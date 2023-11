Topolánek viděl sobotní Londýn a zuří: Zmr*i zneužili tento den. Jsme v pr...

Více než 300 000 propalestinských demonstrantů pochodovalo v sobotu 11. listopadu, v den, kdy si lidé připomínají oběti válečných konfliktů, centrem Londýna. Policie zatkla přes 120 lidí, když se snažila zabránit krajně pravicovým protiprotestujícím v přepadení hlavního shromáždění.

Reportáž PL: FOTO a VIDEO z místa: „Nechoďte skrz!“ Obří propalestinská demonstrace prošla Londýnem

Proti radikalizují se propalestinské demonstraci v Británii vystoupil na sociální síti X někdejší předseda vlády Mirek Topolánek. „Remembrance Day jsem v Londýně zažil. Pyšní vnukové doprovázejí dědečky ve slavnostních uniformách k památníku ve Whitehall. Neskutečný zážitek. To, že zmrdi zneužijí i tento den, nutně vyvolá reakci, jež má jméno. Tommy Robinson,“ uvedl a doplnil: „Jsme dost v prdeli, že?“

Mezi policií a krajně pravicovými skupinami, které se sešly na protest proti demonstraci konané v Den příměří, výročí konce první světové války, kdy si Británie připomíná své oběti války, došlo k potyčkám. Od hlavního pochodu se oddělily malé skupinky a asi 150 lidí s pokrývkami obličeje vystřelilo pyrotechniku, která zasáhla policisty do obličeje, což vedlo k zatýkání, uvedla agentura Reuters.

300,000 march in London ???? today in support of terrorism.



This is not Israel's problem. This is Britain's problem.



Good luck with that.

