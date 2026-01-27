Tiskovka opoziční pětky: Macinka si tu po nocích vydírá prezidenta, zuřil Rakušan

Na vystoupení ministra zahraničí Petra Macinky navázala tisková konference představitelů opozičních stran. Ti jeho vysvětlení odmítli, mluvili o bezprecedentním nátlaku na prezidenta. Podobné jednání podle nich nesmí být v české politice normalizováno. Zazněly opakované výzvy k tomu, aby premiér přestal mlčet.

Tiskovka opoziční pětky: Macinka si tu po nocích vydírá prezidenta, zuřil Rakušan
Foto: ČT24
Popisek: Tisková konference opozice k výrokům ministra zahraničí Petra Macinky

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vystoupil v úterý krátce po 16. hodině na mimořádném brífinku, kde shrnul své postoje k obviněním ze strany prezidenta i k nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Odmítl, že by zprávami, které si vyměnil s poradcem prezidenta Petrem Kolářem, vydíral hlavu státu. Hovoří o politickém vyjednávání. Na nadcházejícím summitu NATO by podle něj Českou republiku neměl reprezentovat prezident Petr Pavel, protože se podle něj nepohybuje v ústavním rámci; tento postoj hodlá sdělit i generálnímu tajemníkovi NATO.

Nedlouho po vystoupení ministra zahraničí Petra Macinky se k celé kauze vyjádřila také opozice na samostatné tiskové konferenci. Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že vládní většina se k věci zatím nepostavila čelem, a vyzval premiéra k jasné reakci. „Vládní koalice se dnes rozhodla vymlčet a nereagovat na velmi závažná zjištění, se kterými prezident seznámil českou veřejnost,“ řekl novinářům ve Sněmovně.

Podle Kupky je nyní na tahu premiér, protože ze samotných zpráv vyplývá, že Macinka se opíral o jeho podporu. „Je na řadě premiér, aby se k tomuto jednoznačně postavil,“ řekl předseda ODS. Zopakoval, že opozice považuje obsah zpráv za nepřijatelný tlak na hlavu státu.

Macinkovo vystoupení podle něj situaci nijak nezklidnilo, ale naopak potvrdilo závažnost celé věci. „Petr Macinka ve své tiskové konferenci jenom potvrdil, že se reálně nejenom chystá vyhrožovat, ale fakticky tlačí a vyhrožuje prezidentovi,“ dodal Kupka.

Andrej Babiš se nyní obrátil na obě strany sporu – vyzval prezidenta Petra Pavla i ministra zahraničí Petra Macinku ke společnému jednání. Současný konflikt mezi nimi podle něj není správný a měl by se řešit u jednoho stolu, kde se podobné spory dají vyřešit rychleji a efektivněji než prostřednictvím ostrých vzkazů přes média a tiskové konference.

Rakušan: Mlčení premiéra je známkou slabosti

Předseda Starostů Vít Rakušan zdůraznil, že „pokud premiér mlčí, tak je to slabý premiér“. „Pokud teď sjednává nějakou mediační schůzku mezi prezidentem a svými ministry, tak je to opět důkaz toho, že není silným premiérem. On si má ve své vládě udělat pořádek a zajistit to, aby ministr jeho vlády, vicepremiér jeho vlády, nevystupoval a nefungoval a nepracoval tím způsobem, že po nocích vydírá prezidenta naší země,“ uvedl Rakušan před novináři.

Vicepremiér Macinka podle něj závažnost celé věci bagatelizoval. Opozice proto požaduje, aby premiér předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a jednoznačně se k celé kauze vyjádřil.

Vít Rakušan novinářům sdělil, že jinak zváží k tomuto tématu svolání mimořádné schůze. Ve chvíli, kdy Macinka říká, že Pavel nepojede na summit, pokud podmínce nevyhoví, začíná podle něj naplňovat své vydírání.

Místopředseda Pirátů Martin Šmída prohlásil, že současná situace v české politice nemá obdoby. „Tohle jsme tady skutečně ještě neměli, vydírání prezidenta ministrem zahraničí, to je něco zcela bezprecedentního.“

„Řešení má v rukou pan premiér, takže já ho vyzývám: pane premiére, odvolejte Petra Macinku. Tohle není možné, ať se můžeme vrátit k normální práci. Taky stále nechceme řešit vaše kauzy,“ vyzval pirát premiéra k razantnímu kroku.

Výborný: Bezprecedentní vydírání nesmí být standardem

Předseda lidovců Marek Výborný uvedl, že premiér Andrej Babiš se podle něj celý den vyhýbal opozici i médiím a k situaci se nepostavil čelem. „Místo toho, aby čelil před Poslaneckou sněmovnou, které se jako premiér odpovídá, a jasně vysvětlil svůj postoj, postavil se k tomu bezprecedentnímu vydírání ze strany Petra Macinky vůči panu prezidentovi,“ doplnil.

„Když jsem sledoval tiskovou konferenci Petra Macinky a viděl jsem tu míru samolibosti, jakousi esenci arogantního chování, tak tady je potřeba říct, že my všichni, jak tu stojíme, nehodláme toto akceptovat, aby se to stalo standardem politického jednání v České republice. Považujeme to za něco, co je nepřijatelné, nepatřičné,“ dodal s tím, že Andrej Babiš se k tomu skutečně musí vyjádřit, a bude k tomu mít příležitost i zítra při pokračování jednání Poslanecké sněmovny.

Havel: SMS odhalují i přístup vlády k bezpečnosti

Předseda TOP 09 Ondřej Havel uvedl, že zveřejněné SMS podle něj neukazují jen na spor kolem prezidenta, ale otevírají i širší otázky fungování vlády a poukázal na to, že se v posledních dnech veřejně řešilo, zda Česká republika poskytne Ukrajině letouny L-159, a právě o tom se Macinka ve zprávách zmiňuje. „Macinka se tam o tom zmiňuje a mluví o tom v té esemesce, že by to přece šlo, že by to býval i s Tomiem domluvil, ale že chybná komunikace prezidenta to znemožnila.“

V této souvislosti zpochybnil, jakým způsobem vláda o zásadních bezpečnostních tématech rozhoduje. „Jakým způsobem probíhá na vládě debata o naší národní bezpečnosti? Jakým způsobem probíhá debata o tom, zda se postavíme, nebo nepostavíme za bojující Ukrajinu?“

Vyjádřil obavy, že takto zásadní otázky mohou být řešeny příliš neformálně: „Taková zásadní věc takhle na vodě, že bych ho byl přesvědčil a takhle je to špatně. Mě děsí to, jestli vůbec vláda v těchto zásadních bezpečnostních otázkách skutečně seriózně jedná. Ty SMS dávají nahlédnout i do toho, jak vláda přemýšlí v těchto bezpečnostních otázkách o tom, jak se třeba postavíme k té bojující Ukrajině,“ uvedl šéf TOP 09 závěrem.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na síti X uvedl, že Petr Macinka Česko znevěrohodňuje před našimi zahraničními partnery a bere si naši zemi jako rukojmí.

 

