Tucker Carlson: Proč má uprchlíky z Gazy brát Západ? Je jiné řešení, kam s nimi

Americký konzervativní moderátor Tucker Carlson tvrdí, že západní země by v žádném případě neměly přijímat uprchlíky z Pásma Gazy, protože by si tak ještě více ohrozily vlastní bezpečnost. Souhlasí s ním, bývalý předseda Brexit Party Nigel Farage, který se ptá, proč si tyto uprchlíky nevezme třeba Saudská Arábie nebo Egypt. Farage navíc varuje, že mezi uprchlíky z Pásma Gazy bude mnoho stoupenců teroristů z Hamásu, což národní bezpečnost dané země ještě více ohrozí.

Tucker Carlson, který po vyhazovu z Fox News úspěšně vede svoji show na síti X miliardáře Elona Muska, varuje před přijímáním palestinských uprchlíků kvůli konfliktu hnutí Hamás a Izraele. „Zatím nevíme, co všechno přinese konflikt na Blízkém východě, ale můžeme si být jistí, že se do pohybu dají stovky tisíc, možná miliony uprchlíků. A kam ti všichni uprchlíci půjdou? To je ta zásadní otázka,“ tvrdí Carslon.

„Pokud byste se zeptali, proč si je nevezme Izrael, když je to jejich válka, přijde vám rychlá a jednoznačná odpověď. Tyto lidi tam přijít nemohou, protože jsou nebezpeční a destabilizovali by Izrael. A to je určitě pravda. Ale je zajímavé, že tito stejní lidé, kteří tohle říkají, současně tlačí na to, aby uprchlíci kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu mířili do západních zemí, do Evropy a do Spojených států. A překvapivě jak z tábora progresivní levice, tak i tzv. pravice se ozývají hlasy, že bychom tyto uprchlíky měli přijmout,“ podivuje se Carslon.

Proti se naštěstí staví lidi jako Nigel Farage, bývalý předseda Strany nezávislosti Spojeného království a Brexit Party. Podle něj mají západní státy s migrací historicky dobré zkušenosti a zatím nedokázaly pochopit, že islámská migrace v moderní době je jiná.

„My ve Velké Británii máme velkou historii přijímání uprchlíků, můžeme se dívat až stovky let nazpět, kdy jsme přijali perzekuované Hugenoty z Francie. A ti si u nás vedli dobře, jak v armádě, obchodu a jinde. A to samé platí o židech, které jsme přijímali po pogromech z Ruska počátkem 20. století, přijímali jsme židy z Německa a Rakouska ve 30. letech. Anebo když se podíváme na 70. léta, přijali jsme značné množství lidí z Ugandy, kde tamní asijské populaci hrozilo vyhlazení. A oni tak jako ti předchozí, přišli do země, asimilovali se a ve společnosti fungují skvěle,“ vysvětluje Farage.

„Proto tak nějak cítíme naši křesťanskou povinnost pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi. Ale povinností každé vlády, tou nejzásadnější povinností, je především usilovat o blaho svých občanů a své země. Za posledních 7 let jsme přijali přes půl milionu legálních přistěhovalců, jako například lidi z Hongkongu, kde čelili perzekucím ze strany Číny, přišli lidé z Afghánistánu, ze Sýrie a samozřejmě z Ukrajiny,“ říká Farage o počtu lidí, kteří azyl obdrželi. Pak je tu další velká část uprchlíků, kteří se v zemi zdržují nelegálně.

Problém s přijetím uprchlíků z Pásma Gazy je ten, že jsou to ve velkém stoupenci hnutí Hamás. „Teroristické hnutí Hamás, které spustilo tuto krvavou válku útokem na vše živé, co mu přišlo pod ruku, včetně dětí, tak to si dlouhodobě užívá západní humanitární podporu, která je určena lidem v Pásmu Gazy. A jak je to možné? Protože Hamás vyhrál v oblasti volby a stal se vládnoucí silou v Gaze. Tím pádem, když si přivedete do své země Palestince z této oblasti, přijde i velké množství sympatizantů Hamásu,“ varuje Farage.

Navíc západní země včetně Británie už mají nyní velké problémy s nepřizpůsobivými muslimskými komunitami. „A proto se musíme ptát, s ohledem na to, jaké propalestinské protesty se už nyní konají v ulicích Londýna a dalších městech, jestli už náhodou teď nemáme dost problémů. Pamatujeme si islamistické teroristické útoky v našich ulicích z posledních dvaceti let, a proto tvrdím, že když si navíc vezmeme uprchlíky z Pásma Gazy, ještě tím zvýšíme riziko pro naši národní bezpečnost,“ tvrdí Farage, který je ale prý v tomto názoru bohužel osamocen.

Lepší řešení by přitom bylo, aby je přijala nějaká blízká země se stejnou vírou. „Proč si je nevezme Egypt nebo Saúdská Arábie? Jejich souvěrci v dané světové lokalitě? Vždyť Saúdská Arábie nepřijala ani jednoho uprchlíka ze Sýrie, protože se obávala, jaký by to mělo dopad na jejich společnost. A to stejné platí nyní v případě Egypta, jakožto přímého souseda Gazy. Tak proč bychom si je proboha měli brát my a ohrožovat naši národní bezpečnost?“ ptá se Farage.

„Přijímání islamistických uprchlíků naší zemi nepřineslo zatím nic moc dobrého, vždyť v sobotu se v Londýně konala masová propalestinská demonstrace, kde ale lidé vykřikovali hesla džihádu, mávali vlajkami Islámského státu a skandovali, že by Izrael měl být smazán z povrchu země. Tito lidé, které jsme sem pustili v minulých letech, ti se nevčlenili do společnosti. Historicky bylo přijímání uprchlíků úspěšné, ale musíme si uvědomit, že v moderní době 21. století v případě islámských uprchlíků jde o věc, která je nebezpečná pro naši společnost a rozděluje ji. Je to hrozba pro náš způsob života, pro svobodu slova,“ má jasno Farage, že moderní uprchlické vlny jsou jiné než v historii.

„A to stejné se děje v jiných západních zemích, podívejte se na Německo. Tam dokonce měli židé na svých dveřích nakreslené Davidovy hvězdy, zrovna v Německu, to je přece naprosto strašidelné. A tenhle problém se samozřejmě nevyhýbá ani Spojeným státům,“ dodává Farage.

Carslon proto navrhuje, ať převezme odpovědnost za světové uprchlíky třeba Čína, která má v posledních letech nejsilnější ekonomiku. „Proč nikdo nikdy nenavrhuje, ať se o ty lidi v nouzi postará Čína, nebo bohaté státy Arabského poloostrova, proč tuto zdánlivou povinnost stále mají jen křesťanské státy? Které přijímáním těchto lidí ohrožují svoji bezpečnost. Stačí se podívat, co se v posledních letech děje na ulicích ve Francii, Německu, Belgii a jinde,“ přidává se Carslon.

Protože oni si brání svoji kulturu, svoji integritu, tak jako třeba Japonsko, které stěží poskytuje azyl jakýmkoliv migrantům,“ odpovídá Farage s tím, že západní země se tímto vlastním přičiněním řítí do záhuby.

Ep. 35 Start another war, send millions more anti-Western refugees to the West. Starting to notice a pattern? pic.twitter.com/93dQaVfbNF — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 30, 2023

