Těším se, že nepřijdete! „Hujer“ hospodský odpůrcům očkování. Kontrolovat bude rád

„Blíží se nám zítřek a s ním i nová pravidla pro fungování hospod. Dlouho, fakt dlouho jsem dumal, jak to udělat, jak se k tomu postavit, a nakonec při čtení neuvěřitelně dementních postů „odmítačů“ očkování na jedné straně a čísel ÚZIS na straně druhé jsem se rozhodl, že prostě kontrolovat budeme a lidé bez očkování nebo testu dostanou maximálně kelímkáč na ven, ale v hospodě je sedět nenecháme,“ píše se na facebookové stránce hospůdky v centru Prahy.

Anketa Souhlasíte s tím, že hospodský musí od 1. listopadu kontrolovat bezinfekčnost? Souhlasím 18% Nesouhlasím 78% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7021 lidí

„Důvody jsou poměrně jasný a tady se předem omlouvám, že se do případného shitstormu pod tímhle postem nepřidám a nebudu o nich nijak polemizovat. Čísla naprosto výmluvně ukazujou, jaký je poměr hospitalizovaných a jejich věkový průměr mezi očkovanými a neočkovanými. A poměrně jasnou logikou z toho vychází, že jestli se z tohohle někdy máme vyhrabat, je potřeba očkovat. Samozřejmě že to neochrání na sto procent, ale snížení rizika je z výše zmíněných čísel jasně patrné,“ uvádějí dále.

„Dalším důvodem jsou samotní ‚odmítači‘ (tady nemám na mysli neočkování ze zdravotních důvodů), kdy už jen z principu nemůžou mít jediný důvod k pocitu, že jejich neuvěřitelně kreténské argumenty ‚děti si budou píchat heroin‘, ‚jsou tam nanočipy‘, ‚vraždíte naše děti a nebudeme si do sebe píchat jedy‘ je vedly k vítězství nad rozumem a logikou. Dokonce se přiznám, že z tohohle pohledu i krok vedoucí ke kontrolám v hospodách v koutku duše vítám, bo po pár srážkách s podobnými dementy jsem měl sto chutí zamknout hospodu, zahodit klíč a odstěhovat se na pustej ostrov,“ píše se dále.

„S docela velkým nasráním sleduju, kolik hospod se teď chlubí tím, jak na to budou srát, jak nabízej desetiprocentní slevu na rum pro neočkovaný, jak se oháněj svobodou a demokracií v naprosto pokřiveným významu, ale kdyby došlo k dalšímu lockdownu, budou nejvíc řvát, jak jim to ubližuje a jak je všude kolem nás covid fašismus. Přitom zrovna tohle opatření má šanci (ale samozřejmě se taky můžu plést) bejt dobrým kompromisem a cestou, jak případnýmu lockdownu předejít. Takže prostě tak. Kdo nejste, skočte se oočkovat. Fakt to nebolí a fakt vám to žádnou mutaci nepřivodí a ani vám to nezesílí mobilní signál, vaše děti určitě po injekci nezačnou mít absťák a nebudou řvát ‚šlehni mi ještě a teď zkus háčko‘, nevyroste vám druhá hlava, nebudou se nad váma rojit letadla DHL s chemtrails ani kolem vás nepřestanou fungovat mikrovlnky. Je to cesta, jak se z tohohle marastu konečně vyhrabat,“ dodávají.

„Mno a konec moralitky a teď, jak to bude vypadat. Bude to jednoduchý, přijdete, ukážete, že jste očkovaní nebo že máte test (nebojte, nikdo si vaše nacionále opisovat nebude ani nikdo nebude nic skenovat, kopírovat z vašich mobilů ani si fotit vaše rodný číslo, aby vám ukradl identitu). Právě kvůli lidem, pro které je očkování problém třeba ze zdravotních důvodů (nebo pro ty rozumnější z řad ‚odmítačů‘), budou na baru k prodeji jednorázové testy, které si budete moci hned v hospodě udělat. A nebojte, nebudeme na nich vydělávat ani korunu, za kolik je pořídím, za tolik budou v prodeji (i když počítejte, že to pořád nějaká ta stovka asi bude, nevím, jak se teď pohybuje cena). Ve chvíli, kdy neukážete ani výsledek testu, ani očkování, ani si neuděláte jednorázový test, nedostanete nic a budete vyzváni k odchodu. V podstatě jednoduchý jako facka. Díky každýmu, kdo dočetl až sem a kdo bude nové opatření respektovat. Pokud díky němu přijdu o pár stálejch hostů, bude mě to mrzet, ale nenadělám s tím nic,“ uzavírají.

