmínil Hampl a poukázal na morální atmosféru v zemi i na potomky umučených i potomky hrdinů.

„Hanba těm, kdo oslavují vrahy! Ať žije svobodná Česká republika!“ uzavřel Hampl.

Řeporyjské zastupitelstvo minulý týden v úterý večer rozhodlo, že městská část vybuduje pamětní místo připomínající vlasovce. O jeho podobě bude městská část ještě jednat. Budoucí vzpomínkové místo bude pod kamerovým systémem a chráněno antigraffiti nátěrem. Podle starosty Pavla Novotného (ODS) Řeporyje zhruba 300 padlým vojákům, kteří pomáhali při osvobozování Prahy v květnu 1945, důstojné pietní místo dluží.

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády (ROA). S Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům, na konci války ale pomohli osvobodit Prahu. Zemřelo jich při tom zhruba 300. O jejich přispění k osvobození hlavního města se za minulého režimu mlčelo. Rusko jejich zásluhy neuznává. Velitel Andrej Vlasov byl po skončení války Sověty popraven.