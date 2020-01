Tu máš, Kotlebo! Od Nory Fridrichové. Ta vidí nacismus

Vůdce lidové strany Naše Slovensko silnými gesty nešetří. Tisková konference ve slovenském parlamentu se v červnu 2016 musela obejít bez vlajky EU. Hejtman banskobystrického kraje ji nechal odstranit i ze svého úřadu. Přezdívá ji modrý hadr. „Lidová strana Naše Slovensko je nejradikálnější euroskeptickou stranou v rámci relevantních slovenských politických stran, kde je jediná, která v podstatě aktivně svými kroky se snaží o vystoupení Slovenska z Evropské unie,“ uvedla politoložka Aneta Világiová.

Podle poslance Mariana Kotleby jde jeho strana do voleb s jasnou vizí. „Ubránit národní a křesťanský charakter Slovenské republiky,“ uvedl. Podle průzkumů jejich taktika vychází. Kotlebovci míří za volebním úspěchem. V preferencích je první vládní SMER s necelými 19 procenty, stále ale padá. Kotlebovci jsou se skoro 14 procenty hned druzí.

„Ta kauza vraždy Jána Kuciaka a to, co se potom vyvalilo, neboli všechna ta špína, která se váže s Marianem Kočnerem, napojení na představitele státu, napojeni na šéfa policie, prokuratury, soudy, Roberta Fica, to pomáhá i kotlebovcům,“ řekl novinář Matúš Kostolný.



Kotleba teď přebírá voliče vládnímu SMERu. „Jsou to lidi hluboce frustrovaní vývojem v těchto obdobích, a hlavně teda po roku 1989 celkově. Mají velkou nostalgii za režimem do roku 1989, no a to všechno vytváří takový koktejl, kde Marian Kotleba jednoduše posbíral lidi z té radikální pravice a paradoxně začíná sbírat i lidi, které bychom mohli charakterizovat jako radikální a extrémní levici," řekl k tomu sociolog Michal Vašečka.



Bývalý středoškolský učitel, dvaačtyřicetiletý Marian Kotleba, na Slovensku bojuje proti systému už skoro 20 let. Jeho první strana, Slovenská pospolitost, své neonacistické postoje příliš neskrývala. Samotnou Slovenskou pospolitost sice zakázal soud, Kotleba své téma ale drží. Vytrvale se hlásí k odkazu fašistického Slovenského štátu. V rétorice Marian Kotleba ubral, až když se v roce 2013 stal hejtmanem. O 3 roky později se jeho Lidová strana poprvé dostává do parlamentu. Dnes sice Marian Kotleba vystupuje jako profesionální politik, politiku samotnou ale podle analytiků nezměnil. Neonacismus například skrývá v symbolech, které mohou být vzkazem pro jeho radikální voliče. Čelí proto i obžalobě. Před dvěma lety například veřejně rozdával finanční dar v šecích, na kterých byla částka přesně 1 488 EUR.

Nacistická symbolika provází i další členy strany. Předseda východoslovenské buňky strany Rastislav Jakubík měl na hrudi hákový kříž. Sám mluvčí strany Ondrej Ďurica byl frontmanem neonacistické kapely Bílý odpor. Za kotlebovce kandiduje řada lidí, kteří měli problémy se zákonem. Řada voličů ale jejich neonacistické pozadí nevnímá. Strana slibuje, že vyřeší i sociální a ekonomické problémy, které lidi trápí. Slibuje například bezplatné zdravotnictví nebo výstavbu státních bytů.



„Každé to řešení je navíc jakoby obalené do té nacionalistické rétoriky, to znamená, že poukazuje na to, že stát se o to má postarat, je to jeho vlastnictví a on to bude řídit, a tedy nedojde ke zneužívání soukromým sektorem,“ sdělila politoložka Aneta Világiová.

