Stovky ruských vojáků usedly k večeři a přiletěly HIMARSy. A to nebyl zdaleka jediný průšvih dne...

„Mají strach, který nemohou zakrýt. A mají k tomu dobrý důvod. Oni totiž prohrávají. Drony, rakety ani nic jiného jim nepomůže,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k útokům bezpilotních letounů íránské výroby, které útočily na město Kyjev druhou noc v řadě. CNN Prima NEWS informovala, že došlo k poškození energetické infrastruktury a nakrátko se přerušily dodávky elektřiny a tepla.

Daniil Bezsonov, vysoký regionální představitel podporovaný Ruskem, podle Reuters řekl, že Ukrajinci kolem půlnoci srovnali raketami HIMARS americké výroby se zemí školu sloužící jako úkryt ruských rekrutů v Makijivce u Doněcka kolem půlnoci. V té chvíli podle lidí oslavovali začátek nového roku na pozadí televizního projevu prezidenta Vladimira Putina.

„Rodinným příslušníkům padlých vojáků poskytneme veškerou potřebnou podporu,“ slíbil mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Ztráty neskrývá ani obávaná Wagnerova skupina. Její zakladatel Prigožin promluvil na videu ve sklepech plných mrtvol a při nakládání těl v černých pytlích. „Kontrakt vypršel. Mějte se, chlapci. Šťastný nový rok,“ říká ve videu Prigožin. Na frontu přivezl také pověstné kladivo, kterým členové žoldnéřské skupiny popravují zběhy.

Wagnerovci přitom zaznamenávají i ztráty další, a sice z výcvikového tábora ruských žoldáků, odkud 22. prosince uprchlo šest bývalých trestanců i s výzbrojí. Hrozí tak, že místo na Ukrajině začnou vraždit v Rusku, uvádí agentura Reuters.

Zatímco Moskva po ostřelování města Makijivka přiznala 63 mrtvých, Kyjev hovoří o několika stovkách. Někdejší vůdce proruských separatistů Igor Girkin na Telegramu potvrdil, že počet ruských vojáků zabitých při ukrajinském úderu na základnu v Makijivce je minimálně dvě stě, jeho slova v českém překladu sdílela na svém facebooku publicistka Lucie Sulovská.

„Informaci o zničení objektu jsem obdržel kolem jedné hodiny ráno 1. 1. 2023. Objekt, kde se nacházela jednotka N, složená převážně z mobilizovaných ruských občanů, byl téměř zcela zničen v důsledku výbuchu munice uložené ve stejné budově. Zničena byla také téměř veškerá vojenská technika, která stála v blízkosti budovy bez sebemenší známky maskování,“ popisuje důsledky útoku raket HIMARS. Stále podle jeho slov nejsou k dispozici konečné údaje o počtu obětí, protože mnoho lidí se pořád pohřešuje, zůstali pod troskami. „V každém případě – množství mrtvých a zraněných se počítá na několik stovek (k dispozici jsou přibližná čísla ‚dvoustovky‘, ale nebudu je uvádět),“ pokračuje.

„Byl jsem varován, že se něco takového může kdykoli opakovat, protože to nebylo jediné takové (extrémně zahuštěné) rozmístění personálu a techniky v zóně dosahu raket HIMARS. A ano, není to ani první takový případ – i v loňském roce jich bylo poměrně dost. I když zpravidla s menšími ztrátami. Ale naši generálové jsou nepoučitelní, i když se po letních ‚pogromech na velitelství‘ sami raději drží dál od místa působení svěřených jednotek, tj. mimo okruh nepřátelských střel.

Přečetl jsem si komentáře k mému příspěvku o Makijivce od dvou majorů. S překvapením jsem zjistil, že hlavním viníkem tragédie, která se stala, jsem já… Protože: samé lži, nic se nestalo; je to vojenské tajemství; ztráty jsou značně přehnané; jsem zrádce, který nemá právo odsuzovat vrchní velení.

Teď se stydím a jsem smutný… Odebírám se do Haagu!“ uzavírá bývalý spojenec Putina.

Explozi hlásili v noci z neděle na pondělí také lidé z oblasti vojenského letiště Baltimor ve Voroněži v Rusku, asi 200 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Silný výbuch otřásl celými budovami a vyhnal lidi uprostřed noci na balkony, aby se podívali, co se děje, informoval lokální ruský deník.

It's loud in #Voronezh



Local authorities claim that the air defense system was working.



The explosions came from the direction of the "Baltimore" military airfield, where Russian combat aviation is located. pic.twitter.com/vzM0S0RDHN