Turek z Kyjeva nakopl minulou vládu

Do Kyjeva v pátek zamířil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), kde se setkal se svým ukrajinským protějškem. Šlo o jeho druhou zahraniční misi od nástupu do funkce v prosinci, uskutečněnou v době další eskalace ruských útoků a zhoršující se bezpečnostní situace v zemi.
Cesty se jako jediný další politický zástupce zúčastnil místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Filip Turek (Motoristé). Jednání v ukrajinské metropoli mělo vedle symbolického rozměru také praktický cíl, získat přímý přehled o aktuálním vývoji bezpečnostních a humanitárních poměrů na Ukrajině.
Členové delegace se během pobytu v Kyjevě setkali s důsledky nejnovějších ruských útoků, které zasáhly civilní infrastrukturu. Delegace se v Kyjevě zastavila mimo jiné u vysokopodlažního domu, na němž byly patrné ničivé účinky raketového zásahu. Podle informací ukrajinské strany Rusko zároveň vypálilo i nadzvukovou střelu Orešnik, která mířila na Lvov. „To je opravdu zničující zbraň a považuji to opravdu za nebezpečný akt,“ uvedl Filip Turek při pohledu na budovu poškozenou čtvrtečním bombardováním.
Foto: Radim Panenka
Turek vysvětlil, že jeho účast na cestě má jak institucionální, tak politický rozměr. „Jsem místopředseda zahraničního výboru, což je jeden důvod mojí cesty,“ uvedl s tím, že získané poznatky chce dále přenášet i do práce výboru. Zároveň zdůraznil, že jeho role spočívala především v doprovodu šéfa diplomacie. „Ale hlavně jsem tady jako doprovod ministra zahraničí Petra Macinky, protože jsem jediná politická osoba v rámci jeho doprovodu,“ doplnil, jak z místa informují ParlamentníListy.cz.
Během jednání se podle Turka diskutovalo také o dalším zapojení České republiky do podpory Ukrajiny, včetně muniční iniciativy. „Situace v České republice se změnila, přístup k muniční iniciativě se změnil. Ta iniciativa sice pokračuje, ale z mého pohledu by mohli být spokojeni ti, kteří už nechtěli posílat další peníze, protože státní kasa je opravdu ve špatném stavu. Ale ta koordinace a kooperace stále poběží ze strany České republiky,“ uvedl.
Důraz kladl také na význam dlouhodobých vztahů mezi oběma zeměmi. „Žije u nás přes 600 tisíc Ukrajinců a desítky tisíc dětí chodí do škol a učí se česky, takže dále pracovat na společných vztazích považuji za naprosto zásadní,“ řekl Turek. Za správný krok označil i to, že Ukrajina patřila mezi první cíle nové hlavy české diplomacie. „Za mě je dobře, že Petr Macinka zvolil tu první cestu po Slovensku právě na Ukrajinu,“ dodal.
Foto: Radim Panenka
V závěru Turek otevřeně hovořil i o širším kontextu války a svých dlouhodobých postojích. „Je to velká tragédie, že zde umírají lidé, že se posílají rakety a drony na obyvatelstvo a že vůbec existuje v dnešní době takto zásadní válečný konflikt,“ uvedl. Zároveň zopakoval kritiku zahraniční politiky velmocí a svůj realistický pohled na další vývoj konfliktu. „Stejně tak je jasné, že Ukrajina přijde o nějaká území, ačkoliv dříve jsme za takový názor byli nazýváni proruskými,“ řekl.
Kriticky se vymezil i vůči domácí politické debatě z posledních let. „Mrzí mě nejenom ta situace tady, ale i fakt, jak média a politici tehdejší pětikoalice poslední roky nálepkovali každého, kdo měl realistický pohled na věc. Myslím, že za to by se členové bývalé vlády měli omlouvat ještě dlouho,“ uzavřel Turek.
