Stejně jako za covidu. Vadná data. Green Deal demaskován. Český matematik odhaluje

Mezinárodně uznávanou autoritu v oblasti klimatických změn je Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), vědecký mezivládní orgán, který byl založen v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu dvěma organizacemi OSN: Světovou meteorologickou organizací a Programem OSN pro životní prostředí. Sám však žádný původní výzkum neprovádí,ani přímo nesleduje změny klimatu, ale provádí systematický přehled veškeré relevantní publikované vědecké literatury s cílem poskytnout komplexní aktualizované informace o změnách klimatu, jejich účincích a možných strategiích.

Na opačném pólu stojí nizozemská nadace Climate Intelligence Foundation (zkráceně Clintel), která naopak upozorňuje na údajnou manipulaci s klimatickými daty a jejich chybnou interpretaci ze strany IPCC a politiků. O sobě tvrdí, že se snaží objektivně a transparentně informovat širokou veřejnost o tom, jaká fakta jsou dostupná o klimatických změnách a klimatické politice a také kde se fakta mění v domněnky a předpovědi. Nadace vede a podněcuje veřejnou diskusi a provádí investigativní zpravodajství v této oblasti. Clintel chce fungovat jako místo mezinárodního setkání vědců s různými názory na klimatické změny a klimatickou politiku. Mainstreamovými médii je ovšem zpochybňován a označován za klimatoskeptiky, nebo přímo za popírače vědy.

Čím větší katastrofu „věští“, tím tučnější grant

I tak se v Česku našla skupina vědců, kterým je přístup Clintelu blízký a naopak se neztotožňují se závěry, které prostřednictvím Mezinárodního panelu pro změnu klimatu přijímá takřka celý svět. „Za tu dobu, co se pohybuju ve vědě, jsem viděl mnoho modelů, do nichž jejich pyšní akademičtí autoři vložili mnoho úsilí a reklamy, ale které při predikci věcí budoucích strašlivě selhaly. Psal jsou o tom zde. Málokdo si to uvědomuje, ale za celou dobu covidové epidemie se neobjevil ani jeden model, který by byl schopen aspoň přibližně správně předpovědět, kdy právě probíhající vlna infekcí vyvrcholí nebo jestli přijde další vlna, případně kdy. Predikční modely byly během epidemie úplně bezcenné,“ říká pro ParlamentníListy.cz matematik Tomáš Fürst z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Rozvrácení průmyslu za účelem snížení emisí

Ve svém postoji však na rozdíl od zastánců oficiálního výkladu klimatických změn tak kategorický není. „Netvrdím, že je vyloučené, aby výše uvedená hypotéza oteplovačů platila. Jen tvrdím, že úroveň evidence, kterou pro tuhle hypotézu máme, v žádném případě neopravňuje rozvrácení průmyslové civilizace za účelem snížení emisí CO2, které právě v Evropské unii provádíme. Až se za 50 let ukáže, že oteplovací modely byly – jako již mnohokrát v minulosti – chybné, omluví se alespoň jejich autoři? Po covidovém modelovacím fiasku se neomluvil nikdo,“ konstatuje pedagog z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky.

Závěry Mezivládního panelu pro změnu klimatu jsou mainstreamovými médii vždy prezentovány jako „vědecký konsensus“, a tedy jediné správné, ačkoli jednostranně zdůrazňují pouze emise skleníkových plynů. „Argument ‚konsensem vědců‘ je směšný. Konsensus je poslední útočiště vědeckých šarlatánů, když jim dojdou skutečné argumenty. Kdyby měli data a argumenty, nepotřebovali by ‚konsensus‘. Za covidu byl taky ‚konsensus‘ na Safe&Effective – místo dat z pořádně udělaných studií – a jak to dopadlo,“ připomíná Tomáš Fürst.

V historii planety se teplota měnila prudce často

Prohlášení podepsal rovněž Jiří Kobza, který vystudoval obor geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. „Mé názory o vlivu lidstva na klima se liší od zcela převládajících stanovisek tím, že nesouhlasím s tvrzením, že množství skleníkových plynů, vytvořených lidskou činností, je hlavní a podstatnou příčinou globálního oteplování. Jsem původním vzděláním geolog a celý život, ať už jsem pracoval na různých pozicích, jsem komunikoval se svými bývalými kolegy a dalšími známými, a to nejen geology, ale i specialisty z dalších přírodovědných a technických oborů. Často jsem s nimi diskutoval, četl jejich publikace nebo jsem se zúčastnil různých seminářů a přednášek,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz poslanec Jiří Kobza.

Poukazuje na to, že tito lidé vycházejí jak z poznatků vlastních výzkumů, tak i z nezávislé interpretace dat jiných výzkumníků či celých projektů. „Jejich závěry jsou proto velmi logické a přesvědčivé. V geologické historii planety se již mnohokrát prudce měnila globální teplota. Často byla ještě mnohem vyšší, než je nyní. Stejně to bylo s obsahem CO2 v atmosféře. Většinou růst globální teploty předcházel zvýšení obsahů CO2 v atmosféře. Není to sice pravidlo, ale většinou tomu tak bylo. To je mimo jiné dané i tím, že v zemské hydrosféře je rozpuštěno mnohem více oxidu uhličitého, než je ho v celé atmosféře – a když se oteplí… Stejně tak obsah skleníkových plynů v permafrostu je velmi vysoký,“ podotýká.

Změna klimatu není pro civilizaci hlavní problém

Rovněž tak připomíná, kolikrát tu již bylo zalednění, které dosahovalo až do našich zeměpisných šířek. „V dávnější geologické historii došlo dokonce téměř ke globálnímu zalednění. A naopak, kolikrát tu už nebyly vůbec žádné polární ‚čepičky‘. Nemluvím už o kolísání hladiny moří, což je také zcela normální jev, v závislosti mimo jiné i na množství vody vázané v kontinentálním ledovci během dob ledových. Planeta, její atmosféra a hydrosféra, zkrátka není statický systém. A tento je řízen procesy, kterým jsme ještě plně neporozuměli, ačkoliv se převládající ‚vědecká‘ stanoviska tváří, jako že ano. Navíc má tento systém velikou setrvačnost a my jej můžeme ovlivnit jen velmi málo,“ tvrdí Jiří Kobza.

Nizozemská nadace Climate Intelligence Foundation (Clintel), k níž se svým prohlášením podepsaní čeští vědci hlásí, je známá deklarací „There is no climate emergency“, tedy že klimatická nouze neexistuje. „Ze všech problémů, které naše civilizace má, považuju změnu klimatu za problém s pořadovým číslem asi 153. Mnohem větší problém je, jak se chováme k hospodářským zvířatům, jak likvidujeme přirozené lesy, jak ničíme koloběh vody v přírodě, jak se vzájemně trávíme toxickými substancemi, kterým říkáme jídlo, jak mrzačíme děti vakcínami, a to nejen covidovými, jak se pomalu zabíjíme toxickými substancemi, kterým říkáme léky, jak ničíme lidem charaktery a životy v institucích, kterým říkáme školy a tak dále a tak dále,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Tomáš Fürst.

Přiznejme si, že klimatická nouze neexistuje

Všechny výše uvedené problémy považuje za mnohem závažnější než fakt, že je v létě občas teplo. „A daly by se řešit, kdyby se jimi někdo zabýval. Místo toho jsme se chorobně fixovali na boj s neškodným plynem, kterého jsou v atmosféře asi 4 molekuly na deset tisíc. A nejsmutnější na tom je, že i kdyby se Ursule podařilo vymazat celou evropskou civilizaci z povrchu zemského, klimatu to nijak nepomůže, protože Asie bez problémů vypustí všechen kysličník i za nás. Jsem zvědav, jak si budou generace, které přijdou po nás, vysvětlovat tuhle totální ztrátu soudnosti, která naši civilizaci postihla,“ přiznává matematik.

Z deklarace, že klimatická nouze neexistuje, nelze podle Jiřího Kobzy vyvozovat, že si lidstvo může ve vztahu k planetě počínat stejně jako dosud. „Clintel nic takového netvrdí, jenom zpochybňuje smysluplnost – a hlavně způsob a rychlost – ‚dekarbonizačních‘ opatření, která se snaží některé politické kruhy, zejména v EU, prosazovat. Rovněž poukazuje na možné negativní důsledky těchto, z mého pohledu neuvážených, činností na lidskou společnost. Přiznejme si, že klimatická nouze skutečně neexistuje. Fluktuace podnebí, které dnes zažíváme, jak jsem již uvedl, jsou a vždy byly na Zemi běžné. Změny se střídají jednou rychleji, jednou pomaleji, někdy téměř pravidelně, jindy byla období dlouhé klimatické stability. A to všechno bez jakéhokoliv zásahu člověka. Přínosné bude, když se co nejvíc lidí seznámí s doslovným českým překladem této deklarace,“ dodává poslanec a vystudovaný geolog Jiří Kobza.

