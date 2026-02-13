Ukrajinec v Miláně vyloučen. Protesty s Pavlem v čele, ale vyjádřil se i Rajchl

Kdo je vinen současnou situací?
K tématu ostře vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru proti Vladyslavu Heraskevyčovi, našemu sportovci, který si jednoduše pamatuje a ctí ukrajinské sportovce, jejichž životy ukončily ruské údery, rozhodně není o míru, o spravedlnosti a o principech olympijského hnutí. Sport nesmí být zbaven paměti a respektu. Ukrajinci se připravují na soutěže za mimořádných podmínek – za válečných podmínek. … Politika je, když se Rusové schovávají za cizí pasy, a přesto se na soutěže dostanou. Politika je, když je na olympiádě stále přítomna ruská vlajka. Politika je, když se Mezinárodní olympijský výbor bojí pravdy a kvůli tomu sám vyvolává chaos,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním projevu ke svým spoluobčanům.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Český prezident Petr Pavel ve vyjádření pro server Odkryto.cz konstatoval, že se Mezinárodní olympijský výbor zachoval nespravedlivě.
„Nevnímám to jako spravedlivé rozhodnutí, protože se nejedná o politickou propagandu, která by mohla kohokoli urážet. Jedná se o vyjádření respektu. To bychom mohli v podstatě stejně kritizovat jako politickou propagandu to, co jsem včera viděl na olympijském festivalu v Č. Budějovicích – hráče Motoru s dresy, na kterých mají Gabčíka s Kubišem. Já to takhle určitě nevnímám. Myslím si, že tady mohl Olympijský výbor udělat gesto a brát to jako respekt,“ řekl Pavel serveru Odkryto.cz.
Syn europoslankyně Danuše Nerudové zvolené za STAN Filip Neruda se na sociální síti X vyjádřil v obdobném duchu.
„Spousta mladých a talentovaných ukrajinských sportovců snila o účasti na OH. Tenhle sen jim už nikdy nevyjde, při obraně své země je zavraždili Rusáci. Ukrajinský skeletonista dnes nastoupil v helmě s jejich fotografiemi. Krásné gesto,“ napsal Filip Neruda na sociální síti X.
Poslanec a šéf uskupení hnutí PRO Jindřich Rajchl ukázal, že se na celou kauzu dívá zcela jinak.
„Nechápu, proč všichni řeší přilbu nějakého ukrajinského skeletonisty. Pravidla platí pro všechny stejně. On je porušil, takže byl zcela správně diskvalifikován. Politika do sportu prostě nepatří. Tečka,“ zdůraznil Rajchl na sociální síti Facebook.
V diskusi pod svým příspěvkem myšlenku ještě rozvedl.
„Přiznám se, že tahle mantra, že Ukrajinci si můžou dovolit všechno, už mě začíná neskutečně štvát. Kdyby si naši sportovci dali na přilbu Gabčíka, tak by je z fleku diskvalifikovali a nikdo by ani necekl. Takže fakt nechápu, proč tady máme vymýšlet pro Ukrajince něco extra. Neumíš dodržovat pravidla? Tak se seber a jeď zase domů. Dělat z toho kauzu je nesmysl a dokonalá ukázka ubohého servilního podlézání evropských politiků ukrajinskému režimu,“ napsal Rajchl.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Nesouhlasím s vyloučením ukrajinského skeletonisty! O vítězství na olympiádě mají rozhodovat sportovní výsledky, nikoliv to, kdo má jak pomalovanou helmu nebo kombinézu. Olympiáda má být soutěží těch nejlepších sportovců, ne soubojem těch, kterým politická korektnost dovolí soutěžit. Jsem konzistentní, velký sportovní nadšenec, který nese těžko různé křivdy. Jako právník odmítám kolektivní vinu, odmítám také diskriminaci sportovců na základě vyznání, země původu nebo sexuální orientace. Odmítám to, aby na olympiádách nebo na světových šampionátech byli sportovci nuceni k zásahům do integrity jejich těla (např. povinné očkování proti COVIDu na olympiádě 2022) mimo dopingové kontroly,“ zdůraznil předseda Svobodných a poslanec Libor Vondráček.
Poté znovu zopakoval, že bychom měli posuzovat jen jednotlivé sportovní výkony soutěžících.
„Snahy trestat politické projevy sportovců při olympiádách vedou jen k pocitům křivdy a pokrytectví. Jedni jsou vyloučeni, druhým to projde. Duhové vlajky, protesty Věry Čáslavské v Mexiku, poklekávání BLM, zvednuté pěsti černých sportovců v roce 1968 atd. S mnoha projevy můžeme souhlasit, s mnoha můžeme nesouhlasit, a jsem tak přesvědčen, že nejlepší řešení je na toto rezignovat a opravdu posuzovat pouze sportovní výkony,“ napsal Vondráček.
