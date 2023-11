Úder na ropu a plyn Ruska. Ukrajinský ministr vytáhl silná slova. Pak dodal...

reklama

Zatímco v Izraeli se ozbrojené síly snaží eliminovat teroristickou hrozbu ze strany Hamásu teprve něco přes měsíc, na Ukrajině už se zdejší lidé brání ruským agresorům 626 dní a snaží se je vytlačit ze své vlasti. Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW), který vycházel z informací několika ruských proválečných blogerů, se Ukrajinci pokusili o několik útoků námořními drony.

„Hlavní ukrajinské ředitelství vojenské rozvědky (GUR) uvedlo, že ukrajinské povrchové útočné drony potopily 10. listopadu na okupovaném Krymu dvě malé výsadkové lodě Ruské Černomořské flotily (BSF). … Jednu malou výsadkovou loď třídy Akula a jednu malou výsadkovou loď třídy Project 11770 Serna. GUR oznámila, že loď třídy Serna vezla posádku a byla naložena obrněnými vozidly, včetně obrněných transportérů BTR-82,“ uvedl k případu institut. Podle ruských blogerů provedli Ukrajinci 10. listopadu 3 sady útoků a uspěla tato jedna.

Ruští blogeři prý také nelibě nesou, že ruská armáda dosud nebyla schopna vytlačit z východního okupovaného břehu řeky Dněpr ukrajinské jednotky. Dosavadní frontální útoky ruských sil se ukázaly jako neúčinné. Podle těchto blogerů by měla ruská armáda zapracovat na tom, aby se stala nejlepší armádou na světě, ale aby se to podařilo, musí prý napřed vyřešit několik problémů. Především zlepšit komunikaci uvnitř celé armády, před samotnými útoky klást větší důraz i na přípravnou fázi a během útoku poskytovat pozemním jednotkám lepší dělostřeleckou a leteckou podporu. Velitelé by prý také měli více komunikovat se svými vojáky a předvést schopnost poučit se z napáchaných chyb.

Podle ISW se zdá, že Rusové posílají na Ukrajinu méně raket a dronů, než tomu bylo ještě před pár týdny. Pravděpodobně si šetří zásoby na rozsáhlejší zimní útoky.

Pokud skutečně dojde na velkou vlnu ruských leteckých útoků, jakou Ukrajina pamatuje už z loňské zimy, podle ukrajinského ministra energetiky Germana Galuščenka bude třeba na ni rázně odpovědět a to tvrdými údery na ropnou a plynárenskou infrastrukturu Ruské federace. Ministr tuto možnost předestřel v rozhovoru pro server Politico při své cestě do Washingtonu.

„Když odpovíme na (útok Ruska), odpověděli bychom stejným přístupem a zaútočili na jejich energetickou infrastrukturu," řekl Galuščenko.

Zdůraznil ale, že není členem ukrajinské armády a nediskutoval o možném zacílení ruských energetických operací s vládními představiteli USA. Je členem ukrajinské rady pro národní bezpečnost a obranu.

Všechny čtenáře se také jal uklidňovat, že útoky na ruskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu by nutně nemusely vést k nárůstu cen těchto komodit na světových trzích.

„Útoky na infrastrukturu by nebyly tak kritické pro ceny, zvláště když mluvíte o plynu a ropě,“ řekl Galuščenko. „To jsou paliva, která si můžete koupit nejen v Rusku. Jsem si jistý, že svět by to zvládl.“

Mezitím Putin navštívil velitelství Jižního vojenského okruhu (SMD) v Rostově na Donu.

„Ruský prezident Vladimir Putin 10. listopadu opět navštívil velitelství Jižního vojenského okruhu (SMD) v Rostově na Donu, možná ve snaze vykreslit se jako akční válečný vůdce před nadcházejícími prezidentskými volbami v březnu 2024. Armádní generál Valerij Gerasimov, ruský ministr obrany Sergej Šojgu a další nejmenovaní velitelé informovali Putina o průběhu invaze a představili nové modely ruské vojenské techniky,“ uvedl ISW.

Server Kyiv Post v souvislosti s ruskou agresí oznámil, že Evropská komise připravuje novou evropskou strategii pro obranný průmysl zohledňující potřeby Ukrajiny. Diskutovat o tom budou ministři obrany jednotlivých členských zemí 13. listopadu v Bruselu. EU si přitom už v loňském roce vytyčila za cíl dodat na Ukrajinu 1 milion kusů munice. Dosud předala asi 300 tisíc kusů. Podle jednoho z představitelů EU, s nímž server hovořil, jsou členské státy nadále odhodlány převézt na Ukrajinu veškerou munici, kterou potřebuje, co nejdříve to bude možné.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

