Roušky se vrací na scénu. Od 1. září budou opět někde povinné

Novinkou je, že karanténa i izolace nakažených bez příznaků se zkrátí na deset dní. Oznámil to epidemiolog Roman Prymula. Z izolace se bude dál propouštět bez testu, z karantény s testem.

Akce v uzavřených prostorech pak i nadále zůstanou omezené počtem 500 osob, rozhodla také vládní rada pro zdravotní rizika. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) na jednání přišel s požadavkem účasti až 1000 lidí na akcích v interiéru od podzimu v těch regionech, kde takzvaný semafor infekce covidu ukazuje dobrou situaci. Rada také rozhodla, že neumožní konání venkovních akcí s účastí nad tisíc lidí. Pokud budou moci pořadatelé zaručit oddělené sektory po 500 lidech, může být účast v obou případech pětkrát vyšší stejně jako dosud, řekla ČTK po jednání rady mluvčí MK Michaela Lagronová.

Zaorálek, který opakovaně jedná s pořadateli velkých festivalů a uměleckých asociací, požadoval možnost organizovat větší akce a umožnit účast na nich více než tisícům lidí. "Hygienici a ministerstvo zdravotnictví chtějí udržet tato omezení. Pokud by byly u nás povolené akce s účastí tisíců lidí, bylo by to bezprecedentní i v souvislosti s okolními zahraničními zeměmi," uvedla Lagronová. Doplnila, že se zruší dosud platné opatření ministerstva zdravotnictví, kdy při akcích v interiéru museli lidé sedět ob jedno místo. "To se dnes zrušilo. Budou moci sedět vedle sebe, ale budou muset mít na sobě roušky," uvedla mluvčí.

Podle ní by také mělo platit, že pokud takzvaný semafor pro určitý kraj ukáže červenou barvu, nebude to automaticky znamenat, že se mají okamžitě rušit všechny tamní akce. Pořadatelé by měli případné rušení včas oznámit, aby se neopakovala situace v Moravskoslezském kraji.

Zaorálek před jednáním uváděl, že tisícovku lidí v interiéru chce především pro divadla, kterým omezení stále ukrajují ze zisku. Pokud by platila možnost vpustit na představení až tisíc lidí, mohou se rozdělit třeba do přízemí a na balkon. Zaorálek uvedl, že divadla jsou schopna zajistit velmi dobré hygienické standardy. Kapacita představení či dalších společenských akcí odehrávajících se uvnitř by ale nyní měla zůstat na maximálním počtu 500 osob, jen pokud je možné umístit účastníky do oddělených sektorů, může být až pětkrát vyšší. To je ale v mnoha případech společenských akcí zřejmě těžko možné zajistit.

Ministr chtěl jednat i o možnosti, že v případě velkých prostor, kde by bylo možné dodržovat na jednu osobu místo jeden a půl metru čtverečního, by se na akci mohlo sejít, například v hale, více lidí. Ta se ale po dnešním jednání zdravotní rady nezmění. Po účasti více než tisíce lidí najednou volají také pořadatelé sportovních akcí, zejména fotbalové kluby.

