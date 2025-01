Skandál na Tour de Ski: Celý národní tým Ukrajiny zmizel. Ukázalo se kam

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14590 lidí



„Ve sportovním kontextu by absence jiného týmu, například z Estonska nebo České republiky, mohla být méně nápadná. Když se však k soutěži nedostaví sportovci z Ukrajiny, země, která je ve válečném stavu, je to okamžitě větší problém,“ uvádí německý Sport1.



Vše se odehrálo během čtvrté etapy v jihotyrolském Toblachu, kde 19. ročník závodů Tour de Ski probíhal od 28. prosince, načež se od tohoto pátku přesunul do Val di Fiemme. Hned první letošní den měl přijít střet mezi nejlepšími světovými běžci na lyžích a zúčastnit se jej mělo i pět ukrajinských sportovců, kteří během předchozích dnů normálně závodili, náhle však po nich nebylo ani stopy.

To, že celý národní tým Ukrajiny zmizel beze stopy, když měl začít závodit, udivilo nejen švédský Expressen, ale též jím oslovené pořadatele i sportovní funkcionáře. „Já nevím, kde jsou. Prostě se dnes vůbec neukázali na startu,“ podotkl pro list pořadatel závodu Mezinárodní lyžařské federace Michael Lamplot a více netušila ani tisková manažerka Mezinárodní lyžařské federace Synne Dyrhaugová.



Více pak nesdělila ani koordinátorka Světového poháru Doris Kallenová. „Abych byla upřímná, nemám ponětí, kde jsou,“ sdělila.



Lamplot doplnil, že někdy týmy zapomenou pořadatele upozornit, ale „bylo by dobré“, kdyby před startem sportovci pořadatele upozorňovali, aby mohli upravit startovní pořadí, přestože tak činit podle pravidel nemusí.

Německý Die Welt podotýkal, že za „možným důvodem“ náhlé nepřítomnosti Ukrajinců se mohlo skrývat to, jak se jim dařilo během předchozích dnů – respektive nedařilo. Zatímco trojice ukrajinských lyžařek zaostávala za vedoucími sportovkyněmi o 17 minut, lépe si nevedli ani ukrajinští mužští sportovci, kteří se pohybovali na chvostu celého žebříčku.



Záhadu zmizení ukrajinských sportovců rozsekl po delším mlčení až reprezentační trenér ukrajinského týmu Oleksandr Pucko, jenž se měl podle Expressenu a ukrajinského serveru Obozrevatel za celou situaci omluvit a vysvětlil, že vlastně bylo „zmizení“ Ukrajinců zcela podle plánu.



Rozhodnutí o odstoupení ze soutěže padlo dle Pucka kvůli nabitému programu sportovců a potřebě se soustředit na další soutěže. „Nyní se soustředíme na přípravu na juniorské mistrovství světa a zbývající etapy Světového poháru. Došlo k nedorozumění s pořadatelem. Omlouváme se za vzniklou situaci,“ uvedl ukrajinský trenér.

Dříve podle ukrajinského serveru též kritizoval novináře, že „vypustili skandál“ o zmizení ukrajinských lyžařů, přestože to mělo být „od začátku plánované“. Proč si hlavu lámali s náhlým „vypařením“ jeho svěřenců i samotní pořadatelé, vysvětlil „nesprávnou komunikací s organizátory“.



Tým byl dle něj z digitálního registračního systému Mezinárodní lyžařské federace odhlášen, ale tato informace se k organizátorům závodu již nedostala.



Mezinárodní lyžařská federace v pátek odpoledne posléze pro Süddeutsche Zeitung pronesla, že skutečně ukrajinští sportovci chtěli od začátku Tour de Ski opustit na Nový rok. Problémem měla být pro ukrajinské sportovce dle ní i finanční zátěž závodů, v nichž dle německé Sport1 uspět „Ukrajinky i Ukrajinci neměli šanci“.

