Sto tisíc na divadlo, sto tisíc na zoo... Toto platíte lidem Černochové. A nejen to

Kážou vodu, pijí víno. Tak by se dala popsat činnost vrcholných politiků, uvádí Jana Bobošíková, která v novém díle poukazuje na to, jak europoslanec Jiří Pospíšil z TOP 09 opakovaně používá jeden z genderových stereotypů, proti kterým TOP 09 léta brojí, mlčí o tom ale jak média, tak stranické špičky. Upozornila na zajímavé nákupy z Ministerstva obrany a z Akademie věd v době šetření a zvyšování daní nebo na to, jak úředníci za naše peníze míří do zoo a na operu.

Místopředsedkyní Ústavního soudu byla jmenována profesorka Kateřina Ronovská. Bývalému ministru spravedlnosti Pospíšilovi z TOP 09 vůbec nevadí, že Ronovská nemá žádnou skutečnou právní praxi, doposud nebyla ani soudkyně, ani státní zástupkyně a ani advokátka, uvádí Bobošíková.

Pospíšil oceňuje její kvality akademického teoretika a také vzhled soudkyně Ronovské, učinil tak dokonce opakovaně. „Ona už prokázala, že si zaslouží v takovém nízkém krásném věku být ústavní soudkyní, a je to navíc krásná žena, to je také důležité říct z tohoto pohledu,“ vyprávěl v pořadu Interview ČT24. Podobně se vyjádřil i v nedělní Partii. „Je to krásná žena, to je samozřejmě dobře,“ uvedl Pospíšil na adresu Ronovské.

„Je zajímavé, že bývalému ministru spravedlnosti nevadí, že ústavní soudkyně Ronovská je zároveň v několika dozorčích radách úzce spjatých se sponzory a podporovateli pětikoalice i prezidenta Petra Pavla. A je zajímavé, že moderátoři bez mrknutí oka nechávají prosazovat Jiřího Pospíšila nevhodný genderový stereotyp v přímém přenosu,“ pozastavuje se Bobošíková, která se zároveň ptá: „Proč nám exministr Pospíšil třeba nesdělí, že předseda Ústavního soudu Baxa je krásný muž?“

Na přetřes pak přišly zajímavé smlouvy.

„V době údajného všeobecného šetření, kdy jednotlivá ministerstva a úřady prý hledají, kde a jak ušetřit, nakupuje Ministerstvo obrany vstupenky. U Městského divadla v Brně nakoupilo 238 vstupenek po 500 korunách na libovolné představení. Celková cena je téměř 120 tisíc. A to není vše, z peněz daňových poplatníků je nutné zajít nejen za kulturou, ale také za zvířátky. V pražské zoologické zahradě utratilo ministerstvo Jany Černochové z ODS téměř 120 tisíc za vstupenky. Jde o třináct ročních firemních karet v ceně 9 600 korun za jednu. S touto kartou se do zoologické zahrady může 48krát ročně, a to čtyřikrát za den,“ uvádí Bobošíková.

„Vztahy pražské zoo s pětikoaliční vládou jsou vůbec nadstandardní. Premiér Petr Fiala sice neměl čas zajet uklidnit rozbouřené ukrajinsko-romské spory do Krupky, zato zajel do pražské zoo pokřtít hříbě koně Převalského,“ dodává moderátorka pořadu Aby bylo jasno.

Kromě jiného představila, jak se vyhazují peníze v Akademii věd České republiky, instituce, která od daňových poplatníků dostává sedm miliard ročně k tomu, abychom jako země byli na špičce vědeckého výzkumu. Audit zde zjistil nehospodárné utrácení za pohoštění či za poradenské služby, umělé navyšování nákladů nebo využívání služebních vozidel pro soukromé účely.

V době, kdy v Akademii věd probíhala kontrola, zakoupila kancelář Akademie věd lístky na operu. „Vědci za naše peníze vykoupili celé Národní divadlo, za 800 tisíc korun ze státní kasy se tam budou 18. ledna 2024 veselit u Pucciniho opery Madam Butterfly. A protože něco jako finanční management Akademii věd nic moc neříká, tak zaplatili Národnímu divadlu oněch 800 tisíc pět měsíců dopředu,“ uvedla Bobošíková několik ukázek hospodaření s penězi ve státním rozpočtu.

