U Vojtěcha se píše manuál pro školy. A toto k němu řekl Prymula

reklama

Rodí se manuál, který by měl sjednotit práci hygieniků ve všech českých a moravských krajích.

Resort vedený za hnutí ANO Adamem Vojtěchem se chystá doporučit, že do karantény nemusí jít celé třídy, pokud se v kolektivu objeví nakažený žák. Do karantény by zamířil jen on. Má to však podmínku. Pokud by se ve třídách nosily masky a respirátory.

„Je pravda, že ten přístup hygieniků ani zdaleka není uniformní. V tuhle chvíli se připravují a dnes vyjdou opatření, která se toho budou týkat. Pokud by do karantény mělo jít dítě ze třídy, kde se používají masky nebo respirátory, tak ostatní nepůjdou. Budeme to brát tak, že tady není riziko,“ uvedl vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula s tím, že kdyby se kvůli jednomu žákovi posílaly do karantény celé třídy, tak budou nakonec zavřeny všechny školy, protože se dá předpokládat, že se v kolektivech tu a tam koronavirus objeví.

Upozornil však také, že pokud se v některém z krajů epidemiologická situace významně zhorší, mohou zde být přijata různá plošná opatření.

Psali jsme: Na jihu Čech přibylo 31 nových případů COVID-19 a čtrnáct uzdravených, pozitivních je v kraji 299 Už 49 trestních oznámení kvůli čachrům s podporou pro živnostníky Václav Klaus vidí další „barevnou revoluci“. Kde? Budete koukat Piráti v Praze odstartovali předvolební kampaň. Jeden z kandidátů přijel na dřevěném koni. Nechybělo téma užívání marihuany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.