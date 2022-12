Roky neměla termix, nejsou peníze. Čtyři důchodci, zcela bez příkras

reklama

Pomáhat bylo komu i na Štědrý den; novinářka se během něj společně se zakladatelkou Ježíškových vnoučat Olgou Štrejbarovou vydala pomoci osamoceným seniorům. Štrejbarová měla vypátrat trojici osamocených seniorů, kteří potřebovali pomoc, a Nadační fond Příběhy se jim jejich situaci rozhodl ulehčit skrze nákupy.



Když se posléze Štrejbarová s dcerou vydaly jim vše nakoupené předat, bylo to prý dosti „silné a emotivní“.



První z trojice seniorů z Pardubického kraje, ke kterým obě ženy zavítaly během Štědrého dne, byla 83letá Marie, jež celý život pracovala v továrně a trpí těžkou cukrovkou. „Před 12 lety jí zemřel manžel. Stavitel a harmonikář, muž, který jí dával pocit výjimečnosti a miloval ji nade vše. Paní Marie žije sama, pomoc pečovatelů odmítá. Je to takový ten typ, co nikdy nepřizná, že něco potřebuje. Jde do kopce přes celé město k doktorovi, ačkoli si na radnici může vyřídit průkazku na senior taxi. Nezavolá do prodejny, že pračka, kterou za tvrdě naspořený peníz koupila, nefunguje, nemá jak tahat lahve s vodou z obchodu a voda z kohoutku jí dělá zle,“ popisuje Štrejbarová situace, které by často měly jednoduché řešení, kdyby seniorka již dříve sama požádala o pomoc.

Problémy seniorky se díky pomoci od obou projektů již naštěstí daří napravovat. „Jsme domluvené, že po svátcích zavolám prodejci a vodu jí každý měsíc ve třech baleních dovezu. Ke kartičce od úřadu na MHD ji ještě musím zpracovat,“ nastínila zakladatelka Ježíškových vnoučat.



Druhou seniorkou, k níž pomoc na Štědrý den zamířila, byla 71letá Eva, jejíž životní příběh je zvláště pohnutý. „Před rokem upadla do kómatu a ležela v nemocnici. Našla ji uklizečka. Covid prý zasáhl nohu a plíce, diagnózu moc neuměla popsat. Pracovala jako servírka, vzala si hospodského, jenže on hodně pil a prý to špatně skončilo. Má tři syny a jednu dceru. Ani jeden se prý nezajímá, ani na Vánoce nezavolá. Což je zvláštní, ale nejsem tu od toho, abych dělala soudce,“ shrnula Štrejbarová situaci seniorky, jež je za pomoc velmi vděčná.



Následně obě ženy předaly nákup také 91letému Vladislavovi, jenž žije společně se svou kočičkou Kelišovou a k němuž na rozdíl od dvou předchozích dam pečovatelka občas dochází. „Byl velmi tichý, jen nám ukazoval, co kam můžeme uložit. Ale přes kočičku jsme ho pak rozpovídaly, i se usmíval. Bylo vidět, že žije pro ni. Všude pelíšek, nad postelí jen její fotka. Pán žije zamčený. A poté chtěl, ať ho zase zamkneme. Nevíme proč,“ přiblížila zakladatelka Ježíškových vnoučat Olga Štrejbarová život seniora, kterému evidentně dodává radost zejména jeho čtyřnohý domácí mazlíček.

Občas se Dymáková a její Nadační fond Příběhy setkávají i s dosti extrémními situacemi, jakou byla například ta, jíž čelila seniorka z Hradce Králové, která má sama omezenou hybnost a ještě se stará o svého 50letého syna, u kterého byla před lety diagnostikována Parkinsonova nemoc. „Žijí společně, sami, v bytě v panelovém domě, a jejich situace není dobrá. Sociální pracovnice se na nás obrátily, zda dokážeme na Vánoce pomoci, protože peníze chybí,“ sdílel nadační fond Dymákové, jež v roce 2013 získala cenu Český lev v kategorii Nejlepší dokumentární film za dokument Šmejdi.



Pomoc této rodině přišla ještě před Vánocemi; organizace se postarala, aby ona seniorka měla před svátky dostatek potravin. „A víte, z čeho měla paní největší radost? Z termixů. Neměla je roky, protože stojí moc peněz...“ dodal nadační fond, což dosti vypovídá o finanční tísni dané rodiny.

S podobnými situacemi se setkávají pracovníci organizace běžně. „Paní žije v maličkém starém domku ve vesnici, kde není obchod. Důchod má 7200 korun a z toho se snaží zaplatit energie, topení, nájem a uživit sebe a svého psa, kterého má 11 let a který je tím, co ji drží nad vodou. Takže hádejte, jak se rozhoduje v situaci, kdy řeší, jestli koupí jídlo sobě, nebo jemu. Je to pro ni totéž, jako pro vás nakrmit svoje dítě. Což vám rovnou odpovídá i na otázku, proč ho nedá pryč,“ líčila Dymáková situaci jiné osamělé seniorky v půli prosince.



Paní se tehdy Dymákové svěřila s obsahem svého běžného jídelníčku. „Chleba. A střídavě buď suchej, nebo s margarínem, a když chci změnu, tak si ho někdy posolím, a někdy zas posypu cukrem. Jenže už i za ten margarín chce ten Vietnamec vedle ve vesnici padesát korun, to je šílený,“ posteskla si stará paní z Královéhradeckého kraje. Na Vánoce si prý však chce dopřát něco extra, a tak si našetřila na sváteční nákup – „pár mističek pařížského salátu“. Maso prý nejedla už několik let.

Pomoci samoživitelům, samoživitelkám a seniorům v obdobných situacích se Nadační fond Příběhy snaží skrze příspěvky, které jim lidé posílají na jejich bankovní účet 6380670379/0800. Podpořit činnost nadačního fondu lze také na jeho webových stránkách, kde je rovněž možnost zvolit, které skupině sociálně slabých chcete přispět.

