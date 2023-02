Takže sláva Ukrajině... Mladý Kolář popsal své zážitky z návštěvy země

reklama

„Při cestě na Ukrajinu jsme byli i v Buči, Boroďjance a Irpini. Cítím, že zrovna dnes je vhodné o tom napsat,“ píše Kolář junior v komentáři k prvnímu roku války na Ukrajině, nadepsaném velkými písmeny „NAKOPAT DO PR*ELE“.

„Přesně před rokem Russáci (sic!) napadli Ukrajinu. Mysleli si, že za pár dní maximálně týdnů odstraní vedení státu, dosadí loutkovou vládu a pohřbí ukrajinskou samostatnost. To se jim nepovedlo, a od té doby se Ukrajincům mstí. Říká se tomu ‚válka‘, ale i ta má nějaká pravidla. To, co předvádí Rusko na Ukrajině, nemá žádná pravidla, a co je Rusko zač, došlo světu právě při pohledu na masové hroby, umučené civilisty a zvěrstva v Buči,“ napsal Kolář mladší.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Buča je předměstí Kyjeva, dřív asi docela příjemné klidné město. Během několika málo týdnů okupace tam Rusové pozabíjeli přes 450 lidí, civilistů, včetně několika dětí. Některé oběti byly zjevně mučeny, část měla ruce svázané za zády. V Buči si Rusáci, zjevně frustrovaní svými neúspěchy, svoji zlost vybíjeli na obyčejných lidech, kteří si třeba jen šli pro vodu. Nakonec fotografie bezvládných těl lidí, ze kterých si ‚osvoboditelé‘ udělali živé terče, obletěly svět,“ připomíná kontroverzní masakr ve městě Buča.

Psali jsme: Mladší Kolář vyrazil na Ukrajinu. Dostal pokutu a raduje se

V Buči, kde byl masový hrob, se byl sám podívat: „116 těl v jedné díře, tak, jak je odnesli z ulice, když to zrovna místním Rusáci dovolili. Oblečení, obutí, obalení žlutým pískem. 9 z nich byly děti. To, co zní jako středověk, se dělo přesně před rokem,“ pokračuje Kolář.

„A já si každý den přeju, aby Rusáky nejenom za tohle Ukrajinci pořádně nakopali do zadnice. Protože ruku na srdce – kolik takových dalších Bučí a Boroďjanek je v místech, kde teď Rusáci řádí…“ dodává někdejší starosta Prahy 6, kde nechal odstranit sochu sovětského maršála Koněva.

Vyzval, aby se lidé vžili do života a pocitů ukrajinských dětí. „Schválně si zkuste představit tohle. Jakmile v Bělorusku vzlétne stíhačka, na Ukrajině musí děti ve školách a školkách do krytů. Pošlete dítě do školky, a to pak místo skákání do kaluží skáče do sklepa, ze kterého museli udělat protiletecký kryt. A vidět ty malé děti, ty malé stolky a židličky a postýlky v krytu, kde se je paní učitelky snaží zabavit jako by se nic nedělo, to je něco, co nažene slzy do očí i takovému pařezu, jako jsem já,“ napsal Ondřej Kolář.

„Přes to, co se tam stalo a jaké podmínky na Ukrajině jsou, se z toho středověku, ve kterém se loni ocitla, velmi rychle vrací do civilizace. Domy se opravují, lidi se snaží žít, děti do škol, školek a krytů chodí. Chuť vracet život do normálu je mnohem silnější než zmar a zkáza, které se plíží z Moskvy. To jde jen obdivovat. A podporovat. Tady to to prostě vypadá, že na ukrajinskou chuť svobodně žít je ruská snaha podrobovat krátká. Takže sláva Ukrajině!“ volá Ondřej Kolář.

Psali jsme: Musí vysvětlit. Pavlův Kolář má znovu na talíři... „Jaký zákon o advokacii? Vždyť není právník!“ Kolář odrážel novináře. A Bobošíková se neudržela „Milovník dezinfa se čílí, sebrali mu hračky“. Kolář junior se na síti smál Okamurovi Štěpánek se neudržel: Kdo věří tomu, co šíří o ruské invazi Biden? Vymyté mozky! Lipavský, Kolář...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama