Ten Magyar opravdu není liberál. Rakušan, Kupka i Havel vystřízliví, tuší Valeš

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Takto výhru Magyara vítá předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel: „Je skvělé, že si Maďaři zvolili místo spojenectví s východem cestu na Západ. Pro nás to znamená konec vydírání EU ve prospěch Ruska! Pro Maďary to snad bude znamenat obnovení nezávislosti médií, soudů a vůbec svobodné občanské společnosti. Že to bude těžká mise, každý vidí.“
„Dnes Viktor Orbán, za rok Robert Fico a za tři Andrej Babiš. Cesta k silným státům v silné Evropě začíná,“ napsal předseda ODS Martin Kupka.
Připojil se také předseda STAN Vít Rakušan: „Maďarsko odstavilo od moci Orbána, který se dlouho zdál neporazitelný. Jsem si jistý, že i my se dokážeme v dalších volbách zbavit Babiše a nacionalistů a uhájit plnohodnotnou demokracii. Za Starosty můžu slíbit, že na tom budeme pracovat den co den.“
Z výhry Magyara má radost i bývalý premiér Petr Fiala, podle kterého je to dobrá zpráva nejen pro Maďarsko.
Gratuluji Péteru Magyarovi k vítězství v parlamentních volbách.
Maďarští voliči demokraticky rozhodli, že po 16 letech dojde ke změně ve vedení země. Vzhledem k tomu, kam se v posledních letech posunula politika Viktora Orbána, považuji to za dobrou zprávu nejen pro Maďarsko,…
Magyar po výhře sbírá gratulace z celého světa. Blahopřáli mu Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Hillary Clinton nebo Barack Obama.
Než se Magyar stal hvězdou evropské politiky a nadějí české opozice, patřil do úzkého mocenského kruhu kolem Viktora Orbána. 17 let byl ženatý s Orbánovou ministryní spravedlnosti Judit Vargovou. Jejich manželství skončilo bouřlivým rozvodem, během kterého Magyar zveřejnil potají pořízené nahrávky své manželky, které ji a stranu Fidesz usvědčily ze zapojení do korupční kauzy. Za Orbánovy vlády byl Magyar zaměstnancem maďarského ministerstva zahraničí a jako diplomat nastoupil na Stálé zastoupení Maďarska při EU. Po návratu do Maďarska byl ředitelem a členem správních rad velkých státních podniků. Na začátku roku 2024 po 22 letech služby opustil Fidesz a převzal mimoparlamentní stranu TISZA.
Péter Magyar je konzervativec. Chce pragmatické vztahy s Ruskem a nevyloučil ani dodávky ruské ropy do Maďarska. Staví se proti vojenské pomoci Ukrajině a jeho strana v Evropském parlamentu blokovala 90miliardový úvěr pro Ukrajinu. Chce řešit otázku Benešových dekretů a odmítá unijní migrační pakt. Politiky, kteří doufají, že Magyarova výhra začíná politický obrat ve střední Evropě, může čekat hořké zklamání. Redakce ParlamentníchListů.cz požádala politologa Lukáše Valeše, aby okomentoval radost české opozice z Magyarovy výhry. „V prvé řadě bychom je měli odkázat na aktuální výsledky veřejného mínění. Uvízli ve vlastní pasti. Chybně připodobňovali Babiše k Orbánovi a myslí si, že existuje nějaký blok ‚zla‘, proti kterému stojí ‚dobro‘, což jsou oni,“ řekl Valeš. Babiš si podle něj uvědomuje důležitost spolupráce na úrovni V4 a jeho vystupování na Evropské radě jasně ukazuje, že má vlastní agendu. „V České republice není ohrožena demokracie. To je právě ten zvláštní narativ o dobru a zlu. Proběhnou normální demokratické volby a v nich občané nebudou vládu posuzovat podle toho, jestli Orbán padnul, nebo nepadnul, ale podle ekonomických výsledků.“
Rakušana, Havla a Kupku čeká vystřízlivění, protože Péter Magyar není liberálně progresivistický politik. „Oni si neuvědomují, že to není jejich člověk. Jim stačilo, že stojí proti hlavní představiteli takzvaně ‚zla‘, netřeba připomínat, že to byl původně jeho člověk a jeho názory tomu samozřejmě odpovídají,“ řekl Valeš. Magyar Orbána porazil, protože oslovil typického maďarského voliče. Maďaři jsou mnohem méně liberální než Češi. Jako příklad Valeš uvedl, že maďarská společnost si ve velké většině nepřeje podporu Ukrajiny.
Maďarské volby se proměnily v souboj „všech proti jednomu“. Magyar proto při své vládě nebude mít výhodu stabilního zázemí, jaké měl Orbán. „Tisza zatím byla sjednocena společným nepřítelem. Maďaři řekli, co po šestnácti letech nechtějí. Tisza je takový slepenec, který se neopírá o jasný ideologický půdorys. Hlavním důvodem, proč vyhrála, není ‚pro‘, ale ‚proti‘,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Lukáš Valeš. Péter Magyar je podle něj podobným vůdcovským typem politika jako Viktor Orbán. Rozhodne, zda osobnosti, které se na kandidátce Tiszy dostaly do Parlamentu, budou jeho autoritu stavět nad vlastní politický názor. Péter Magyar udělal z Tiszy „catch-all“ hnutí odborníků a celebrit. Do boje proti Orbánovi se zapojili maďarský herec Ervin Nagy, operní pěvkyně Andrea Rost nebo olympijský medailista v šermu Kristián Kulcsár.
