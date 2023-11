Údiv nad rozhovorem Vohralíkové z Hradu. A také s kým. Novinářka vytáhla i částku

Moderátorka Jana Bobošíková v pořadu Aby bylo jasno poukázala na rozdílné chování umělců a médií k současnému a k bývalému prezidentovi ČR a k jeho spolupracovníkům. Herec Milan Šteindler před lety natočil parodující video na Miloše Zemana; nyní natočil rozhovor s první dámou Evou Pavlovou. Kancléřka Jana Vohralíková byla přizvána do České televize do první řady tanečního pořadu StarDance. „Česká televize mě nikdy nikam nepozvala,“ ozval se bývalý kancléř Vratislav Mynář. Bobošíková upozornila na rozhovor Vohralíkové, v němž kancléřka pravila, že zdravá společnost stojí na silných neziskovkách, efektivní státní správě a silném podnikatelském sektoru.

Český herec a scenárista Milan Šteindler před lety zveřejnil video, v němž parodoval tehdy nemocného prezidenta Miloše Zemana. „Milí spoluobčané, v tomto vánočním čase vám přeji, abyste svým duchem strávili ještě mnoho Štědrých večerů a snědli mnoho sladkého vánočního cukroví. Mně například po sladkém odešla cukrovka,“ říkal herec, mezi větami kouřil cigaretu.

Nyní moderátorka Jana Bobošíková v pořadu Aby bylo jasno upozornila na nové video od herce Šteindlera s názvem „Dáma a švihák“, ve kterém hovoří s manželkou prezidenta Petra Pavla Evou Pavlovou o roli první dámy. Video lze najít na Seznam Zprávy, zveřejněno bylo 28. října. Milan Šteindler Evě Pavlové v úvodu videa přinesl čaj.

Bobošíková z videa vyvodila, že podle první dámy je dobré, když se o děti stará stát namísto rodičů. Pavlová Šteindlerovi vyprávěla, že původně chtěla být učitelkou v mateřské školce. „Ale tam jsem neuspěla. Hledala jsem tedy co dál, a když přišli na gymnázium vojáci a oslovovali kluky, jestli chtějí do armády, tak jsem si říkala, že ta práce má smysl a že pro ni mám předpoklady,“ a se smíchem Pavlová podotkla, že tam by jí prošlo, kdyby zpívala falešně. „Byla tam i taková samostatnost, že vlastně najednou nezatěžujete rodiče, a ta armáda se tehdy o svoje lidi postarala. V tom duchu, že máte všechno od rána do večera – jídlo, program, kam jít a co dělat, třeba jít na cvičení ve střelbě,“ řekla Pavlová.

Bobošíková přišla se zjištěním, že zadobře je s médii i vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková. Ta se například objevila na televizních obrazovkách mezi publikem v taneční show Star Dance. Bobošíková se proto dotázala bývalého kancléře tehdejšího prezidenta Miloše Zemana Vratislava Mynáře, zda on byl někdy Českou televizí přizván do první řady dívat se na StarDance. „Česká televize mě nikdy nikam nepozvala,“ zněla Mynářova odpověď.

Kancléřka Vohralíková poukázala na to, že za Miloše Zemana pracovalo na Hradě méně lidí. Moderátor neváhal se hned o prezidenta Zemana otřít,“ přiblížila divákům rozhovor Bobošíková. – „Aktivita současného prezidenta je násobně vyšší, než byla aktivita bývalého prezidenta,“ zmínila Vohralíková. – „Taky je veselý a zdravý. Není smutný a nemocný,“ dodal Klempíř.

„Za prezidenta Petra Pavla je na Pražském hradě vůbec leccos jinak. V hradních komnatách se jezdí na koloběžce, ze státního se kupuje škrabadlo pro prezidentovu kočku Micku za téměř tři tisíce korun. S první dámou se točí PR rozhovor na Hradě v Masarykově knihovně,“ glosovala Bobošíková.

V rozhovoru kancléřka Vohralíková též prozradila, že byla v 90. letech na stáži v USA. „Od té doby, i díky té americké zkušenosti, se tohle stalo mým hlavním motem života. Věřím tomu, že zdravá společnost bude jenom ta, která bude stát na třech stejných nohách. Na silném nezisku, efektivní státní správě a silném podnikatelském sektoru,“ uvedla kancléřka.

Bobošíková zdůraznila, že v pořadu Aby bylo jasno spíše panuje dojem, že zdravá společnost stojí na svobodě a odpovědnosti. „Ovšem to někdy nejde dohromady s tlaky neziskovek, státní správy a podnikatelského sektoru,“ shrnula Bobošíková.

Bobošíkovou zarazilo i to, že se Vohralíková dle jejích slov „veřejně prezentuje jako člověk s komunisty perzekvované rodiny“, zatímco obhajuje fakt, že pracuje pro prezidenta, jenž sám disponuje komunistickou minulostí a „takzvanou mlčící většinu rehabilituje v rozhovoru s bývalým agentem StB“.

„Anebo byli v takové velké mlčící většině, která vlastně nic neudělala, protože na to neměla odvahu. Ale i to je přeci legitimní. Každý není super statečný. Ale proč dneska neustále soudíme, co bylo a jakou kdo hrál roli,“ podivovala se Vohralíková v rozhovoru.

