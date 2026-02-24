Čína má dodat Íránu smrtící rakety. USA ve střehu

24.02.2026 19:52 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Írán je podle agentury Reuters blízko dohodě s Čínou o nákupu nadzvukových protilodních střel CM-302. Prodej by mohl posílit íránské úderné schopnosti a zkomplikovat snahy USA o omezení jeho raketového programu.

Čína má dodat Íránu smrtící rakety. USA ve střehu
Foto: X
Popisek: Írán vypustil stovky dronů i rakety na Izrael.

Írán je podle šesti zdrojů obeznámených s jednáním blízko uzavření dohody s Čínou o nákupu nadzvukových protilodních střel CM-302 s doletem přibližně 290 kilometrů, informuje agentura Reuters.

Ačkoliv jednání probíhají už nejméně dva roky, výrazně se urychlila po červnové 12denní válce mezi Izraelem a Íránem. Kvůli závěrečné fázi vyjednávání o nákupu raket měli do Číny vyrazit i vysocí íránští představitelé včetně náměstka ministra obrany Massouda Oraeiho. Není však jasné, kolik raket by bylo součástí dohody, jaká by byla cena, ani zda Čína obchod skutečně uzavře vzhledem k napjaté situaci.

„Írán má s jeho spojenci uzavřeny vojenské a bezpečnostní dohody a nyní je vhodná doba tyto dohody využít,“ uvedl představitel íránského ministerstva zahraničí pro agenturu Reuters.

Raketa CM-302 je nadzvuková protilodní střela určená k ničení válečných i jiných větších plavidel. Má dolet přibližně 290 kilometrů a letí velmi nízko nad hladinou moře. Podle oslovených odborníků by její nasazení výrazně posílilo úderné schopnosti Íránu a představovalo by hrozbu pro námořní síly USA v regionu.

Potenciální prodej čínských raket by podle agentury Reuters mohl zkomplikovat snahy Spojených států amerických o omezení íránského raketového a jaderného programu.

